Σοβαρό τροχαίο στην Ηγουμενίτσα – Δύο φορτηγά συγκρούστηκαν μετωπικά
Σφοδρότατο τροχαίο στον δρόμο Καρτέρι – Πλαταριά, στην Ηγουμενίτσα
Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (04/11) στην Ηγουμενίτσα, στον δρόμο Καρτέρι – Πλαταριά, όπου δύο φορτηγά συγκρούστηκαν μετωπικά υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.
Στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας και του ΕΚΑΒ. Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση των οδηγών, όπως μεταδίδει το thespro.gr.
