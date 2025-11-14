Αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος»: Με δύο καραμπίνες επιχείρησε να ταξιδέψει Ελληνοαμερικανός που συνελήφθη

Ενα ιδιαίτερο περιστατικό συνέβη την προηγούμενη Παρασκευή στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος»: Ένας Ελληνοαμερικάνος επιχείρησε να ταξιδέψει έχοντας στις αποσκευές του δύο κυνηγετικές καραμπίνες και ένα ξίφος το οποίο, ισχυρίζεται πως είχε από τον πατέρα του, που ήταν κάποτε αξιωματικός του ελληνικού στρατού.

Ο Ελληνοαμερικάνος, έχοντας την πεποίθηση ότι αυτό επιτρέπεται, όπως συμβαίνει στις ΗΠΑ, ενημέρωσε ο ίδιος τις αρχές του αεροδρομίου, πριν τον έλεγχο.

Οι υπάλληλοι ασφαλείας του αεροδρομίου σοκαρισμένοι έπραξαν τα νόμιμα και ο πολίτης συνελήφθη, οδηγήθηκε στα κρατητήρια και το Σάββατο το πρωί στον εισαγγελέα όπου του άσκησε δίωξη για παράνομη οπλοκατοχή και αφέθηκε ελεύθερος.

Η εκδίκαση της υπόθεσης ξεκίνησε την Δευτέρα στο αυτόφωρο πλημμελειοδικείο όμως αναβλήθηκε προκειμένου να προσκομιστούν οι άδειες κατοχής των οποίων από την Αμερική νόμιμα μεταφρασμένες ώστε να υποστηρίξει ο κατηγορούμενος τον ισχυρισμό του ότι της κατείχε νόμιμα και νόμιζε ότι μπορούσε να ταξιδέψει με αυτές.

Ο δικηγόρος του κατηγορούμενου, Φοίβος Στρουγγάρης δήλωσε στο newsbomb: «Η εν γενει εικονα και προσωπικότητα του εντολέα μου, εν συνδυασμώ με τους βάσιμους ισχυρισμούς του πρεπει να οδηγησουν το Δικαστηριο σε αθωωτική απόφαση λογω νομικης και πραγματικης πλάνης συνδυαστικά. Παρά ταύτα, η συγκεκριμένη υπόθεση ερχεται να συμπληρώσει την σειρά των τόσων πολύπλοκων γεγονότων και εθίμων που αρκούν ώστε να ανοιξει επιτέλους το θέμα της οπλοκατοχής στη Χώρα μας και τα όρια νομιμότητας αυτής».