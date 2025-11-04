Εορτολόγιο 4 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Σήμερα, Τρίτη 4 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη του Ιερομάρτυρα Ερμείου του πρεσβυτέρου, του Οσίου Ιωαννικίου του Μεγάλου και του Οσίου Γεωργίου Καρσλίδη του Ομολογητή

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, έχουν γιορτή οι:

  • Κοσμάς *
  • Δαμιανός, Δαμιανή *
  • Ανάργυρος, Ανάργυρη, Αναργυρούλα *
  • Δαβίδ, Δαυίδ *
  • Διόνυσος

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που έχει γιορτή αυτό το όνομα.

Όσιος Ιωαννίκιος ο Μεγάλος «ὁ ἐν Ὀλύμπῳ»

Σύμφωνα με τον συναξαριστή, ο Όσιος Ιωαννίκιος γεννήθηκε στη Βιθυνία το 740 μ.Χ. Τον πατέρα του έλεγαν Μυριτρίκη και τη μητέρα του Αναστασώ. Και οι δύο ήταν ευσεβείς γονείς και παιδαγώγησαν το γιο τους σύμφωνα με τις επιταγές του Ευαγγελίου. Όταν ο Ιωαννίκιος στρατεύτηκε, αυτοκράτορας ήταν ο τραχύς εικονομάχος Κωνσταντίνος ο Ε'.

Ο Κωνσταντίνος ο Ε', διέπρεψε στους αγώνες του κατά των Βουλγάρων και είχε μεγάλη εκτίμηση από τους στρατιώτες του. Η ψυχολογία που καλλιεργήθηκε στα πεδία των μαχών, παρέσυρε τον Ιωαννίκιο και στο θρησκευτικό έδαφος, με αποτέλεσμα να γίνει εικονομάχος, σαν τον αυτοκράτορα.

Όταν, όμως, απολύθηκε από τις τάξεις του στρατού, δεν άργησε να καταλάβει την πλάνη του και σε τι μεγάλα σφάλματα τον είχε οδηγήσει αυτή. Μετανόησε ειλικρινά και εξομολογήθηκε το ολίσθημα του. Αφού καταρτίσθηκε ανάλογα, έγινε μοναχός στον Όλυμπο και πέθανε 94 χρονών στη Μονή Αντιδίου, διδάσκοντας στον κόσμο την Ορθοδοξία.

Απολυτίκιον

Ἦχος πλ δ'.

Ἅγιοι Ἀνάργυροι καὶ θαυματουργοί, ἐπισκέψασθε τὰς ἀσθενείας ἡμῶν, δωρεὰν ἐλάβετε, δωρεὰν δότε ἡμῖν.

