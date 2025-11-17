Κέρκυρα: Τροχαίο στον Αγ. Σπυρίδωνα – Απεγκλωβίστηκε ο οδηγός
Ο 18χρονος οδηγός φέρει ελαφρά τραύματα
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε απόψε το βράδυ στην Βόρεια Κέρκυρα στον Άγιο Σπυρίδωνα.
ΙΧ αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 18χρονος εξετράπη της πορείας του με αποτέλεσμα να φύγει από την πορεία του δρόμου σύμφωνα με πληροφορίες του corfutvnews.gr.
Μάλιστα χρειάστηκε παρέμβαση της πυροσβεστικής προκειμένου να τον απεγκλωβίσει, ενώ σύμφωνα με την ίδια πηγή ο οδηγός έχει ελαφρά τραύματα.
