Πτήσεις μαθητών με εκπαιδευτικά αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας
Οι πτήσεις με εκπαιδευτικό αεροσκάφος Tecnam P2002-JF, πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του εορτασμού του προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας, Αρχαγγέλου Μιχαήλ
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2025, πραγματοποιήθηκαν, στην 360 Μοίρα Εκπαίδευσης Αέρος της Σχολής Ικάρων (ΣΙ), στην Αεροπορική Βάση Δεκέλειας, στο Τατόι, οι πτήσεις μαθητών/τριών της Β΄ Λυκείου, έτους 2025-2026, με εκπαιδευτικό αεροσκάφος Tecnam P2002-JF, στο πλαίσιο του Εορτασμού του Προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ), Αρχαγγέλου Μιχαήλ.
Μετά την ολοκλήρωση των πτήσεων, ο Διοικητής της ΣΙ, Υποπτέραρχος (Ι) Ματθαίος Κανουπάκης, συνομίλησε με τους μαθητές και τους επέδωσε αναμνηστικά.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:47 ∙ TRAVEL
Κρήτη: Τρίτος κορυφαίος προορισμός της Ευρώπης για το 2026
17:46 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Παλικάρι ο Λεσόρ: «Ο εύκολος δρόμος ποτέ δε μου ταίριαζε»!
17:28 ∙ WHAT THE FACT
Πολωνία: Viral πρόβατο με πάνα που ταξίδεψε σε τρένο υψηλής ταχύτητας
17:12 ∙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
COSMOTE TELEKOM: Νέα εποχή συνδεσιμότητας σε όλα τα δυσπρόσιτα σχολεία της χώρας
16:45 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
H UEFA... χάρηκε με τη νίκη του Ράφα Μπενίτεθ στο ντεμπούτο του
08:34 ∙ WHAT THE FACT
Η βρετανική μέθοδος για να στεγνώνουν τα ρούχα όταν βρέχει
13:38 ∙ WHAT THE FACT
Κομήτης 3I/ATLAS: Η τρομακτική πρόβλεψη του Στίβεν Χόκινγκ για τα διαστημικά αντικείμενα
06:32 ∙ LIFESTYLE
Τρεις λαμπερές πρωταγωνίστριες που γνωρίζουμε καλύτερα τη φετινή σεζόν
08:51 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ