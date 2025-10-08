Κυψέλη: Συναγερμός για την εξαφάνιση 47χρονου
Η ανακοίνωση του «Χαμόγελου του Παιδιού»
Συναγερμός σήμανε στις Αρχές για την εξαφάνιση 47χρονου από την περιοχή της Κυψέλης την Τρίτη 7 Οκτωβρίου.
Η ανακοίνωση του «Χαμόγελου του Παιδιού»
«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση του σήμερα και
προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, κατόπιν αιτήματος της
οικογένειας του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε
κίνδυνο. Αξίζει να σημειωθεί ότι για την εύρεση του ενήλικα ενεργοποιήθηκε άμεσα η
Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης του Οργανισμού «Θανάσης Μακρής» και η Ομάδα
Διαχείρισης Κρίσεων (Ο.ΔΙ.Κ.). Ο Κωστούλας Δημήτρης έχει ύψος 1,81 μ., είναι 85 κιλά, έχει μαύρα κοντά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο μπουφάν, χακί παντελόνι και καφέ παπούτσια.
