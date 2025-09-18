Αίγιο: Συνέλαβαν πατέρα που οδηγούσε και είχε ως «αερόσακο» το 5χρονο παιδί του

Πατέρας στο Αίγιο οδηγούσε με το 5χρονο παιδί του στην αγκαλιά

Στη σύλληψη ενός άνδρα στο Αίγιο για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο προχώρησαν το απόγευμα της Τρίτης, 16 Σεπτεμβρίου 2025, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας, έπειτα από καταγγελία της εν διαστάσει συζύγου του.

Σύμφωνα με την καταγγελία, ο άνδρας ανήρτησε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο φαίνεται να οδηγεί αυτοκίνητο ενώ κρατά στην αγκαλιά του το πεντάχρονο παιδί τους, ενέργεια που εκθέτει σε σοβαρό κίνδυνο τη ζωή και τη σωματική ακεραιότητα του ανηλίκου.

Η δημοσιοποίηση του βίντεο και η καταγγελία της μητέρας προκάλεσαν την άμεση κινητοποίηση των αρχών, οι οποίες προχώρησαν στη σύλληψη του πατέρα με την αυτόφωρη διαδικασία.

Η υπόθεση έχει πάρει ήδη τον δρόμο της δικαιοσύνης, ενώ το παιδί φέρεται να είναι καλά στην υγεία του.