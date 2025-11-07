Χανιά: Κινηματογραφικό τροχαίο στη Λεωφόρο Σούδας - Αυτοκίνητο προσέκρουσε σε δέντρο και ανετράπη

Ένα απίστευτο τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε περίπου στις 21:00 το βράδυ της Παρασκευής (7/11) στην Λεωφόρο Καραμανλή (Σούδας) κοντά στην διασταύρωση προς το ΜΑΙΧ.

Όπως αναφέρει το flashnews.gr, το τροχαίο σημειώθηκε όταν μία η νεαρή γυναίκα οδηγός του ενός ΙΧ, προσέκρουσε στη βάση ενός μεγάλου ευκάλυπτου του οποίου οι ρίζες εξέχουν στο οδόστρωμα.

Αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν το όχημα να ανατραπεί και να εκτιναχθεί στην απέναντι πλευρά του δρόμου.

Η οδηγός του οχήματος κατάφερε να βγει από το αυτοκίνητο με ελαφρά τραύματα, ωστόσο ήταν σε εμφανή σοκ.

Στο σημείο έσπευσαν διασώστες του ΕΚΑΒ για να της προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες και για την διακομιδή στο Νοσοκομείο για τις αναγκαίες ιατρικές εξετάσεις.

Δείτε στην gallery που ακολουθεί περισσότερες εικόνες από το σημείο του ατυχήματος:

01 04 02 04 03 04 04 04

Διαβάστε επίσης