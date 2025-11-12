Κίνηση τώρα: Κυκλοφοριακό «κομφούζιο» σε Κηφισίας και Μεσογείων - Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Αυξημένη είναι η κίνηση αυτή την ώρα σε αρκετούς δρόμους της Αθήνας, με τα μεγαλύτερα προβλήματα να εντοπίζονται:

στη Λ. Κηφισίας

στη Λ. Μεσογείων

στη Λ. Κηφισού

στη Βασιλίσσης Σοφίας

στη Βασιλέως Κωνσταντίνου

στην Αλίμου Κατεχάκη

Τροχαίο στη Λ. Κηφισού - Καθυστερήσεις στην έξοδο για Κόρινθο

Λόγω σύγκρουσης οχημάτων στη Λεωφόρο Κηφισού, παρατηρείται αυξημένη κίνηση στο ύψος της εξόδου προς Κόρινθο, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία.

Μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Καθυστερήσεις θα συναντήσουν οι οδηγοί και στην Αττική Οδό:

20'-25' από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Πεντέλης

10΄-15΄στην έξοδο για Πειραιά στο ρεύμα προς Ελευσίνα