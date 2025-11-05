Εορτολόγιο 6 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

Ποιους Αγίους τιμά αύριο η Εκκλησία


Αύριο, Πέμπτη 6 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη του Οσίου Λεονάρδου.


Άγιος Λεονάρδος

Ο Άγιος Λεονάρδος γεννήθηκε στις 19 Μαΐου το 496 μ.Χ. ήταν ευγενής Φραγκικής καταγωγής και ήταν στην αυλή του βασιλιά Χλωδοβίκου Α’. Ασπάστηκε τη Χριστιανική πίστη και μαζί με τον βασιλιά Χλωδοβίκο Α’ βαπτίστηκαν χριστιανοί τα Χριστούγεννα του 496. Αποσύρθηκε στη Λιμόζ, όπου ίδρυσε μοναστήρι.

Είναι ο προστάτης των φυλακισμένων, των πολιτικών κρατουμένων, των αιχμαλώτων πολέμου, των ομήρων και των εγκύων.

Σύμφωνα με την χριστιανική παράδοση όσοι φυλακισμένοι επικαλούνταν το όνομα του Αγίου μέσα από τα κελιά τους, έβλεπαν τις αλυσίδες να σπάνε θαυματουργικά μπροστά στα μάτια τους.

Μετά από αυτά τα θαύματα πολλοί επισκέπτονταν τον Άγιο Λεονάρδο κουβαλώντας μαζί τους τις βαριές αλυσίδες με τις οποίες ήταν δεμένοι και του τις πρόσφεραν ως φόρο τιμής για την απελευθέρωσή τους. Πολλοί από αυτούς έμεναν κοντά στον Άγιο και ο Άγιος τους έδινε πολλές φορές κομμάτια γης μέσα στο δάσος να καθαρίσουν ώστε να είναι έτοιμα για καλλιέργεια και τους πρόσφερε όλα τα απαραίτητα μέσα ώστε να ζήσουν στην συνέχεια μία έντιμη ζωή.

Ο Άγιος Λεονάρδος μετά από μεγάλους πνευματικούς αγώνες και φιλανθρωπίες κοιμήθηκε και παρέδωσε την Αγία του ψυχή στον Κύριο το 559 μ.Χ.





