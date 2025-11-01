Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 1η Νοεμβρίου

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Σάββατο 1η Νοεμβρίου

Newsbomb

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 1η Νοεμβρίου
ΕΛΛΑΔΑ

Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Απογευματινή: "Ακτινογραφία" στους νέους μισθούς του 2026

Ελεύθερος Τύπος: 30 ημέρες προθεσμία για τα αδήλωτα ασανσέρ

Η Καθημερινή: Τριμερής για την ενέργεια στην Αν. Μεσόγειο με ΗΠΑ

Τα Νέα: Δικηγόρος μου θα ειναι το... AI

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Σάββατο 1η Νοεμβρίου

Ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:10LIFESTYLE

Χάιντι Κλουμ: Εντυπωσίασε σαν σύγχρονη «Μέδουσα» και απέδειξε γιατί της ανήκει δικαιωματικά ο τίτλος «Βασίλισσα του Halloween»

08:01ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: Οι γιατροί ακρωτηρίασαν το πόδι της 72χρονης που παρασύρθηκε από το λεωφορείο

07:58ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Τρομερός Ντόντσιτς, ασταμάτητοι Μπουλς - Όλα τα αποτελέσματα της βραδιάς (01/11)

07:47ΕΛΛΑΔΑ

Όλα τα βήματα για την απογραφή ασανσέρ - Ποια η διαδικασία

07:34ΕΛΛΑΔΑ

Στην Αθήνα σήμερα η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Πότε αναλαμβάνει επίσημα καθήκοντα η νέα πρέσβης των ΗΠΑ

07:22LIFESTYLE

ΑΝΤ1: Το ανανεωμένο πρόγραμμα της βραδινής ζώνης – Ποιοι μετακινούνται, ποιοι έρχονται

07:18ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Στο Βόλο ο Παναθηναϊκός, εντός με Άρη ο Ολυμπιακός στο… άνοιγμα της αυλαίας

07:13ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σαββατοκύριακο στην Αθήνα: Προτάσεις για να απολαύσετε την πόλη όπως σας ταιριάζει

07:09ΚΟΣΜΟΣ

Νέος σεισμός στην Τουρκία: 4,2 Ρίχτερ - Αισθητός και σε ελληνικά νησιά

07:06ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πότε θα γίνει η καταβολή των επιδομάτων των 250 ευρώ και η επιστροφή ενοικίου

07:04ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 1η Νοεμβρίου

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Λειψυδρία: Η «σιωπηλή απειλή» - Το 86% του νερού ξοδεύεται στην άρδευση, τεράστια η κατασπατάληση

06:51ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: «Πόλεμος» εξώδικων από την οικογένεια του 68χρονου - Κοντά στο τέλος το θρίλερ της διπλής δολοφονίας

06:44ΕΛΛΑΔΑ

Άγιοι Ανάργυροι: Η δωρεά οργάνων και η πρώτη μεταμόσχευση ποδιού

06:41ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα δύο αγκάθια του Μαξίμου: Τα ΕΛΤΑ έχουν πρόβλημα - Οι έντιμοι αγρότες έχουν δίκιο αλλά φωνάζουν οι απατεώνες

06:33ΚΟΣΜΟΣ

Πολεμικές προετοιμασίες στην Ευρώπη: Οι Financial Times αποκάλυψαν το σχέδιο μεταφοράς αρμάτων

06:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα «χτυπήματα» Δούκα πριν την ΚΟΕΣ του ΠΑΣΟΚ - Τι λέει για Ανδρουλάκη, Τσίπρα, Διαμαντοπούλου

06:19ΕΛΛΑΔΑ

Ναύπλιο: Με 3 γροθιές σκότωσαν τον 50χρονο - Τι προηγήθηκε της συμπλοκής, μέσα στο κατάστημα

06:07ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Ασπρόπυργο: Οι συγγενείς της 10χρονης απαιτούν την αλήθεια - «Πώς χάθηκε το παιδί;»

05:47ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου - Τι περιμένουμε το Σαββατοκύριακο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
01:13ΕΛΛΑΔΑ

Φως στο Τούνελ: Νέα στοιχεία για το θάνατο της χήρας του υπουργού - «Την έβριζε ακραία, χωρίς λόγο, τη μητέρα του», είπε οικογενειακή φίλη - Τι ισχυρίζεται ο γιος

16:49ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καταιγίδες προβλέπει το ECMWF - Πότε θα ξεκινήσει η αλλαγή - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

06:19ΕΛΛΑΔΑ

Ναύπλιο: Με 3 γροθιές σκότωσαν τον 50χρονο - Τι προηγήθηκε της συμπλοκής, μέσα στο κατάστημα

05:47ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου - Τι περιμένουμε το Σαββατοκύριακο

22:13ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: «Μπαμπούλη βοήθεια, θείε μη σκοτώσεις τη μαμά» - Σοκάρουν οι μαρτυρίες για την επίθεση με τσεκούρι

07:07ΚΟΣΜΟΣ

Καταφύγιο για γατάκια προς υιοθεσία μετατρέπεται σε… επίγειο παράδεισο

04:23ΕΛΛΑΔΑ

Ανατριχιαστικές λεπτομέρειες για την οικογενειακή τραγωδία στο Ηράκλειο: Τα ευρήματα, η νάιλον σακούλα και οι έρευνες των αρχών

05:25ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 1 Νοεμβρίου: Μεγάλη γιορτή σήμερα - Σε ποιους να πείτε χρόνια πολλά

06:07ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Ασπρόπυργο: Οι συγγενείς της 10χρονης απαιτούν την αλήθεια - «Πώς χάθηκε το παιδί;»

07:47ΕΛΛΑΔΑ

Όλα τα βήματα για την απογραφή ασανσέρ - Ποια η διαδικασία

02:08ΚΟΣΜΟΣ

Ποιοι είναι οι «κυνηγοί τυφώνων» που εισέβαλαν στην καρδιά της καταιγίδας Melissa - Τα αεροσκάφη με ονόματα από το Μάπετ Σόου

12:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βαρομετρικό χαμηλό «σπάει» τον αντικυκλώνα - Κατεβαίνει «ρωσικό κρύο»

11:51ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: «Ξηλώνονται» οι «Ομπρέλες» του Ζογγολόπουλου – Μεταφέρονται στην Αθήνα για αποκατάσταση

02:45ΜΠΑΣΚΕΤ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Καμία ανησυχία, όταν το μάτι γυαλίσει θα δούμε μαγείες»

06:33ΚΟΣΜΟΣ

Πολεμικές προετοιμασίες στην Ευρώπη: Οι Financial Times αποκάλυψαν το σχέδιο μεταφοράς αρμάτων

19:17ΕΛΛΑΔΑ

Στη φυλακή ο γνωστός σεφ για φοροδιαφυγή και μη απόδοση ΦΠΑ

17:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέος ισχυρός αντικυκλώνας πάνω από την Ελλάδα - Τι φέρνει τις επόμενες ημέρες

17:32ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ στην Καλαμάτα: Σκύλος δολοφόνος σχεδόν ακρωτηρίασε άνδρα δαγκώνοντάς τον - Αστυνομικός πυροβόλησε το ροτβάιλερ - Σε σοβαρή κατάσταση το θύμα της επίθεσης - Πολύ σκληρό βίντεο

06:41ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα δύο αγκάθια του Μαξίμου: Τα ΕΛΤΑ έχουν πρόβλημα - Οι έντιμοι αγρότες έχουν δίκιο αλλά φωνάζουν οι απατεώνες

06:51ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: «Πόλεμος» εξώδικων από την οικογένεια του 68χρονου - Κοντά στο τέλος το θρίλερ της διπλής δολοφονίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ