Ουκρανία - Ρωσία: Προετοιμάζονται ανταλλαγές αιχμαλώτων για τα Χριστούγεννα

Η διαδικασία αναμένεται να ξαναρχίσει σύντομα, με στόχο την επιστροφή 1.200 ουκρανών στρατιωτών που αιχμαλωτίστηκαν από τις ρωσικές δυνάμεις

Newsbomb

Ουκρανία - Ρωσία: Προετοιμάζονται ανταλλαγές αιχμαλώτων για τα Χριστούγεννα
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το Κίεβο και η Μόσχα ετοιμάζονται να ξαναρχίσουν τις ανταλλαγές αιχμαλώτων πολέμου, οι οποίες έχουν παγώσει, ανέφερε χθες Σάββατο ο πρώην υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας Ρουστέμ Ουμέροφ σε ανάρτησή του στο Telegram.

Η διαδικασία αναμένεται να ξαναρχίσει σύντομα, με στόχο την επιστροφή 1.200 ουκρανών στρατιωτών που αιχμαλωτίστηκαν από τις ρωσικές δυνάμεις, δήλωσε ο Ουμέροφ, ο οποίος είναι πλέον γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας και Άμυνας της Ουκρανίας.

Ενημέρωσε ότι, κατ’ εντολή του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, είχε επαφές με μεσολαβητές στην Τουρκία και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για την αναβίωση της διαδικασίας ανταλλαγών αιχμαλώτων πολέμου με τη Ρωσία.

Τα θεμελιώδη ζητήματα έχουν αποσαφηνιστεί και τεχνικές διαβουλεύσεις θα ξεκινήσουν σύντομα, ώστε οι αιχμάλωτοι πολέμου να μπορέσουν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους πριν από τα Χριστούγεννα, δήλωσε ο Ουμέροφ.

Ο Ρουστέμ Ουμέροφ ήταν επικεφαλής της ουκρανικής αντιπροσωπείας που συμμετείχε σε συνομιλίες με εκπροσώπους του Κρεμλίνου νωρίτερα φέτος. Το πιο σημαντικό αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων του Μαΐου και του Ιουνίου ήταν η επίτευξη συμφωνίας για ανταλλαγές αιχμαλώτων πολέμου, οι οποίες έγιναν τους επόμενους μήνες αλλά έκτοτε έχουν παγώσει.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
04:16ΚΟΣΜΟΣ

Μαδούρο: «Ανεύθυνες» οι στρατιωτικές ασκήσεις των ΗΠΑ με Τρινιντάντ και Τομπάγκο

03:45ΚΟΣΜΟΣ

Κολομβία: Έξι παιδιά νεκρά απο βομβαρδισμούς κατά ανταρτών

03:12ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία - Ρωσία: Προετοιμάζονται ανταλλαγές αιχμαλώτων για τα Χριστούγεννα

02:40ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Διαδηλώσεις κατά της εγκληματικότητας - Δολοφονίες αξιωματούχων

02:05ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Τραγωδία σε αγώνα επίδειξης αυτοκινήτων - Εννέα τραυματίες θεατές

01:42ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: Ζητά περισσότερα αντιεροπορικά συστήματα από τους συμμάχους της Ουκρανίας

01:18ΚΟΣΜΟΣ

Νέα σφαγή στο Κονγκό: 18 νεκροί από επίθεση τζιχαντιστών σε κέντρο υγείας

00:50ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Ροδόπη: Δύο άτομα ανασύρθηκαν χωρίς αισθήσεις τους από τροχαίο

00:44ΚΟΣΜΟΣ

Λιβύη: Τέσσερα άτομα από το Μπαγκλαντές έχασαν την ζωή τους σε ανατροπή βαρκών με μετανάστες

00:22ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Εκκενώθηκε ξενοδοχείο στην Κωνσταντινούπολη μετά τον θάνατο τριών τουριστών από δηλητηρίαση

00:17ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου: Μεγάλη γκέλα της Δανίας, δε νίκησε εντός έδρας τη Λευκορωσία

23:54ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 16 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ελλάδα - Σκωτία 3-2: Νίκη παλικαριάς στη ματσάρα του Φαλήρου!

23:38ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ: «Η Πολιτεία ευθύνεται για τον ευτελισμό του Ιερατικού Σχήματος»

23:23ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ελλάδα – Σκωτία: Τέσσερα γκολ σε 13 λεπτά! (Videos)

23:22ΚΟΣΜΟΣ

Επικοινωνία Πούτιν - Νετανιάχου για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

23:20ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σπάνιες εικόνες: Ο Παρθενώνας χωρίς σκαλωσιές

23:09LIFESTYLE

The Voice: Συγκίνησε η ιστορία της 42χρονης Χαρούλας - «Ήμουν σε καροτσάκι για περίπου έξι μήνες»

22:57ΚΟΣΜΟΣ

Κέιτ Μίντλετον: Ενθαρρύνει τον κόσμο να «αγκαλιάσει την ομορφιά της αλλαγής» - Το ιδιαίτερο μήνυμα λίγες εβδομάδες μετά τη μετακόμιση στο Forest Lodge

22:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σύνταξη: Τα «SOS» για την αναγνώριση πλασματικών ετών - Ποιους και πότε συμφέρει

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:36ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: Η τεχνολογία «σώζει» το Μανχάταν - Γέφυρα 132 ετών αντικαταστάθηκε σε χρόνο ρεκόρ

23:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ελλάδα - Σκωτία 3-2: Νίκη παλικαριάς στη ματσάρα του Φαλήρου!

10:22ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μάριον Τζόουνς: Η κάποτε γρηγορότερη γυναίκα στον κόσμο συγκλονίζει σε βίντεο που δείχνει τη δυσκολία της να περπατήσει - Η σπάνια ασθένεια

10:54ΚΟΣΜΟΣ

Η κατάρα του Τουταγχαμών: Η ανασκαφή φρίκης που «ζωντάνεψε» τον θρύλο - Ο ακρωτηριασμός και ο αποκεφαλισμός της μούμιας

23:09LIFESTYLE

The Voice: Συγκίνησε η ιστορία της 42χρονης Χαρούλας - «Ήμουν σε καροτσάκι για περίπου έξι μήνες»

23:38ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ: «Η Πολιτεία ευθύνεται για τον ευτελισμό του Ιερατικού Σχήματος»

21:20ΕΛΛΑΔΑ

Εργατικό δυστύχημα στη Μυτιλήνη: Νεκρός 45χρονος που έπεσε από στέγη σπιτιού

08:10ΕΛΛΑΔΑ

Crime Study-Βασίλης Παλαιοκώστας: Ποιος είναι ο Νο1 Έλληνας καταζητούμενος; Άκουσε τώρα την ιστορία!

15:45ΕΛΛΑΔΑ

Γνωστή δημοσιογράφος συνελήφθη σε έλεγχο αλκοτέστ - Απειλούσε τους αστυνομικούς

22:21ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο τραγουδιστής Todd Snider σε ηλικία 59 ετών

22:57ΚΟΣΜΟΣ

Κέιτ Μίντλετον: Ενθαρρύνει τον κόσμο να «αγκαλιάσει την ομορφιά της αλλαγής» - Το ιδιαίτερο μήνυμα λίγες εβδομάδες μετά τη μετακόμιση στο Forest Lodge

14:19ΕΛΛΑΔΑ

Μαρτίκας για την απάτη με τις «επενδύσεις» και τον Παντελή Παντελίδη: Του «έφαγαν» 250.000 ευρώ σε στημένο τραπέζι - «Έστησαν» ακόμη και ψεύτικη σύλληψη μπροστά σε χρυσοχόο

21:51ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Η πίτσα σε κρίση - Η νέα τάση που ταράζει τις αλυσίδες

06:44LIFESTYLE

STAR: Τα «Φαντάσματα», το «MasterChef» και τα πρότζεκτ στα σκαριά

23:18ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε διαμέρισμα στο κέντρο της Λάρισας – Στιγμές αγωνίας για νεαρό

02:05ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Τραγωδία σε αγώνα επίδειξης αυτοκινήτων - Εννέα τραυματίες θεατές

19:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίσκεψη Ζελένσκι υπό άκρα μυστικότητα: Τι θα ζητήσει ο Ουκρανός πρόεδρος από την Αθήνα;

06:20LIFESTYLE

MasterChef: Η πρώτη δοκιμασία του τελικού – Οι προβλέψεις για τον νικητή από όσους επέστρεψαν

20:49SEX

Ακατάλληλο βίντεο: Έσβησαν την κάψα τους στη θάλασσα κάνοντας σεξ στα ρηχά

23:20ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σπάνιες εικόνες: Ο Παρθενώνας χωρίς σκαλωσιές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ