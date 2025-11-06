Παιδόφιλος παρενοχλεί μαθητές σε Χολαργό και Αγία Παρασκευή, καταγγέλλουν γονείς

Γονείς παιδιών δημοτικού και γυμνασίου έχουν αντιληφθεί έναν άνδρα, ο οποίος πλησιάζει παιδιά σε γήπεδα ή πλατείες, επιχειρώντας να τα παρασύρει και να τα παρενοχλήσει

Επιμέλεια - Χρύσα Γρίβα

Παιδόφιλος παρενοχλεί μαθητές σε Χολαργό και Αγία Παρασκευή, καταγγέλλουν γονείς
Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ανάστατοι είναι οι γονείς μαθητών δημοτικού και γυμνασίου στις περιοχές του Χολαργού και της Αγίας Παρασκευής, έπειτα από καταγγελίες πως άγνωστος άνδρας συχνάζει σε περιοχές που παίζουν παιδιά - ακόμη και σε προαύλια σχολείων - και επιχειρεί να τα παρασύρει στο σπίτι του!

Όπως πληροφορείται το Newsbomb.gr, τον τελευταίο ενάμιση μήνα, γονείς παιδιών έχουν αντιληφθεί έναν άνδρα, ο οποίος πλησιάζει παιδιά σε γήπεδα ή πλατείες, επιχειρώντας να τα παρασύρει και να τα παρενοχλήσει. Ο άνδρας, πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο σε όλες τις περιπτώσεις, έχει προσπαθήσει να παρασύρει μικρά παιδιά με το πρόσχημα του «κεράσματος», σύμφωνα με τις καταγγελίες των γονέων, χρησιμοποιώντας, δηλαδή μια πολύ κοινή μέθοδο παιδόφιλων.

Μαρτυρίες αναφέρουν ότι ο άνδρας περίμενε ακόμη και έξω από δημοτικό σχολείο της περιοχής, υποχρεώνοντας τη διεύθυνση στην ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων: «Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες, Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι τις τελευταίες ημέρες έχουν παρατηρηθεί κοντά στο σχολείο μας κάποια άτομα με ασυνήθιστη συμπεριφορά. Για λόγους ασφάλειας, χρειάζεται να συνοδεύετε προσωπικά τα παιδιά σας κατά την προσέλευση και την αποχώρησή τους από το σχολείο ή να ορίζετε συγκεκριμένο ενήλικα που θα αναλαμβάνει τη συνοδεία τους. Η συνεργασία και η προσοχή όλων μας είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση ενός ασφαλούς και προστατευμένου σχολικού περιβάλλοντος. Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση και τη συνεργασία σας», γράφει το σχολείο προς τους γονείς.

mail-sxoleioy.jpg

Αντίστοιχη ενημέρωση εστάλη και από δεύτερο σχολείο της περιοχής:

mail-sxoleioy-2.jpg

Μήνυμα εστάλη και από συλλόγους γονέων της περιοχής, αθλητικά σωματεία και φορείς που συνεργάζονται με μαθητές: «Καλησπέρα σε όλη την ομάδα! Σήμερα ενημερώθηκα ότι κυκλοφορεί στον Χολαργό ένας παιδεραστής, γύρω στα 67, ο οποίος πλησιάζει τα παιδιά στα κάγκελα των σχολείων; Μοιράζει γλυκά, κερνάει τα παιδιά στο (κατάστημα της περιοχής) κ.τ.λ. Αυτός ξεκίνησε από τα γήπεδα που πλησίαζε αγόρια. Το γνωρίζουν όλα τα σχολεία του Χολαργού γιατί έχει τύχει να πάει. Έχει γίνει από γονείς καταγγελία στην ΓΑΔΑ. Αυτός έχει κάνει φυλακή για παιδεραστία. Τον νου σας......!!!!!!», γράφει ένα μήνυμα Συλλόγου Γονέων.

93778478-2328-4337-84f9-f6e9febd4572-1.jpg

Γονείς που έχουν αναγνωρίσει τον άνδρα, ισχυρίζονται πως είχε συλληφθεί το 2019 και τότε του είχαν απαγγελθεί κατηγορίες από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσπρωτίας για κατάχρηση σε ασέλγεια ανηλίκων που δεν έχουν συμπληρώσει τα 14 έτη από ενήλικο δράστη, στον οποίο τους έχουν εμπιστευθεί για να τους επιβλέπει ή να τους φυλάσσει, έστω και προσωρινά, με την επιβαρυντική περίσταση της τέλεσης από γυμναστή ανηλίκων, κατ΄ εξακολούθηση και κατά συρροή, για αποπλάνηση ανηλίκων, που δεν έχουν συμπληρώσει τα 12 και τα 14 έτη, κατ΄ εξακολούθηση και κατά συρροή και για παραγωγή και κατοχή, μέσω πληροφοριακών συστημάτων, υλικού παιδικής πορνογραφίας, με τη χρησιμοποίηση ανηλίκου που δεν έχει συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας του, από πρόσωπο που φέρει την ιδιότητα γυμναστή ανηλίκου, κατ΄ εξακολούθηση και κατά συνήθεια.

Γονέας παιδιού από τον Χολαργό κατήγγειλε στην αστυνομία πως ο άνδρας πλησίασε το παιδί του, μαθητή γυμνασίου, ενώ βρισκόταν σε πλατεία της περιοχής και του ζητούσε επιμόνως να έρθει σπίτι μαζί του. Η μητέρα, που ήταν παρούσα στον χώρο, αντιλήφθηκε τι συνέβαινε και επενέβη με φωνές, απομακρύνοντας τον άνδρα. Ωστόσο, η απόκριση της αστυνομίας ήταν πως «δεν μπορεί να επέμβει» σε τέτοιου είδους περιστατικά που δεν έχει διαπραχθεί «αδίκημα».

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:49ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – Σάμροκ Ρόβερς: Στην OPAP Arena η οικογένεια του αδικοχαμένου, Μάριου - Θα τιμηθεί η μνήμη του

18:45ΚΟΣΜΟΣ

Viral βίντεο: Πώς μία «άλλη« γυναίκα έκλεψε τα βλέμματα από τη νύφη στον γάμο

18:44ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παπασταύρου για συμφωνία έρευνας υδρογονανθράκων: Δεν θα γίνουμε Εμίρηδες, αλλά είναι ανάσα - Δυνητικό κοίτασμα 200 δισ. κυβικών μέτρων φυσικού αερίου

18:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πώς οι νέοι θα κερδίσουν ως και δύο μισθούς από τις φοροελαφρύνσεις της ΔΕΘ

18:34LIFESTYLE

Αγγελική Νικολούλη: Το νέο μήνυμα μετά τον θάνατο της μητέρας της

18:31ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αττική Οδός: Ταυτοποιήθηκαν δύο άτομα που απεικονίζονται σε βίντεο να οδηγούν μοτοσικλέτες με ταχύτητες άνω των 250 χλμ/ώρα

18:31WHAT THE FACT

Έρευνα αποκαλύπτει έναν απροσδόκητα απλό δρόμο προς την ευτυχία

18:20ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Επιστρέφουν τη Δευτέρα (10/11) οι μαθητές στα θρανία

18:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συνάντηση υπουργού Εσωτερικών των ΗΠΑ Νταγκ Μπέργκμαν με Έλληνες εφοπλιστές για LNG

18:17ΚΟΣΜΟΣ

Επίσημα κοινός θνητός ο Άντριου - Ο Βασιλιάς Κάρολος του αφαίρεσε τους τίτλους «πρίγκιπας» και «Βασιλική Υψηλότητα»

18:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Tesla: Σήμερα ψηφίζουν οι μέτοχοι για την αμοιβή των 878 δισ. δολαρίων στον Έλον Μασκ - Το μεγαλύτερο «πακέτο» όλων των εποχών και τα «αγκάθια» του

18:09ΕΛΛΑΔΑ

«Ατομα με ασυνήθιστη συμπεριφορά κοντά στο σχολείο, να συνοδεύετε τα παιδιά σας»: Διευθυντές δημοτικών στον Χολαργό προειδοποιούν για ύποπτο - Πρόκειται για παιδόφιλο, καταγγέλλουν γονείς

18:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ - Γιουνγκ Μπόις: «Καμίνι» η Τούμπα - Ανακοινώθηκε sold out

17:50ΚΟΣΜΟΣ

Ισόβια στον Γερμανό «Άγγελο Θανάτου» για 10 δολοφονίες ασθενών και 27 απόπειρες - Ήθελε να «μειώσει τον φόρτο εργασίας»

17:45ΕΛΛΑΔΑ

ΟΣΕ: «Έγινε λάθος στο σύστημα», λέει ο σταθμάρχης για την αλλαγή γραμμής λίγο έξω από τη Θεσσαλονίκη

17:43ΕΛΛΑΔΑ

Στο «έλεος» της κακοκαιρίας η Κρήτη: «Χείμαρροι» οι δρόμοι σε Ηράκλειο και Χανιά - Πλημμύρισε ξενοδοχείο - Βίντεο

17:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Αλέξης Τσίπρας διαβάζει Τσίπρα: «Ώρα να ακουστεί και η δική μου φωνή»

17:32ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια- Αδελφή Καργάκη: «Δεν είναι ο άντρας μου που πυροβολεί στο βίντεο»

17:22ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: Χωρίς Γκαρθία μέχρι τη διακοπή - Ενοχλήσεις ο Έσε

17:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Θετικά μηνύματα από την Κομισιόν για το νέο Σχέδιο Δράσης στις αγροτικές ενισχύσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:49LIFESTYLE

Ιωάννα Μαλέσκου: «Όταν διορίστηκα δασκάλα στα Βορίζια, μου είπαν "καλή τύχη"»

17:43ΕΛΛΑΔΑ

Στο «έλεος» της κακοκαιρίας η Κρήτη: «Χείμαρροι» οι δρόμοι σε Ηράκλειο και Χανιά - Πλημμύρισε ξενοδοχείο - Βίντεο

13:53ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο με λευκό καρχαρία στην Κάρπαθο ανέβασε ψαράς στο TikTok: «Είναι πέντε μέτρα»

18:09ΕΛΛΑΔΑ

«Ατομα με ασυνήθιστη συμπεριφορά κοντά στο σχολείο, να συνοδεύετε τα παιδιά σας»: Διευθυντές δημοτικών στον Χολαργό προειδοποιούν για ύποπτο - Πρόκειται για παιδόφιλο, καταγγέλλουν γονείς

12:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έντονο χειμώνα φέρνει ο «ΗΡΑΚΛΗΣ» στην Ελλάδα - Τι δείχνει το παγκόσμιο προγνωστικό σύστημα

12:57ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ντοκουμέντο Newsbomb: Πυροβολισμοί κατά ριπάς στον γάμο του Φανούρη Καργάκη - Έπεφταν μπαλωθιές επί 49 δευτερόλεπτα

23:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Αρναούτογλου για νέα επιδείνωση - Πότε έρχεται η νέα κακοκαιρία και ποιες περιοχές θα επηρεάσει

17:15ΚΟΣΜΟΣ

Οι δυσκολίες Σαρκοζί στο κελί: Τρώει μόνο γιαούρτι - Γιατί αρνείται να αγγίξει το φαγητό της φυλακής

08:26MEETING POINT

Στρατηγός Φλώρος στο Meeting Point: «Η Τουρκία είναι εχθρός μας - Γενικευμένος πόλεμος από το Ορμένιο μέχρι το Καστελλόριζο αν μας κάνουν κάτι σε ένα σημείο»

21:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέα επιδείνωση από Σάββατο - Με τι καιρικές συνθήκες θα τρέξουν οι Μαραθωνοδρόμοι

15:52ΚΟΣΜΟΣ

Τέξας: Tην κρατούσαν ημίγυμνη στο κρύο και αλυσοδεμένη στον κήπο - 5 συλλήψεις για τα βασανιστήρια

15:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καβγάς on air για Γιαννούλη - Παππά: «Είσαι σαλτιμπάγκος» - «Παρακαλάτε στα τέσσερα τον Τσίπρα»

17:53ΚΟΣΜΟΣ

Παραιτείται ο εβραϊκής καταγωγής αρχηγός της πυροσβεστικής στη Νέα Υόρκη μετά την εκλογή Μαμντανί

13:13ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προσωπικός Αριθμός: Έληξε η προθεσμία - Τι ισχύει για όσους δεν έβγαλαν

10:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έρικ Βασιλάτος: Ποιος είναι ο Κεφαλονίτης επιχειρηματίας που έφερε με το προσωπικό του αεροπλάνο την Κίμπερλι Γκιλφόιλ στην Ελλάδα

17:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Αλέξης Τσίπρας διαβάζει Τσίπρα: «Ώρα να ακουστεί και η δική μου φωνή»

17:50ΚΟΣΜΟΣ

Ισόβια στον Γερμανό «Άγγελο Θανάτου» για 10 δολοφονίες ασθενών και 27 απόπειρες - Ήθελε να «μειώσει τον φόρτο εργασίας»

16:34ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Συνελήφθη εξάδελφος του 43χρονου γαμπρού του Φανούρη ως εμπλεκόμενος στους πυροβολισμούς

09:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» Μαρουσάκη για 6 περιοχές - Νέο κύμα κακοκαιρίας από Παρασκευή

16:02ΕΛΛΑΔΑ

Σχολεία σε οικονομική ασφυξία: Οι διευθυντές λειτουργούν με «βερεσέ» για να αγοράσουν τα βασικά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ