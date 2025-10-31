Τροχαίο δυστύχημα με ένα νεκρό στον Κολωνό - Προσέκρουσε σε τέσσερα ακινητοποιημένα αυτοκίνητα
Ο οδηγός ενός οχήματος προσέκρουσε σε ακινητοποιημένα αυτοκίνητα επί της οδού Λένορμαν στον Κολωνό
Ένα ακόμη τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε αυτή τη φορά στον Κολωνό. Ο οδηγός ενός οχήματος προσέκρουσε σε ακινητοποιημένα αυτοκίνητα επί της οδού Λένορμαν.
Το τροχαίο σημειώθηκε στο ρεύμα προς τη λεωφόρο Κηφισού, υπό άγνωστες συνθήκες, με τέσσερα οχήματα να περίμεναν σε φανάρι. Τότε το πέμπτο όχημα προσέκρουσε στο τελευταίο που περίμενε στο φωτεινό σηματοδότη, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού.
