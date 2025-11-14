Πάνος Ρούτσι για την παρουσία του σε υπνοθεραπεύτρια: «Ο Ντένι δεν ήταν γραφτό να φύγει»

Απάντηση σε όσα του καταλογίζουν για τη συμμετοχή του σε εκπομπή υπνοθεραπεύτριας έδωσε με ανάρτησή του ο Πάνος Ρούτσι

Δημήτρης Δρίζος

Πάνος Ρούτσι για την παρουσία του σε υπνοθεραπεύτρια: «Ο Ντένι δεν ήταν γραφτό να φύγει»
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με ανάρτησή του στο Facebook, ο Πάνος Ρούτσι, τοποθετήθηκε για την εμφάνισή του σε εκπομπή υπνοθεραπεύτριας, η οποία του ανέφερε «ήταν γραφτό να φύγει ο γιός σου».

Ο Ντένι Ρούτσι έχασε τη ζωή του στο δυστύχημα των Τεμπών, με την παρουσία του πατέρα του στην εν λόγω εκπομπή να προκαλεί θύελλα αντιδράσεων και σχολίων. Ο κύριος Ρούτσι, ωστόσο, ξεκαθάρισε πως «δεν ήταν φυσικά γραφτό να φύγει ο Ντένι» ενώ πρόσθεσε πως «μίλησα ως πατέρας που έχασε το παιδί του και κουβαλάει έναν πόνο που δεν περιγράφεται».

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Τις τελευταίες ημέρες έχουν γραφτεί και ειπωθεί πολλά σχετικά με τη συνέντευξη στην οποία συμμετείχα. Θέλω να τοποθετηθώ ξεκάθαρα, για να μην παρερμηνευτούν όσα ειπώθηκαν και για να καταλάβει ο κόσμος τη δική μου πρόθεση.
Στην εκπομπή μίλησα ως ένας πατέρας που έχασε το παιδί του και κουβαλάει έναν πόνο που δεν περιγράφεται. Η συζήτηση περιλάμβανε πράγματα που ειπώθηκαν από την καλεσμένη με βάση τη δική της οπτική. Αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετώ μοιρολατρικές ή “προδιαγεγραμμένες” εξηγήσεις για τον χαμό του παιδιού μου. Ο Ντένι δεν “ήταν γραφτό” να φύγει. Έφυγε επειδή έγινε ένα έγκλημα, μια τραγωδία που δεν έπρεπε να έχει συμβεί.
Το μόνο που ήθελα και θέλω είναι να μιλήσω για το παιδί μου, για τον χαρακτήρα του, για τη δύναμή του και για τις δυσκολίες που πέρασε μικρός. Όλα αυτά τα είπα ως μια ανθρώπινη εξομολόγηση, όχι ως δικαιολόγηση ή ως αποδοχή κάποιας “μοίρας”.Αν μπορούσα να ακούσω μία φορά ακόμα τη φωνή του, θα έδινα τα πάντα.
Κατανοώ ότι κάποια λόγια μπορεί να ακούστηκαν άστοχα ή να παρεξηγήθηκαν, και γι’ αυτό θέλω να ξεκαθαρίσω ότι ο μοναδικός λόγος που βρέθηκα στην εκπομπή ήταν για να μιλήσω ως πατέρας που ζητά αλήθεια και δικαίωση.Αυτός είναι ο δρόμος που μου έμεινε, γιατί η απουσία του είναι κάτι που δεν θα γιατρευτεί ποτέ».
Όχι για να αμφισβητήσω τον πόνο μου, ούτε τον πόνο κανενός άλλου γονιού.
Ευχαριστώ όλους όσοι μου γράφετε, με στηρίζετε ή με διορθώνετε. Ο καθένας το κάνει από ενδιαφέρον και σεβασμό. Ο δρόμος για τη δικαίωση συνεχίζεται και εκεί θα με βρείτε».

