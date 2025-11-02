Τα πρωτοσέλιδα των κυριακάτικων εφημερίδων, 02/11/2025

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Κυριακή 2 Νοεμβρίου

ΕΛΛΑΔΑ
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Καθημερινή: O Τραμπ και το σύνδρομο της Κίνας

Ελεύθερος Τύπος: Διπλή μάχη έως τις κάλπες

Το Βήμα: Η ρελανς της Άγκυρας και τα χρόνια της Αθήνας

07:14

Καιρός: Συννεφιασμένη Κυριακή - Σε ποιές περιοχές αναμένονται βροχές και καταιγίδες

07:09

Γιάννης Λάλας: O «Body builder» της Greek Mafia που κατηγορήθηκε για τη δολοφονία Καραϊβάζ - Οι επαφές με τους «τσιγαράδες» και ο ορκισμένος εχθρός στον Κορυδαλλό

07:03

Βορίζια: Τι ξαναφούντωσε το μίσος και η προσπάθεια συμβιβασμού πριν το αιματοκύλισμα - Ανθρωποκυνηγητό για τους δράστες

07:00

Ανδρουλάκης: Από Δευτέρα μπαίνουμε σε εκλογική ετοιμότητα - Στόχος κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ με τη ΝΔ στην αντιπολίτευση

06:56

Ακρίβεια: «Χρυσός» το ελαιόλαδο - «Καμπανάκι» για τη μείωση της παραγωγής

06:43

Ποιοι κρύβονται πίσω από τις επιτυχημένες σειρές της χρονιάς

06:36

06:28

Ο πρόεδρος της Συρίας αναμένεται να επισκεφθεί την Ουάσινγκτον για συνομιλίες με τον Τραμπ

06:21

Κλείνει προσωρινά τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου η πλατφόρμα Α21 για το επίδομα παιδιού

06:14

Εορτολόγιο Κυριακή 2 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:59

Ρωσία: Πυρκαγιά στο λιμάνι Τουάπσε εξαιτίας επιδρομής ουκρανικών drones

05:37

Η νέα Maserati MCPura έγινε περιπολικό!

05:11

Leapmotor: Διαγωνισμός «Test Drive & Win» έως τις 30 Νοεμβρίου

04:53

Αιμίλιος Χειλάκης: «Δεν γίνεται να μην πληρωθούν 50 ηθοποιοί, επειδή παίζουν στην ίδια σειρά με τον Πέτρο Φιλιππίδη

04:33

ΔΕΗ: Συγκράτηση των τιμολογίων Νοεμβρίου με έκπτωση 26%

04:17

Λίβανος: Nεκροί εξαιτίας ισραηλινής αεροπορικής επιδρομής

04:15

Το νέο Chery Tiggo 9 είναι ένα plug-in υβριδικό SUV με μεγάλη αυτονομία

03:54

Ισραήλ: Εκδήλωση μνήμης για τη δολοφονία του πρώην πρωθυπουργού Γιτζάκ Ράμπιν

03:25

Ξεκίνησαν οι πληρωμές σε περισσότερους από 10.000 νέους επιχειρηματίες μέσω ΔΥΠΑ

02:53

00:41

17:16

20:37

22:23

Παλάου: Εξαφανίστηκαν οι αρουραίοι και αναγεννήθηκαν σπάνια πουλιά

00:57

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Το φόρεμα που «έκλεψε» την παράσταση και το γκουρμέ δείπνο της δεξίωσης

21:07

Η παγκόσμια λέξη της χρονιάς - Λίγοι γνωρίζουν τι σημαίνει και λιγότεροι να την εξηγήσουν

21:22

Αυτός θα είναι ο καιρός το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου - Τι περιμένουμε το Σαββατοκύριακο

22:35

07:03

23:37

23:25

Πρώην διαιτητής EuroLeague: «Τρία λάθη υπέρ του Ολυμπιακού στα τελευταία 22 δευτερόλεπτα»

23:45

Δασκάλα παντρεύτηκε συνοδεία όλων των μαθητών της - Η συγκινητική έκπληξη των παιδιών

13:28

21:42

Με εκδήλωση υπερθέαμα άνοιξε τις πύλες του το εντυπωσιακό Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο - Παρών ο Κυριάκος Μητσοτάκης

19:29

Καιρός: Έρχονται βροχές και πτώση της θερμοκρασίας - Πώς θα κινηθεί το σκηνικό έως τις 10 Νοεμβρίου

06:14

Εορτολόγιο Κυριακή 2 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

20:00

12:06

Καιρός: Βαρομετρικό χαμηλό «σπάει» τον αντικυκλώνα - Κατεβαίνει «ρωσικό κρύο»

06:43

Ποιοι κρύβονται πίσω από τις επιτυχημένες σειρές της χρονιάς

23:55

Τι είναι το μπλε μέλι που ταξιδεύει σε Ελλάδα και εξωτερικό

