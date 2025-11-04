Απίστευτες εικόνες στο Ρέθυμνο: Νοέμβριος και ακόμη κολυμπούν οι τουρίστες

Το Ρέθυμνο , στην Κρήτη, παρουσιάζει ένα ασυνήθιστο, αλλά ιδιαίτερα ευχάριστο, φαινόμενο για την εποχή. Ενώ βρισκόμαστε ήδη στις 3 Νοεμβρίου, οι παραλίες της περιοχής εξακολουθούν να φιλοξενούν τουρίστες που απολαμβάνουν το μπάνιο τους στη θάλασσα.

