Το Ρέθυμνο φοράει τα Χριστουγεννιατικά του από τον Νοέμβριο

Αν και το ημερολόγιο δείχνει μόλις μέσα Νοεμβρίου, η αγορά της πόλης του Ρεθύμνου φαίνεται να βιάζεται να υποδεχθεί τις εορτές. Πολλά εμπορικά καταστήματα έχουν ήδη προχωρήσει στον Χριστουγεννιάτικο στολισμό Ρέθυμνο, μεταμορφώνοντας τις βιτρίνες τους με φώτα, μπάλες και έλατα. Η πόλη αρχίζει σιγά–σιγά να μπαίνει σε γιορτινούς ρυθμούς, προσφέροντας μια πιο όμορφη εικόνα στους κατοίκους και τους επισκέπτες.

