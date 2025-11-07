Πτήσεις μαθητών με εκπαιδευτικά αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας

Την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2025, πραγματοποιήθηκαν, στην 360 Μοίρα Εκπαίδευσης Αέρος της Σχολής Ικάρων (ΣΙ), στην Αεροπορική Βάση Δεκέλειας, στο Τατόι, οι πτήσεις μαθητών/τριών της Β΄ Λυκείου, έτους 2025-2026, με εκπαιδευτικό αεροσκάφος Tecnam P2002-JF, στο πλαίσιο του Εορτασμού του Προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ), Αρχαγγέλου Μιχαήλ.

Μετά την ολοκλήρωση των πτήσεων, ο Διοικητής της ΣΙ, Υποπτέραρχος (Ι) Ματθαίος Κανουπάκης, συνομίλησε με τους μαθητές και τους επέδωσε αναμνηστικά.