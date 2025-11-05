Κρήτη: 12χρονος χορεύει Μαλεβιζιώτη και όλοι μένουν άναυδοι

Ο 12χρονος Σήφης απέδειξε για μια ακόμη φορά πως η νέα γενιά κρατάει γερά την παράδοση του τόπου. Με λεβεντιά και μοναδικό στυλ, ο νεαρός χορευτής εκτέλεσε τον Μαλεβιζιώτη σε μια πρόσφατη εκδήλωση. Το κοινό έμεινε κυριολεκτικά άναυδο από τη δεξιοτεχνία και την εκφραστικότητά του. Ο Σήφης είναι ένα παιδί που τιμάει την κρητική καταγωγή και παράδοση, διατηρώντας ζωντανό τον χορό.

