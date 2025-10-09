Συναγερμός στις αρχές για την εξαφάνιση 49χρονου στον Ριζόμυλο Αχαΐας

Συναγερμός σήμανε στις αρχές για την εξαφάνιση 49χρονου στον Ριζόμυλο Αχαΐας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του «Χαμόγελου του Παιδιού», το πρωί της Δευτέρας 6 Οκτωβρίου εξαφανίστηκε από την περιοχή του Ριζόμυλου, 49χρονος, αλβανικής καταγωγής Ίλι Ζορμπάι.

«"Το Χαμόγελο του Παιδιού" ενημερώθηκε για την εξαφάνιση του στις 9/10/2025, και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του Ίλι Ζορμπάι , κατόπιν αιτήματος της οικογένειας του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο. Ο Ίλι (ον.) Ζορμπάι (επ,) έχει ύψος 1,75 μ., είναι αδύνατος, χωρίς μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο μπουφάν, τζιν και λευκά

παπούτσια», αναφέρει η ανακοίνωση του «Χαμόγελου του Παιδιού».

