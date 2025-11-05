Στασινός: Η ανθεκτικότητα, η πρόληψη και ο πράσινος-ψηφιακός μετασχηματισμός είναι το μέλλον

Όσον αφορά τα θέματα δόμησης, ο κ. Στασινός δήλωσε ότι: «Οφείλουμε να δούμε άμεσα και την επίλυση προβλημάτων που χρονίζουν. Όπως η μεγάλη μεταρρύθμιση που πρέπει να επιλύσει τα προβλήματα λειτουργίας των πολεοδομιών, των υπηρεσιών δόμησης σε όλη τη χώρα

Newsbomb

Στασινός: Η ανθεκτικότητα, η πρόληψη και ο πράσινος-ψηφιακός μετασχηματισμός είναι το μέλλον

 Ο Πρόεδρος ΤΕΕ, Γιώργος Στασινός μιλάει στο συνέδριο του ΤΕΕ «Green Deal Greece 2025», στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου 2025. Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) σε συνεργασία με το economix.gr, συνδιοργανώνουν για 5η συνεχόμενη χρονιά το Συνέδριο «Green Deal Greece 2025», με τον τίτλο της φετινής χρονιάς να εστιάζει σε σύγχρονα ζητούμενα: «Πράσινος και ψηφιακός μετασχηματισμός, υποδομές και βιώσιμη ανάπτυξη σε κρίσιμη καμπή: προκλήσεις και ευκαιρίες για επενδύσεις και ανθεκτικότητα»

ΤΕΕ
ΕΛΛΑΔΑ
7'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τη σημασία των έργων ανθεκτικότητας, πρόληψης, αλλά και του πράσινου και ψηφιακού μετασχηματισμού για τη βιώσιμη ανάπτυξη της Ελλάδας, τόνισε ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ), Γιώργος Στασινός, μιλώντας στο συνέδριο «Green Deal Greece 2025», που διοργάνωσε το ΤΕΕ σε συνεργασία με το economix.gr, την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Στο φετινό συνέδριο, με θέμα «Πράσινος και ψηφιακός μετασχηματισμός, υποδομές και βιώσιμη ανάπτυξη σε κρίσιμη καμπή: προκλήσεις και ευκαιρίες για επενδύσεις και ανθεκτικότητα», ο κ. Στασινός υπογράμμισε ότι το ΤΕΕ έχει αναλάβει ενεργό ρόλο στην υλοποίηση κρίσιμων μεταρρυθμίσεων που θα χρειάζονταν χρόνια για να προχωρήσουν μέσω της δημόσιας διοίκησης.

«Αναλάβαμε να κάνουμε πράξη όσα προτείναμε, με βασικό εργαλείο την τεχνολογία», δήλωσε, επισημαίνοντας πως η «Πράσινη Συμφωνία» και η νέα ψηφιακή οικονομία συνενώνονται πλέον σε μια νέα πραγματικότητα με στόχο την ανθεκτικότητα.

Ο πρόεδρος του ΤΕΕ αναφέρθηκε και στις ευρωπαϊκές στρατηγικές για άμυνα και ασφάλεια, τονίζοντας ότι «δεν πρόκειται μόνο για στρατιωτική άμυνα, αλλά για συνολική ασφάλεια», που περιλαμβάνει υποδομές, τεχνολογίες πολλαπλής χρήσης και κοινωνική συνοχή. Όπως είπε, αυτή η νέα προσέγγιση δημιουργεί ευκαιρίες για επενδύσεις σε ανθεκτικές και ασφαλείς υποδομές, σε πράσινα και ενεργειακά αποδοτικά κτίρια, καθώς και σε τεχνολογίες που προσφέρουν πολλαπλά οφέλη.

Όσον αφορά τις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις για την άμυνα και τη συγκέντρωση πόρων τόνισε χαρακτηριστικά: «Δεν είναι η 'Αμυνα, όπως την κατανοούμε παραδοσιακά, η νέα κατεύθυνση. Είναι συνολικά η Ασφάλεια. Περιλαμβάνει και τις υποδομές. Και τις τεχνολογίες διπλής ή πολλαπλής χρήσης. Και την κοινωνική ή περιφερειακή συνοχή σε κρίσιμους τομείς. Και σε αυτή την ανάγνωση, της Ασφάλειας, είναι επίσης κυρίαρχη η Ανθεκτικότητα», κάνοντας λόγο για μία ευκαιρία για ανθεκτικές υποδομές, που παρέχουν ασφάλεια στους πολίτες και είναι ανθεκτικές στις καταστροφές., για επενδύσεις σε πολλαπλής χρήσης υποδομές και τεχνολογίες, για σύγχρονα, πράσινα, οικονομικά και ασφαλή κτίρια και κατοικίες. Όπως και με τα δεκάδες έργα και μεταρρυθμίσεις του Ταμείου Ανάκαμψης που αναλάβαμε να υλοποιήσουμε».

Ο κ. Στασινός εξέφρασε την πεποίθηση ότι θα ολοκληρωθούν μέσα στους επόμενους λίγους μήνες τα εξής έργα:

-Την τεράστια μεταρρύθμιση με το Πρόγραμμα Κωνσταντίνος Δοξιάδης, με την εκπόνηση εκατοντάδων μελετών για ολόκληρη τη χώρα μέσα σε λίγα χρόνια. Με Τοπικά και Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια παντού. Για να καταφέρουμε να αποκτήσει το 70% και πλέον της χώρας πολεοδομικό σχεδιασμό μέσα σε 5 μόλις χρόνια, όταν μέχρι σήμερα το κράτος είχε καταφέρει να έχει σχεδιασμό στο 25% της χώρας μόνο τα προηγούμενα 50 χρόνια.

-Τον προσεισμικό έλεγχο δημοσίων κτιρίων που καθυστερούσε επί 20ετία και πλέον

-Την προώθηση της προσβασιμότητας στα δημόσια κτίρια, που καθυστερούσε αιωνίως

-Την παρακολούθηση για έλεγχο και συντήρηση των δημοσίων έργων, τόσο με το Εθνικό Μητρώο Υποδομών όσο και με τα έργα για τις έξυπνες Γέφυρες που υλοποιούμε. Αλλά και τις Έξυπνες Διαβάσεις και τον οδοφωτισμό.

-Για την προώθηση και συντήρηση κρίσιμων αθλητικών υποδομών

Αλλά και με δεκάδες νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες για μηχανικούς κυρίως αλλά και για επιχειρήσεις, τη δημόσια διοίκηση και τους πολίτες:

-Το ηλεκτρονικό σύστημα έκδοσης οικοδομικών αδειών που διαρκώς εξελίσσεται, προσφέρει νέες υπηρεσίες και διαλειτουργικότητες και έχει αλλάξει τον τρόπο δουλειάς όλων όσων ασχολούνται με τη δόμηση. Και που αποτελεί καλή πρακτική παγκοσμίως και μας ζητείται να το παρουσιάζουμε σε άλλες χώρες.

-Τον Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη, που ήδη λειτουργεί αλλά όλοι θα αντιληφθούν τα οφέλη και τα πλεονεκτήματα όταν θα γίνει πλήρως λειτουργικός για ολόκληρη τη χώρα με την ενσωμάτωση των Τοπικών και Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων που θα ολοκληρωθούν τους επόμενους μήνες. Μία μεταρρύθμιση που σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε στο ΤΕΕ και που αναγνωρίζεται και αυτή διεθνώς, καθώς βραβεύτηκε φέτος από τον WITSA ως παγκόσμια καλή πρακτική.

-Την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου που έχει στόχο και την Ανθεκτικότητα, δίνοντας όπλα στην Πολιτεία σε περίπτωση καταστροφών, που ελπίζω να μη χρειαστεί να χρησιμοποιηθούν.

Πρόσθεσε δε, την αφοσίωση στην προώθηση του Building Information Model, αλλά και στην έμφαση που δίνει το ΤΕΕ στην υιοθέτηση της τεχνητής Νοημοσύνης, όπου θα έχουμε σύντομα νέα.

Σύμφωνα με τον κ. Στασινό: «Προκλήσεις αντιμετωπίζουμε και στον άλλο κυρίαρχο πόλο της πράσινης μετάβασης και της ανθεκτικότητας, στην Ενέργεια».

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: "Είναι κρίσιμο η κοινωνία να γνωρίζει ότι πραγματικά αξίζουν οι επενδύσεις σε δίκτυα και ΑΠΕ. Ότι βοηθά την τσέπη τους εν τέλει, η μετάβαση σε ένα νέο ενεργειακό πρότυπο. Ότι έχει πρακτικά οφέλη η εγκατάσταση των ΑΠΕ. Ότι τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας πρέπει να συνεχιστούν και να επεκταθούν, γιατί η κοινωνία τα χρειάζεται.

Όπως και τα κτίρια μας. Με επέκταση και σε δαπάνες στατικού ελέγχου και ενίσχυσης. Και χωρίς συγκέντρωση στα χέρια λίγων ισχυρών. Ότι η υιοθέτηση μικρών ΑΠΕ μέσα στις πόλεις και η αυτοπαραγωγή μπορεί να δώσει λύσεις και στα νοικοκυριά, όχι μόνο στη χώρα συνολικά. Ότι η έρευνα και η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, όπως το υδρογόνο, δεν είναι κάτι αόριστο και άσχετο με τη ζωή τους. Ότι η συζήτηση για τους μικρούς αρθρωτούς πυρηνικούς αντιδραστήρες και την πυρηνική σύντηξη δεν είναι κάτι θεωρητικό και μακρινό, είναι δίπλα μας και έρχεται. Ότι το νέο, πράσινο, ενεργειακό πρότυπο, συμβάλει αποφασιστικά σε μια καλύτερη ζωή για εμάς και τα παιδιά μας, με έμπρακτα και χειροπιαστά αποτελέσματα για τον καθέναν.Και για όλα αυτά χρειάζονται γρήγορα επενδύσεις σε παραγωγή, μεταφορά και διανομή. Με μεγάλο κόστος, αλλά πολύ μεγαλύτερη αξία», όπως είπε.

Όσον αφορά τα θέματα δόμησης, ο κ. Στασινός δήλωσε ότι: «Οφείλουμε να δούμε άμεσα και την επίλυση προβλημάτων που χρονίζουν. Όπως η μεγάλη μεταρρύθμιση που πρέπει να επιλύσει τα προβλήματα λειτουργίας των πολεοδομιών, των υπηρεσιών δόμησης σε όλη τη χώρα. Στηρίζουμε τη μεταφορά των πολεοδομιών σε ένα Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με ευελιξία, υπό το Υπουργείο Περιβάλλοντος, καθώς όπως είπε: η αλλαγή αυτή να γίνει άμεσα μέσα στο 2026. Διότι χρειάζεται, είναι αναγκαία», είπε.

Ταυτόχρονα, συνέχισε, «πρέπει να προχωρήσει τώρα ένας νέος, Σύγχρονος Οικοδομικός Κανονισμός, "10 σελίδων", με τα βασικά μόνον πολεοδομικά μεγέθη που έχουν σημασία για την κοινωνία, την πόλη και το περιβάλλον και με επιστημονική ελευθερία στον μηχανικό, πολιτικό ή αρχιτέκτονα. Και αυτός ο Σύγχρονος Οικοδομικός Κανονισμός ας αποφασίσουμε αυτή τη φορά να νομοθετηθεί μεν, αλλά να εγκριθεί συνολικά με Προεδρικό Διάταγμα, ώστε να περάσει από τον έλεγχο του ΣτΕ εκ των προτέρων και να αναλάβουν και οι δικαστές την ευθύνη να κρίνουν έγκαιρα τις διατάξεις, υπό νομικό και μόνο πρίσμα και όχι υπό το πρίσμα πιέσεων ή συγκεκριμένων περιπτώσεων».

Ο πρόεδρος του ΤΕΕ τόνισε ότι: «Η επένδυση στην Ανθεκτικότητα, στην πρόληψη και όχι στην επούλωση των πληγών των φυσικών καταστροφών, είναι επένδυση ωφέλιμη για όλους. Είμαι βέβαιος ότι, αν προσπαθήσουμε όλοι μαζί με στόχους, πρόγραμμα, αφοσίωση και αποτελεσματικότητα, να κάνουμε την χώρα μας πιο Ανθεκτική».

«Αν δουλέψουμε παράλληλα σε νέα έργα και αναβάθμιση κτιρίων και υποδομών που ήδη υπάρχουν, θα βοηθήσουμε την κοινωνία να νιώσει εντέλει πιο ασφαλής, σε μια εποχή με πολλές αβεβαιότητες», ανέφερε καταλήγοντας ο κ. Στασινός.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:06ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Υπόθεση Novartis: Διακοπή της δίκης Δεστεμπασίδη - Μαραγγέλη για 10 Νοεμβρίου

12:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καραχάλιος για «ΚΥΜΑ»: Η Καρυστιανού «με φώναξε να οργανώσουμε ένα κίνημα που θα φέρει την κάθαρση»

11:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας: «Νίκη απέναντι στην ολιγαρχία η νίκη Μαμντάνι»

11:55ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βορίζια: Γιατί ο Φανούρης Καργάκης δεν πυροβόλησε την Ευαγγελία Φραγκιαδάκη - «Έπαιζαν πόλεμο» ακροβολημένοι

11:54ΚΟΣΜΟΣ

Ζόραν Mαμντάνι: Ένας «Σοσιαλιστής» στο τιμόνι του παγκόσμιου κέντρου καπιταλισμού - Πώς αλλάζει το κατεστημένο και τη Νέα Υόρκη

11:48ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: 36 ημέρες shutdown στην κυβέρνηση - Το μεγαλύτερο «λουκέτο» στην ιστορία της χώρας

11:46ΕΛΛΑΔΑ

Ποινή 14 μηνών σε φοιτητή για σύνθημα υπέρ της Παλαιστίνης στον τοίχο του ΕΜΠ

11:42ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΤΑ: Η ευρωπαϊκή οδηγία που υποχρεώνει για παροχή υπηρεσιών σε όλη την επικράτεια

11:40LIFESTYLE

Γιώργος Μερκουλίδης: «Παραιτήθηκα από δικηγόρος του Μαζωνάκη επειδή δεν μπορούσα να συνεργαστώ μαζί του»

11:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης και Γκιλφόιλ χαιρέτησαν μαθητές στην Ηρώδου Αττικού

11:32ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μαυρωτάς: «Πέρα από τις καταγγελίες του Σούντγκρεν, υπάρχουν κι άλλα ύποπτα ευρήματα»

11:29ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός - PSV Αϊντχόφεν: Ο τρόπος πρόκρισης στα νοκ άουτ του Champions League

11:21ΕΛΛΑΔΑ

Κίλι Σφακιανάκη: Σε στενό οικογενειακό κύκλο η κηδεία της - Θα αποτεφρωθεί στη Ριτσώνα

11:19ΕΛΛΑΔΑ

Στασινός στο Green Deal Greece: «Η ανθεκτικότητα, η πρόληψη και ο πράσινος-ψηφιακός μετασχηματισμός είναι το μέλλον της χώρας»

11:18ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Νέα πολύωρη κατάθεση έδωσε ο ανιψιός - Σφίγγει ο κλοιός για τον ηθικό αυτουργό της διπλής δολοφονίας

11:15ΚΟΣΜΟΣ

Τέλος οι 8 ώρες εργασίας: Η κουλτούρα «996» από την Κίνα ανησυχεί τη νέα γενιά

11:11ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δημογλίδου για Βορίζια: «Από τυχαία συνάντηση ξεκίνησε η συμπλοκή - Δεν έπεσαν 2.000 πυροβολισμοί»

11:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Return Hubs» στην Αφρική για μετανάστες που φεύγουν από Ευρώπη και επιστρέφουν στις χώρες τους: Τι συζήτησε ο Πλεύρης με τον Γερμανό υπουργό Μετανάστευσης

11:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: 43.000 ανήλικοι έλαβαν αυτόματα ΑΦΜ – Τι αλλάζει για τους γονείς

10:52ΕΛΛΑΔΑ

Μενίδι: Έκλεψαν βρύσες από δημοτικό σχολείο - Άναυδοι μαθητές και καθηγητές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:25ΕΛΛΑΔΑ

Οι γυναίκες παίρνουν τον λόγο στα Βορίζια: Ζητούν εκδίκηση για τον Καργάκη - Έκκληση «για να ζήσουν τα παιδιά μας», από τη Φραγκιαδάκη

11:42ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΤΑ: Η ευρωπαϊκή οδηγία που υποχρεώνει για παροχή υπηρεσιών σε όλη την επικράτεια

10:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ψυχρό ξεκίνημα χειμώνα σε Ευρώπη και Ελλάδα λόγω σπάνιας πρώιμης στρατοσφαιρικής θέρμανσης

07:45ΕΛΛΑΔΑ

Προσωπικός αριθμός: Λήγει σήμερα η προθεσμία για την έκδοσή του - Τα βήματα

08:34WHAT THE FACT

Η βρετανική μέθοδος για να στεγνώνουν τα ρούχα όταν βρέχει

11:55ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βορίζια: Γιατί ο Φανούρης Καργάκης δεν πυροβόλησε την Ευαγγελία Φραγκιαδάκη - «Έπαιζαν πόλεμο» ακροβολημένοι

09:18ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 4,5 Ρίχτερ στην Ξάνθη - Εκκενώθηκαν σχολικές αίθουσες

12:26LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Τι νούμερα έκαναν στην πρεμιέρα «Αρβύλα» και «Real View»

08:17ΕΛΛΑΔΑ

Η υπερπανσέληνος του Νοεμβρίου θα είναι η μεγαλύτερη του 2025 - Έρχεται το «φεγγάρι του κάστορα»

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Συγκλονίζει η μητέρα των τριών συλληφθέντων και η σύζυγος του 29χρονου - «Δεν σεβάστηκαν ούτε το 10 ημερών μωρό μου»

10:14LIFESTYLE

Σοφία Μουτίδου: Η πρώτη αντίδραση μετά τον καβγά με τον Απόστολο Γκλέτσο

10:52ΕΛΛΑΔΑ

Μενίδι: Έκλεψαν βρύσες από δημοτικό σχολείο - Άναυδοι μαθητές και καθηγητές

10:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηδάκης για ΕΛΤΑ: «Ως εδώ! Δεν θα δεχτώ καμία στοχοποίηση και δεν θα αναλάβω ευθύνες που δεν μου αναλογούν»

11:21ΕΛΛΑΔΑ

Κίλι Σφακιανάκη: Σε στενό οικογενειακό κύκλο η κηδεία της - Θα αποτεφρωθεί στη Ριτσώνα

01:08ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός - Αϊντχόφεν 1-1: Τα highlights από την ισοπαλία στο Φάληρο

11:32ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μαυρωτάς: «Πέρα από τις καταγγελίες του Σούντγκρεν, υπάρχουν κι άλλα ύποπτα ευρήματα»

11:48ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: 36 ημέρες shutdown στην κυβέρνηση - Το μεγαλύτερο «λουκέτο» στην ιστορία της χώρας

11:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης και Γκιλφόιλ χαιρέτησαν μαθητές στην Ηρώδου Αττικού

18:41ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Πώς θα καταλάβεις αν το βίντεο που βλέπεις είναι AI

11:18ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Νέα πολύωρη κατάθεση έδωσε ο ανιψιός - Σφίγγει ο κλοιός για τον ηθικό αυτουργό της διπλής δολοφονίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ