Το πρώτο κουδούνι στη Γαύδο χτύπησε για μία μόνο μαθήτρια - Τι λέει η δήμαρχος στο Newsbomb

Συγκινητική ήταν η χθεσινή έναρξη της σχολικής χρονιάς στη Γαύδο, όπου το κουδούνι του Δημοτικού Σχολείου ήχησε για να υποδεχθεί… μόλις μία μαθήτρια.

Την, Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου τελέστηκε ο καθιερωμένος αγιασμός, δείχνοντας πως η εκπαιδευτική δραστηριότητα παραμένει ζωντανή ακόμη και στα πιο απομακρυσμένα νησιά της χώρας.

Η δήμαρχος του νησιού, Λίλιαν Στεφανάκη, μιλώντας στο Νewsbomb, τόνισε ότι φέτος δεν θα λειτουργήσει γυμνασιακή τάξη, καθώς οι περσινοί απόφοιτοι ήταν και οι τελευταίοι. «Πέρυσι υπήρχαν δύο μαθητές, φέτος έμεινε μόνο μία μαθήτρια», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι το φαινόμενο των ελάχιστων εγγραφών δεν είναι καινούριο, αλλά συνεχίζεται εδώ και πολλά χρόνια.

«Η παρουσία λίγων μαθητών στο σχολείο δεν αποτελεί κάτι καινούριο για το νησί, αλλά μια πραγματικότητα που διατηρείται εδώ και πολλά χρόνια», σημείωσε.



