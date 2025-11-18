Γαύδος: Δύο μήνες μετά τον αγιασμό, το Δημοτικό σχολείο έκλεισε – Ο λόγος

Κλείνει η πόρτα του Δημοτικού Σχολείου Γαύδου, τουλάχιστον μέχρι το τέλος της εφετινής σχολικής χρονιάς.

Στις 11 Σεπτεμβρίου, όπως σε όλα τα σχολεία, έτσι και στο ακριτικό νησί, που βρίσκεται στο νοτιότερο άκρο της Ελλάδας και της Ευρώπης, τελέστηκε ο αγιασμός στο Δημοτικό σχολείο, με τη μία και μοναδική μαθήτρια.

Όμως, στη συνέχεια το κορίτσι αναχώρησε από το νησί με την οικογένειά του. Αυτή η εξέλιξη είχε ως αποτέλεσμα την απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Κρήτης, Μανώλη Καρτσωνάκη, για αναστολή λειτουργίας του Δημοτικού σχολείου.

«Αποφασίζουμε: Την αναστολή λειτουργίας του 1/θ Δημοτικού Σχολείου Γαύδου (κωδικός σχολείου: 9500170) της Διεύθυνσης πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Χανίων, από 30/10/2025 έως τη λήξη του σχολικού έτους 2025 – 2026», αναγράφεται στην επίσημη απόφαση.

Δείτε το έγγραφο: