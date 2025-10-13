Αίγιο: Ηλικιωμένος βρέθηκε νεκρός σε χωράφι
Ο άνδρας φέρεται να έπεσε στο έδαφος από σκάλα
Τραγικό τέλος είχε ένας 87χρονος άνδρας στο Αίγιο, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε χωράφι την Δευτέρα (13/10).
Σύμφωνα με το tempo24.news, ο ηλικιωμένος είχε ανέβει σε σκάλα, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες έχασε την ισορροπία του και έπεσε στο έδαφος, με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο.
Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από την Αστυνομία.
