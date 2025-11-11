Χαλκίδα: Σάλος με το κλείσιμο της γέφυρας για κόντρες - Η ΕΛ.ΑΣ. ερευνά βιντεοληπτικό υλικό

Την αντίδραση των αρχών έχουν προκαλέσει οι απίστευτες εικόνες το απόγευμα της Κυριακής (9/11) στη Χαλκίδα, όπου νεαροί οδηγοί μοτοσικλετών αποφάσισαν να κλείσουν τη υψηλή γέφυρα προκειμένου να πραγματοποιήσουν παράνομες κόντρες μπροστά στα μάτια δεκάδων θεατών που είχαν συγκεντρωθεί στο σημείο.

Όπως αναφέρει το eviathema.gr, δεκάδες οδηγοί αυτοκινήτων έμειναν για τουλάχιστον δεκαπέντε λεπτά ακινητοποιημένοι με αποτέλεσμα να προκληθούν μεγάλες ουρές μετά την είσοδο της γέφυρας.

Μάλιστα, πολλοί από αυτούς, καλούσαν αγανακτισμένοι την Τροχαία Χαλκίδας ζητώντας άμεση επέμβαση, ωστόσο καμία αστυνομική παρέμβαση δεν σημειώθηκε, ούτε πριν ούτε και μετά τις παράνομες κόντρες.

Οι μοτοσικλετιστές, αφού ολοκλήρωσαν τα επικίνδυνα παιχνίδια ταχύτητας, αποχώρησαν από το σημείο, αφήνοντας πίσω τους μόνο την οργή και την απορία των διερχόμενων οδηγών.

Τι λέει η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ.

Μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου, ανέφερε ότι ήδη σχηματίζεται δικογραφία για να ξεκαθαρίσουν οι εμπλεκόμενοι που εμπόδισαν την κυκλοφορία

«Δεν έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη άτομα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι κάτι τέτοι δεν μπορεί να συμβεί, έχουμε πολύ υλικό», επισήμανε.

«Οι εμπλεκόμενοι αντιλήφθηκαν πως οι πολίτες ειδοποίησαν την αστυνομία και εξαφανίστηκαν», πρόσθεσε.

