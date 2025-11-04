Σέρρες: Μωράκι γεννήθηκε στο ασθενοφόρο καθ’ οδόν προς το νοσοκομείο - Ο αγώνας να κρατηθεί στη ζωή

Στιγμές έντονης αγωνίας αλλά και χαράς βίωσαν το πρωί της Τρίτης οι υγειονομικοί στις Σέρρες, όταν μια ετοιμόγεννη γυναίκα γέννησε μέσα σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ κατά τη μεταφορά της στο Γενικό Νοσοκομείο της πόλης.

Η γυναίκα αρχικά είχε μεταβεί στο Κέντρο Υγείας Ηράκλειας, όπου διαπιστώθηκε ανάγκη άμεσης διακομιδής για τοκετό, με συνοδεία γιατρού, νοσηλευτή και μαίας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, κατά τη διάρκεια της διαδρομής και χωρίς άλλες επιλογές, το ιατρικό προσωπικό κλήθηκε να βοηθήσει στη γέννα μέσα στο ασθενοφόρο. Το νεογέννητο, ωστόσο, παρουσίασε κυάνωση και σοβαρά προβλήματα στην αναπνοή, με αποτέλεσμα να στηθεί μάχη για να διατηρηθεί στη ζωή. Φτάνοντας στο νοσοκομείο, το μωρό ανέκτησε τις αισθήσεις του.

Το βρέφος μεταφέρθηκε άμεσα στο παιδιατρικό τμήμα, όπου μπήκε σε θερμοκοιτίδα, υπό συνεχή επίβλεψη των παιδιάτρων. Εξετάζεται το ενδεχόμενο μεταφοράς του σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, λόγω προωρότητας, ώστε να λάβει την καλύτερη δυνατή φροντίδα.