Παιδόφιλος παρενοχλεί μαθητές σε Χολαργό και Αγία Παρασκευή, καταγγέλλουν γονείς

Ανάστατοι είναι οι γονείς μαθητών δημοτικού και γυμνασίου στις περιοχές του Χολαργού και της Αγίας Παρασκευής, έπειτα από καταγγελίες πως άγνωστος άνδρας συχνάζει σε περιοχές που παίζουν παιδιά - ακόμη και σε προαύλια σχολείων - και επιχειρεί να τα παρασύρει στο σπίτι του!

Όπως πληροφορείται το Newsbomb.gr, τον τελευταίο ενάμιση μήνα, γονείς παιδιών έχουν αντιληφθεί έναν άνδρα, ο οποίος πλησιάζει παιδιά σε γήπεδα ή πλατείες, επιχειρώντας να τα παρασύρει και να τα παρενοχλήσει. Ο άνδρας, πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο σε όλες τις περιπτώσεις, έχει προσπαθήσει να παρασύρει μικρά παιδιά με το πρόσχημα του «κεράσματος», σύμφωνα με τις καταγγελίες των γονέων, χρησιμοποιώντας, δηλαδή μια πολύ κοινή μέθοδο παιδόφιλων.

Μαρτυρίες αναφέρουν ότι ο άνδρας περίμενε ακόμη και έξω από δημοτικό σχολείο της περιοχής, υποχρεώνοντας τη διεύθυνση στην ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων: «Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες, Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι τις τελευταίες ημέρες έχουν παρατηρηθεί κοντά στο σχολείο μας κάποια άτομα με ασυνήθιστη συμπεριφορά. Για λόγους ασφάλειας, χρειάζεται να συνοδεύετε προσωπικά τα παιδιά σας κατά την προσέλευση και την αποχώρησή τους από το σχολείο ή να ορίζετε συγκεκριμένο ενήλικα που θα αναλαμβάνει τη συνοδεία τους. Η συνεργασία και η προσοχή όλων μας είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση ενός ασφαλούς και προστατευμένου σχολικού περιβάλλοντος. Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση και τη συνεργασία σας», γράφει το σχολείο προς τους γονείς.

Αντίστοιχη ενημέρωση εστάλη και από δεύτερο σχολείο της περιοχής:

Μήνυμα εστάλη και από συλλόγους γονέων της περιοχής, αθλητικά σωματεία και φορείς που συνεργάζονται με μαθητές: «Καλησπέρα σε όλη την ομάδα! Σήμερα ενημερώθηκα ότι κυκλοφορεί στον Χολαργό ένας παιδεραστής, γύρω στα 67, ο οποίος πλησιάζει τα παιδιά στα κάγκελα των σχολείων; Μοιράζει γλυκά, κερνάει τα παιδιά στο (κατάστημα της περιοχής) κ.τ.λ. Αυτός ξεκίνησε από τα γήπεδα που πλησίαζε αγόρια. Το γνωρίζουν όλα τα σχολεία του Χολαργού γιατί έχει τύχει να πάει. Έχει γίνει από γονείς καταγγελία στην ΓΑΔΑ. Αυτός έχει κάνει φυλακή για παιδεραστία. Τον νου σας......!!!!!!», γράφει ένα μήνυμα Συλλόγου Γονέων.

Γονείς που έχουν αναγνωρίσει τον άνδρα, ισχυρίζονται πως είχε συλληφθεί το 2019 και τότε του είχαν απαγγελθεί κατηγορίες από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσπρωτίας για κατάχρηση σε ασέλγεια ανηλίκων που δεν έχουν συμπληρώσει τα 14 έτη από ενήλικο δράστη, στον οποίο τους έχουν εμπιστευθεί για να τους επιβλέπει ή να τους φυλάσσει, έστω και προσωρινά, με την επιβαρυντική περίσταση της τέλεσης από γυμναστή ανηλίκων, κατ΄ εξακολούθηση και κατά συρροή, για αποπλάνηση ανηλίκων, που δεν έχουν συμπληρώσει τα 12 και τα 14 έτη, κατ΄ εξακολούθηση και κατά συρροή και για παραγωγή και κατοχή, μέσω πληροφοριακών συστημάτων, υλικού παιδικής πορνογραφίας, με τη χρησιμοποίηση ανηλίκου που δεν έχει συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας του, από πρόσωπο που φέρει την ιδιότητα γυμναστή ανηλίκου, κατ΄ εξακολούθηση και κατά συνήθεια.

Γονέας παιδιού από τον Χολαργό κατήγγειλε στην αστυνομία πως ο άνδρας πλησίασε το παιδί του, μαθητή γυμνασίου, ενώ βρισκόταν σε πλατεία της περιοχής και του ζητούσε επιμόνως να έρθει σπίτι μαζί του. Η μητέρα, που ήταν παρούσα στον χώρο, αντιλήφθηκε τι συνέβαινε και επενέβη με φωνές, απομακρύνοντας τον άνδρα. Ωστόσο, η απόκριση της αστυνομίας ήταν πως «δεν μπορεί να επέμβει» σε τέτοιου είδους περιστατικά που δεν έχει διαπραχθεί «αδίκημα».