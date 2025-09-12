Το πρώτο κουδούνι στη Γαύδο χτύπησε για μία μόνο μαθήτρια - Τι λέει η δήμαρχος στο Newsbomb

Την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου, το πρώτο κουδούνι της σχολικής χρονιάς χτύπησε στο Δημοτικό Σχολείο της Γαύδου για μία μόνο μαθήτρια - Πρόκειται για σύνηθες φαινόμενο σύμφωνα με την δήμαρχο του νησιού

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Το πρώτο κουδούνι στη Γαύδο χτύπησε για μία μόνο μαθήτρια - Τι λέει η δήμαρχος στο Newsbomb

Ο αγιασμός σε δημοτικό σχολείο της Γαύδου

neakriti
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Συγκινητική ήταν η χθεσινή έναρξη της σχολικής χρονιάς στη Γαύδο, όπου το κουδούνι του Δημοτικού Σχολείου ήχησε για να υποδεχθεί… μόλις μία μαθήτρια.

Την, Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου τελέστηκε ο καθιερωμένος αγιασμός, δείχνοντας πως η εκπαιδευτική δραστηριότητα παραμένει ζωντανή ακόμη και στα πιο απομακρυσμένα νησιά της χώρας.

Η δήμαρχος του νησιού, Λίλιαν Στεφανάκη, μιλώντας στο Νewsbomb, τόνισε ότι φέτος δεν θα λειτουργήσει γυμνασιακή τάξη, καθώς οι περσινοί απόφοιτοι ήταν και οι τελευταίοι. «Πέρυσι υπήρχαν δύο μαθητές, φέτος έμεινε μόνο μία μαθήτρια», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι το φαινόμενο των ελάχιστων εγγραφών δεν είναι καινούριο, αλλά συνεχίζεται εδώ και πολλά χρόνια.

«Η παρουσία λίγων μαθητών στο σχολείο δεν αποτελεί κάτι καινούριο για το νησί, αλλά μια πραγματικότητα που διατηρείται εδώ και πολλά χρόνια», σημείωσε.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:21ΚΟΣΜΟΣ

Νοτιοαφρικανός ιερέας ισχυρίστηκε ότι γνωρίζει την ημερομηνία της Δευτέρας Παρουσίας και... είναι πολύ κοντά

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αποκαλύψεις για το Μέγα Σπήλαιο: Ο ηγούμενος ήθελε να πουλήσει και… τοιχογραφίες της μονής

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πάτρας: Ανοίγουν υποθέσεις αρχείου - Σε αναστολή ο Ανδρέας Γκότσης

06:13ΚΟΣΜΟΣ

Κρεμασμένοι από καλώδιο ελικοπτέρου: Σοκάρει το βίντεο εκκένωσης με αξιωματούχους της κυβέρνησης του Νεπάλ

06:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες Δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας – Πόσα χρήματα θα πάρουν 151.422 στελέχη

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Ο μονότονος ήχος του πρώτου κουδουνιού στη Γαύδο: Το σχολείο με την μόνο μία μαθήτρια - Τι λέει η δήμαρχος στο Newbomb

06:04ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Ελληνοτουρκική «μάχη» για μετάλλιο και τελικό – Ο αγώνας της 15ετίας

06:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πώς διαβάζουν στην κυβέρνηση τις δημοσκοπήσεις: Τι λένε για Τσίπρα και Ανδρουλάκη

05:54ΚΟΣΜΟΣ

Με νέες φωτογραφίες και βίντεο κυνηγούν τον ύποπτο για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ – Στο Φοίνιξ η σορός του – Στο «σκοτάδι» οι έρευνες του FBI

05:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με υψηλές θερμοκρασίες η Παρασκευή – «35άρια» το Σαββατοκύριακο

05:30ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 12 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:12WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 12 Σεπτεμβρίου

04:50ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου

04:26ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Καλός άνθρωπος» ο Μπολσονάρου – Με εκπλήσσει η καταδίκη του

04:02ΚΟΣΜΟΣ

Νέες φωτογραφίες και βίντεο του υπόπτου για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ – Άφαντος ο δράστης

03:38ΚΟΣΜΟΣ

Υεμένη: 46 νεκροί από τους βομβαρδισμούς του Ισραήλ σε θέσεις των Χούθι

03:12ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 1ΓΒ/2025: Σε «ανοικτή κληρωτίδα» οι ισοβαθμίες του γραπτού διαγωνισμού

02:46ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς συνόδευσε το φέρετρο με τη σορό του Τσάρλι Κερκ στο Air Force Two

02:42ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 3,7 Ρίχτερ στη Θήβα – Αισθητός στους κατοίκους σε Βοιωτία και Αττική

02:20ΚΟΣΜΟΣ

Οργή στις ΗΠΑ για την «άδικη» καταδίκη του Μπολσονάρου – Σκληρή γλώσσα από Ρούμπιο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η απόλυτη ανατροπή - Τι λέει το παλιό ημερολόγιο για τον φετινό χειμώνα

20:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Φθινόπωρο προ των πυλών σε λίγες ώρες - Οι 8 περιοχές που θα επηρεαστούν το μεσημέρι

02:42ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 3,7 Ρίχτερ στη Θήβα – Αισθητός στους κατοίκους σε Βοιωτία και Αττική

18:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται η πρώτη κακοκαιρία του φθινοπώρου - Η πρόβλεψη του ECMWF για την ημερομηνία

05:54ΚΟΣΜΟΣ

Με νέες φωτογραφίες και βίντεο κυνηγούν τον ύποπτο για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ – Στο Φοίνιξ η σορός του – Στο «σκοτάδι» οι έρευνες του FBI

22:50ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αχαΐα: Και δεύτερος νεκρός στο τροχαίο στην Ολυμπία Οδό

16:05LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας: Η ανατροπή με την πρεμιέρα

06:04ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Ελληνοτουρκική «μάχη» για μετάλλιο και τελικό – Ο αγώνας της 15ετίας

09:27WHAT THE FACT

Σταματήστε να αφήνετε αυτή τη συσκευή στην πρίζα - Ανεβάζει τον λογαριασμό ρεύματος στα ύψη

13:48ΥΓΕΙΑ

«Έβαλε στο mute τη λαχτάρα μου για ζαμπονοτυρόπιτα»: Μια γυναίκα κι ένας άντρας που κάνουν ενέσεις αδυνατίσματος εξομολογούνται στο Newsbomb

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Ο μονότονος ήχος του πρώτου κουδουνιού στη Γαύδο: Το σχολείο με την μόνο μία μαθήτρια - Τι λέει η δήμαρχος στο Newbomb

06:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες Δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας – Πόσα χρήματα θα πάρουν 151.422 στελέχη

05:30ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 12 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

08:28WHAT THE FACT

Θρίλερ στο Καζακστάν – Περιπατητές βρήκαν γιγάντια πόρτα στα βουνά και κανείς δεν ξέρει τι είναι!

23:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Η συγκινητική εξομολόγηση του Λαμίν Γιαμάλ: «Η μητέρα μου η βασίλισσά μου»!

21:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αφροδίτη Λατινοπούλου: Οι απειλές κατά της ζωής της μετά την δολοφονία Κερκ - «Θα είσαι η επόμενη»

06:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πώς διαβάζουν στην κυβέρνηση τις δημοσκοπήσεις: Τι λένε για Τσίπρα και Ανδρουλάκη

16:48LIFESTYLE

Grand Hotel: 15 εξελίξεις που ανατρέπουν όσα ξέραμε

12:56ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αυτή θα είναι η θερμοκρασία Οκτωβρίου - Τι δείχνουν ECMWF, UKMO, Meteo-France, JMA, NCEP, DWD, CMCC και BOM για την Ελλάδα

17:29ME TO N & ME TO Σ

Πρωίαν… δεν σε είδον!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ