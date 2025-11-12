Κίνηση τώρα: Κυκλοφοριακό «κομφούζιο» σε Κηφισίας και Μεσογείων - Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Στο «κόκκινο» είναι η κίνηση αυτή την ώρα σε κεντρικές οδικές αρτηρίες της Αττικής
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Αυξημένη είναι η κίνηση αυτή την ώρα σε αρκετούς δρόμους της Αθήνας, με τα μεγαλύτερα προβλήματα να εντοπίζονται:
- στη Λ. Κηφισίας
- στη Λ. Μεσογείων
- στη Λ. Κηφισού
- στη Βασιλίσσης Σοφίας
- στη Βασιλέως Κωνσταντίνου
- στην Αλίμου Κατεχάκη
Τροχαίο στη Λ. Κηφισού - Καθυστερήσεις στην έξοδο για Κόρινθο
Λόγω σύγκρουσης οχημάτων στη Λεωφόρο Κηφισού, παρατηρείται αυξημένη κίνηση στο ύψος της εξόδου προς Κόρινθο, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία.
Μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Καθυστερήσεις θα συναντήσουν οι οδηγοί και στην Αττική Οδό:
- 20'-25' από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Πεντέλης
- 10΄-15΄στην έξοδο για Πειραιά στο ρεύμα προς Ελευσίνα
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:24 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Κρήτη: Νέες φωτογραφίες από το μακελειό στα Βορίζια
17:36 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Ολυμπιακός: Επίσημη η ανανέωση του Πιρόλα στους «ερυθρόλευκους»
06:37 ∙ WHAT THE FACT
Πρώτη λήψη ραδιοσήματος από το 3I/ATLAS
09:26 ∙ ΚΑΙΡΟΣ
Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση Τσατραφύλλια για τα Χριστούγεννα
12:24 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Φρίκη στη Ρόδο: 51χρονος Αλβανός φέρεται να ασελγούσε στον 10χρονο γιο του
08:34 ∙ WHAT THE FACT