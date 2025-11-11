Μετρό: Κλειστοί οι σταθμοί από Δάφνη έως Νέο Κόσμο λόγω έργων – Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από σήμερα

Νωρίτερα από το προγραμματισμένο θα κλείνουν από σήμερα και μέχρι τις 12 Δεκεμβρίου, οι σταθμοί του Μετρό της Γραμμής 2, Δάφνη, Άγιος Ιωάννης και Νέος Κόσμος, λόγω εργασιών.

Συγκεκριμένα, οι τρεις σταθμοί που εξυπηρετούν τη Γραμμή 2 (κόκκινη) θα κλείνουν για το κοινό στις 21.40, Κυριακή έως Πέμπτη, καθώς θα γίνονται εργασίες αναβάθμισης και συντήρησης του δικτύου, εγκατάσταση δικτύου 5G και την αντικατάσταση 32 χιλιομέτρων σιδηροτροχιών.

Οι επιβάτες στο τμήμα Άγιος Δημήτριος – Συγγρού Φιξ θα εξυπηρετούνται από την προσωρινή κυκλική λεωφορειακή γραμμή Χ13 με αφετηρία και τέρμα στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, δίπλα στον σταθμό Συγγρού Φιξ.

Κανονικά θα εκτελούνται τα δρομολόγια στα τμήματα Ελληνικό – Άγιος Δημήτριος και Ανθούπολη – Συγγρού Φιξ.

Οι επιβάτες μπορούν να ενημερώνονται για τους τελευταίους συρμούς και τα αναλυτικά δρομολόγια μέσω της ιστοσελίδας της ΣΤΑΣΥ.