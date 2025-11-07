Μεσσήνιοι της Νέας Υόρκης: «Μας ενώνει το ίδιο χώμα και η ίδια καρδιά», λένε στο Newsbomb

Οι Μεσσήνιοι της Νέας Υόρκης γιορτάζουν 90 χρόνια ζωής - Ένα ταξίδι εννέα δεκαετιών γεμάτο προσφορά, πολιτισμό και ενότητα

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Μεσσήνιοι της Νέας Υόρκης: «Μας ενώνει το ίδιο χώμα και η ίδια καρδιά», λένε στο Newsbomb
Με συγκίνηση, υπερηφάνεια και αστείρευτο ενθουσιασμό, ο Σύλλογος Μεσσηνίων της Νέας Υόρκης προετοιμάζεται να γιορτάσει μια ξεχωριστή στιγμή στην ιστορία του: 90 χρόνια συνεχούς παρουσίας, προσφοράς και αφοσίωσης στην ελληνική ομογένεια.

Από το 1935 μέχρι σήμερα, ο ιστορικός αυτός Σύλλογος αποτελεί έναν ζωντανό κρίκο που ενώνει τη Μεσσηνία με την ελληνική διασπορά της Αμερικής, διατηρώντας αναλλοίωτο το πνεύμα και τις αξίες της ιδιαίτερης πατρίδας.

Από τα πρώτα του βήματα, ο Σύλλογος λειτούργησε ως αληθινό κέντρο συνάντησης και ενότητας για τους Μεσσήνιους μετανάστες, ένα σημείο αναφοράς που κράτησε ζωντανό το πνεύμα της παράδοσης. Κάτω από το σύμβολο της ελιάς —της ειρήνης και της γονιμότητας γενιές Μεσσηνίων μεγάλωσαν μαθαίνοντας ότι, παρότι μακριά από τον τόπο τους, οι ρίζες τους παραμένουν κοινές.

attheod951fc88r4uibilwv0htzi6pfatjweze576ko8n4.jpg

Μια επέτειος με βαθύ συμβολισμό

Η 90ή επέτειος δεν είναι απλώς ένα ορόσημο χρόνου, είναι ένας φόρος τιμής σε εκείνους που το 1935 οραματίστηκαν και ίδρυσαν τον Σύλλογο. Παράλληλα, αποτελεί γιορτή ελπίδας και συνέχειας, αφιερωμένη στις νέες γενιές Μεσσηνίων που κρατούν ζωντανή τη φλόγα της παράδοσης.

«Είμαστε ιδιαίτερα ενθουσιασμένοι και βρισκόμαστε σε πυρετώδεις προετοιμασίες για το μεγάλο μας επετειακό γεγονός», δήλωσε στο Newsbomb ο πρόεδρος του Συλλόγου, κ. Σταύρος Γιαννόπουλος, υπογραμμίζοντας πως «Μεσσήνιοι και φίλοι της Μεσσηνίας από κάθε γωνιά των Ηνωμένων Πολιτειών και του Καναδά θα γιορτάσουμε όλοι μαζί αυτή τη σημαντική στιγμή της ιστορίας μας».

atttkubrucdocvmcnwcmazolbrblvzate8uqlburvwnnni.jpg

Η Ευτυχία Μαρκοπούλου, ενεργό μέλος του Συλλόγου, δεν έκρυψε τη συγκίνησή της και μιλώντας στο Newsbomb είπε: «Κάθε φορά που βρισκόμαστε όλοι μαζί, είναι σαν η Μεσσηνία να ταξιδεύει μέχρι εδώ. Αυτή η γιορτή δεν είναι απλώς μια εκδήλωση, είναι μια υπενθύμιση του ποιοι είμαστε, από πού ερχόμαστε και πόση δύναμη έχει η ενότητα όταν συνοδεύεται από αγάπη για τον τόπο μας».

Οι Μεσσήνιοι του Τορόντο στο πλευρό τους

Ιδιαίτερη συγκίνηση προκαλεί η συμμετοχή του Συλλόγου Μεσσηνίων Τορόντο, προσδίδοντας διεθνή και οικογενειακή διάσταση στη γιορτή.

«Είναι χαρά και τιμή μας να υποδεχόμαστε τους φίλους μας από τον Τορόντο. Αποδεικνύεται για ακόμη μια φορά πως οι δεσμοί της Μεσσηνίας ξεπερνούν αποστάσεις και σύνορα, μας ενώνουν το ίδιο χώμα, η ίδια παράδοση, η ίδια καρδιά», πρόσθεσε ο πρόεδρος.

att70wyaimjbpd56kmaegqhaixz8st1nrd3qsuwkjhs9i.jpg

