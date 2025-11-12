Φιλιατρά: Χειροπέδες σε τέσσερις εξαιτίας... GPS - Έκλεψαν ελαιόπανα αλλά ήταν «παγιδευμένα»

Τέσσερις συλλήψεις για κλοπή ελαιόπανων σημειώθηκαν την Τρίτη (11/11) στην περιοχή Καλογερικά στα Φιλιατρά της Μεσσηνίας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία σε σπίτι ζευγαριού, ηλικίας 67 και 62 ετών, στην περιοχή Λιβάντζι Γαργαλιάνων εντοπίστηκαν 12 κλεμμένα ελαιόπανα. Οι αστυνομικοί έφτασαν εκεί χάρις στο GPS που είχε βάλει ο ιδιοκτήτης τους, απηυδισμένος καθώς του είχαν ξανακλέψει τα ελαιόπανα, σύμφωνα με το messinialive.gr. Δράστες της κλοπής ο 37χρονος γιος του ζεύγους και ένας 25χρονος Ρομά.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Συνελήφθη, χθες (11.11.2025) το πρωί, στα Φιλιατρά, από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Διαμεσολάβησης (Ο.Π.ΔΙ.) Μεσσηνίας, 25χρονος ημεδαπός, γιατί όπως προέκυψε, ο ανωτέρω μαζί με 37χρονο ημεδαπό, ο οποίος συνελήφθη την (10.11.2025), από αστυνομικούς της Β’ Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος (Ο.Π.Κ.Ε.) Μεσσηνίας, αφαίρεσαν 12 δίχτυα ελαιοσυλλογής από αγροτεμάχιο σε περιοχή των Φιλιατρών, προχθές (10.11.2025).

Επιπλέον, για την ίδια υπόθεση, συνελήφθησαν, προχθές (10.11.2025), από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Τριφυλίας, σε συνεργασία με αστυνομικούς της Β’ Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος (Ο.Π.Κ.Ε.) Μεσσηνίας και του Αστυνομικού Τμήματος Γαργαλιάνων, 2 ημεδαποί, 67χρονος και 62χρονη, αντίστοιχα, για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, καθώς ανωτέρω κλαπέντα δίχτυα ελαιοσυλλογής, βρέθηκαν στην οικία τους, τα οποία κατασχέθηκαν και αποδόθηκαν. Στην οικία τους, βρέθηκαν επίσης και κατασχέθηκαν, 1 αεροβόλο όπλο μη λειτουργικό, 2 ξιφίδια, με μήκος λάμας 18 και 13 εκατοστών, αντίστοιχα, καθώς και 6 φυσίγγια διαφόρων τύπων.

Επιπρόσθετα, κατασχέθηκε όχημα, ως μέσο τέλεσης αξιόποινης πράξης, καθώς και -2- κονταροπρίονα, 2 αλυσοπρίονα και 1 χορτοκοπτικό, για τα οποία το νόμιμο της κατοχής διερευνάται. Προανάκριση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Τριφυλίας.

