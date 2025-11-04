Απίστευτες εικόνες στο Ρέθυμνο: Νοέμβριος και ακόμη κολυμπούν οι τουρίστες
Με σύμμαχο τον καιρό οι τουρίστες συνεχίζουν τις βουτιές τους στο Ρέθυμνο
Το Ρέθυμνο, στην Κρήτη, παρουσιάζει ένα ασυνήθιστο, αλλά ιδιαίτερα ευχάριστο, φαινόμενο για την εποχή. Ενώ βρισκόμαστε ήδη στις 3 Νοεμβρίου, οι παραλίες της περιοχής εξακολουθούν να φιλοξενούν τουρίστες που απολαμβάνουν το μπάνιο τους στη θάλασσα.
Ροή Ειδήσεων
