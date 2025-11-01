Αίγιο: 15χρονη αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει – Μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνειο
Η κοπέλα έκοψε τις φλέβες της, ωστόσο έγινε αντιληπτή από τους γονείς της και μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο
Απόπειρα αυτοκτονίας έκανε 15χρονη στο Αίγιο.
Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, η κοπέλα επιχείρησε να κόψει τις φλέβες της. Έγινε, ωστόσο, αντιληπτή από τους δικούς της και μεταφέρθηκε αμέσως στο Καραμανδάνειο, όπου και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.
