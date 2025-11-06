Σε ρυθμούς Χριστουγέννων η Θεσσαλονίκη – Πότε θα ανάψει το δέντρο στην Αριστοτέλους

Με Αντώνη Ρέμο το άναμμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου στη Θεσσαλονίκη

Newsbomb

Σε ρυθμούς Χριστουγέννων η Θεσσαλονίκη – Πότε θα ανάψει το δέντρο στην Αριστοτέλους
In Time (αρχείου)
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Χριστούγεννα αρχίζει να «μυρίζει» σιγά - σιγά στη Θεσσαλονίκη, με τους δρόμους να στολίζονται εορταστικά και τη δημοτική αρχή να ανακοινώνει πως το άναμμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου στην πλατεία Αριστοτέλους θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 3 Δεκεμβρίου.

Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, έκανε γνωστό, στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου, πως το άναμμα του δέντρου θα γίνει στις 8:30 το βράδυ από τον δημοφιλή καλλιτέχνη, Αντώνη Ρέμο, ενώ η αλλαγή του χρόνου και η υποδοχή του 2026 θα πραγματοποιηθεί και φέτος με ένα μεγάλο πάρτι στο μνημείο- σύμβολο της πόλης, τον Λευκό Πύργο.

Σήμερα και αύριο άρχισαν να «ντύνονται» με χριστουγεννιάτικα λαμπάκια οι ελιές και ο δρόμος γύρω από το δημαρχιακό μέγαρο της Θεσσαλονίκης, ενώ τα επόμενα 24ωρα θα ακολουθήσει ο διάκοσμος στους κεντρικούς δρόμους της πόλης και τις γειτονιές. «Οι μέρες των Χριστουγέννων είναι μια ευκαιρία να περισσέψει το χαμόγελο και η αισιοδοξία στην πόλη», δήλωσε ο κ. Αγγελούδης.

Διευκρίνισε πως η συναυλία του Αντώνη Ρέμου θα γίνει με χορηγία «ώστε να μην υπάρχει επιβάρυνση στα οικονομικά του δήμου και κατά συνέπεια των πολιτών», προσθέτοντας πως μέσα σε όλες τις γιορτές θα οργανώνονται μουσικά δρώμενα σε όλες τις κοινότητες. Όσο για το πάρτι της αλλαγής του χρόνου, στο Λευκό Πύργο, ο δήμαρχος υποσχέθηκε πως «θα είναι ακόμη πιο δυναμικό και πιο έντονο, ακόμη καλύτερο από την περσινή χρονιά συνδυάζοντας τη νεανικότητα, την ένταση και ένα υπερθέαμα φωτός».

Από την πλευρά του ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Τουρισμού και Διαδημοτικής Συνεργασίας, Βασίλης Γάκης, που επιμελήθηκε ντο εορταστικό πρόγραμμα για τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά και φέρει τον τίτλο «Παιδικές Αναμνήσεις» συμπλήρωσε πως ο στολισμός της πόλης ξεκίνησε φέτος πολύ νωρίτερα και πρόσθεσε πως δεν «πετιέται τίποτα από τον χριστουγεννιάτικο διάκοσμο. Βρήκαμε διάκοσμο στις αποθήκες που ήταν αναξιοποίητος για χρόνια, τον συντηρήσαμε για να αξιοποιηθεί».

Τόσο ο δήμαρχος, όσο και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος υπογράμμισαν πως στόχος των εορταστικών εκδηλώσεων, πέρα από τα χαμόγελα στους Θεσσαλονικείς είναι η προσέλκυση τουριστών. Ανέφεραν, δε, πως τα μηνύματα από τις βαλκανικές χώρες είναι ιδιαίτερα αισιόδοξα και πως ο δήμος Θεσσαλονίκης θα προβάλει τη χριστουγεννιάτικη πόλη μέσω βίντεο και σε συνεργασία με τον Οργανισμό Τουρισμού. «Να είναι η πόλη μας το κέντρο των Βαλκανίων αυτές τις μέρες» σημείωσε ο κ. Αγγελούδης.

ΑΠΕ

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
04:58WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 6 Νοεμβρίου

04:36ΚΟΣΜΟΣ

Ο κινητήρας αποκολλήθηκε λίγο πριν από την απογείωση του αεροσκάφους

04:18ΚΟΣΜΟΣ

Θρήνος και εικόνες Αποκάλυψης στις Φιλιππίνες: Τους 140 έφτασαν οι νεκροί του τυφώνα Καλμαέγκι

03:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Αυτόματη έκδοση ΑΦΜ σε 43.000 ανήλικα τέκνα

03:30ΕΛΛΑΔΑ

Σε ρυθμούς Χριστουγέννων η Θεσσαλονίκη – Πότε θα ανάψει το χριστουγεννιάτικο δέντρο στην Αριστοτέλους

03:06ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Black Friday 2025: Η ημερομηνία της «Μαύρης Παρασκευής» με τις μεγάλες προσφορές

02:42ΕΡΓΑΣΙΑ

47η ημέρα Καριέρας:Το Σάββατο, τουλάχιστον 30 επιχειρήσεις προσφέρουν πάνω από 1.000 θέσεις εργασίας

02:16ΚΟΣΜΟΣ

Shutdown στις ΗΠΑ: Σχέδιο για άμεση μείωση των αεροπορικών πτήσεων

01:52ΚΟΣΜΟΣ

OHE: Στήριξη στο Ψήφισμα των ΗΠΑ για τη Γάζα από το Συμβούλιο Ασφαλείας

01:30ΚΟΣΜΟΣ

Τσαντ: Μακελειό για ένα πηγάδι – Τουλάχιστον 33 νεκροί σε συγκρούσεις μεταξύ κοινοτήτων

01:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Ανάσα» στη Wall Street μετά τις πιέσεις της Τρίτης

00:46ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βορίζια: Βίντεο-ντοκουμέντο – Ο γαμπρός του Φανούρη Καργάκη πυροβολεί με καλάσνικοφ

00:46ΜΠΑΣΚΕΤ

Η υπενθύμιση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου: «This is Panathinaikos»!

00:25ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Ματσάρα και 3-3 με αυτογκόλ Τζόλη στο Μπριζ – Μπαρτσελόνα

00:18ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Hellenic Championship ATP 250: Ο Μουζέτι ελπίζει για τα ATP Finals! – Όλα όσα έγιναν την 5η ημέρα

23:59ΕΛΛΑΔΑ

Μέλαμπες Ρεθύμνου: Η ιστορία, οι αγώνες και η πολιτιστική κληρονομιά ενός ορεινού χωριού

23:52ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Και δεύτερο ελεύθερο σκοπευτή αναζητά η αστυνομία

23:52ΜΠΑΣΚΕΤ

Σλούκας: «Ντράπηκα για την εικόνα μας – Ο ΠΑΟ θα επιστρέψει το υπόσχομαι»

23:50ΠΑΙΔΕΙΑ

Αναβαθμίζονται όλα τα σχολεία του δήμου Παρανεστίου - €700.000 ο προϋπολογισμός

23:48ΚΟΣΜΟΣ

Χονγκ Κονγκ: Έκλεψαν την τέφρα θρύλου ταινιών Κουνγκ Φου - Ζήτησαν λύτρα για να την επιστρέψουν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ψυχρό ξεκίνημα χειμώνα σε Ευρώπη και Ελλάδα λόγω σπάνιας πρώιμης στρατοσφαιρικής θέρμανσης

17:53ΚΟΣΜΟΣ

Παραιτείται ο εβραϊκής καταγωγής αρχηγός της πυροσβεστικής στη Νέα Υόρκη μετά την εκλογή Μαμντανί

12:26LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Τι νούμερα έκαναν στην πρεμιέρα «Αρβύλα» και «Real View»

00:46ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βορίζια: Βίντεο-ντοκουμέντο – Ο γαμπρός του Φανούρη Καργάκη πυροβολεί με καλάσνικοφ

14:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βγαλμένο από παλιούς Νοέμβριους το επόμενο Σαββατοκύριακο - Η πρόβλεψη Ζιακόπουλου

23:45ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρός ο πατέρας που άφησε τη δίχρονη κόρη του να πεθάνει από τη ζέστη στο αυτοκίνητο επειδή έπαιζε βιντεοπαιχνίδια

20:42ΕΛΛΑΔΑ

Τρομακτικό τροχαίο ατύχημα στη λεωφόρο Κηφισίας: Έκανε παράνομα αναστροφή και συγκρούστηκε με μηχανή - Εκσφενδονίστηκε ο οδηγός

03:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Αυτόματη έκδοση ΑΦΜ σε 43.000 ανήλικα τέκνα

04:36ΚΟΣΜΟΣ

Ο κινητήρας αποκολλήθηκε λίγο πριν από την απογείωση του αεροσκάφους

23:52ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Και δεύτερο ελεύθερο σκοπευτή αναζητά η αστυνομία

22:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σακελλαροπούλου «εκ βαθέων»: Δέχθηκα επιθέσεις για τα μαλλιά, το ντύσιμο, ακόμα και για τη γάτα μου

12:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καραχάλιος για «ΚΥΜΑ»: Η Καρυστιανού «με φώναξε να οργανώσουμε ένα κίνημα που θα φέρει την κάθαρση»

21:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέα επιδείνωση από Σάββατο - Με τι καιρικές συνθήκες θα τρέξουν οι Μαραθωνοδρόμοι

21:17ΚΟΣΜΟΣ

Omid Sarlak: Ο νέος «μάρτυρας» των αντιφρονούντων στο Ιράν - Βρέθηκε «γαζωμένος» από σφαίρες και οι αρχές μιλούν για «αυτοκτονία»

17:49ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Μποναμάς» με 4 μέτρα: Ενίσχυση εισοδήματος 2,6 εκατομμυρίων συνταξιούχων με 1,3 δισ. ευρώ το επόμενο δίμηνο

23:01LIFESTYLE

Μουτίδου για Γκλέτσο: «Όταν κάποιος τσαμπουκαλέβεται, φοβάται»

06:24ΕΛΛΑΔΑ

Στο «κυνήγι» των δραχμών οι Έλληνες: Τα νομίσματα που μπορεί να πουληθούν έως και 97.000 ευρώ

10:25ΕΛΛΑΔΑ

Οι γυναίκες παίρνουν τον λόγο στα Βορίζια: Ζητούν εκδίκηση για τον Καργάκη - Έκκληση «για να ζήσουν τα παιδιά μας», από τη Φραγκιαδάκη

11:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης και Γκιλφόιλ χαιρέτησαν μαθητές στην Ηρώδου Αττικού

21:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυβερνητικές πηγές για βιβλίο Τσίπρα: Είναι ιστορικό αποτύπωμα ή μυθιστόρημα;

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ