Στον Παιδικό Σταθμό «Ευαγγελισμός της Θεοτόκου» ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος για τη νέα σχολική χρονιά

Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος τέλεσε τον αγιασμό στον Παιδικό Σταθμό «Ευαγγελισμός της Θεοτόκου» στο Δήλεσι Βοιωτίας

Στον Παιδικό Σταθμό «Ευαγγελισμός της Θεοτόκου» ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος για τη νέα σχολική χρονιά
Στον Παιδικό Σταθμό - Νηπιαγωγείο «Ευαγγελισμός της Θεοτόκου» στο Δήλεσι Βοιωτίας τέλεσε την ακολουθία του αγιασμού με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος.

Μετά την ακολουθία του αγιασμού ο Αρχιεπίσκοπος υπογράμμισε τη σημασία της εκπαίδευσης, σημειώνοντας ότι τα παιδιά αποτελούν το μέλλον και την ελπίδα της κοινωνίας. «Η σημερινή εκδήλωση είναι πολύ σημαντική και με πολύ μεγάλη έννοια και βάρος, αφού πρόκειται για τα παιδιά μας, τα οποία είναι το μέλλον μας, είναι η ελπίδα μας», τόνισε ο Μακαριώτατος και εξέφρασε την ανησυχία του για το οξυμένο δημογραφικό πρόβλημα, τονίζοντας την ανάγκη όχι μόνο να αυξηθεί ο αριθμός των παιδιών, αλλά και να λάβουν την παιδεία και τη φροντίδα που τους αξίζει, ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται στα εκάστοτε προβλήματα.

Επίσης, προσέθεσε ότι αυτές οι προσπάθειες, όπως η συγκεκριμένη που γίνεται σε αυτό το χώρο, έχει βρει υποστηρικτές από την τοπική κοινωνία, τον Δήμαρχο και τους γονείς. Και όλοι μαζί ενδιαφέρονται να προσφερθεί ό,τι καλύτερο και περισσότερο στα παιδιά μας.

Ο Αρχιεπίσκοπος μίλησε για το Βαφειαδάκειο Ίδρυμα και την σημαντική συμβολή του και ευχαρίστησε όλα τα στελέχη, τους συνεργάτες, αλλά και τους γονείς. «Θα καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια, ώστε τα παιδιά αυτά να απολαύσουν όλα τα αγαθά» σημείωσε ο Μακαριώτατος και εξιστορώντας αναμνήσεις από την παιδική του ηλικία σε αυτόν τον τόπο υπογράμμισε ότι «δεν θα σταματήσουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για αυτή την περιοχή συνεργαζόμενοι με την τοπική διοίκηση, τον Δήμαρχο και όλους τους συνεργάτες» και αναφέρθηκε στην δημιουργία του Πρότυπου Κέντρου Αλτσχάιμερ, ενός Κέντρου αγάπης, όπως χαρακτηριστικά είπε, που ετοιμάζει η Εκκλησία στην ευρύτερη περιοχή. Ολοκληρώνοντας τον χαιρετισμό του ευχήθηκε στα παιδιά καλή επιτυχία στη ζωή τους και «αυτός ο χώρος να είναι ένας χώρος ευλογημένος, δυνατός, ένας χώρος πραγματικής προκοπής».

Η Διευθύντρια του Σχολείου κ. Κατερίνα Ράπτη ευχαρίστησε τον Αρχιεπίσκοπο για την παρουσία του τονίζοντας: «Μακαριώτατε, εσείς δώσατε τα σχολεία μας, εσείς τα ιδρύσατε και γι' αυτό η παρουσία σας είναι πάντοτε πηγή δύναμης και έμπνευσης. Χάρη σε εσάς, τα παιδιά μας μεγαλώνουν σε ένα περιβάλλον αγάπης και φροντίδας που δεν περιορίζεται στη γνώση, αλλά αγκαλιάζει την ψυχή και την καρδιά τους». Ευχαρίστησε, επίσης, τους Μητροπολίτες Θηβών, Λεβαδείας και Αυλίδος κ. Γεώργιο και Φθιώτιδος κ. Συμεών για την στήριξή τους, καθώς επίσης, το Βαφειαδάκειο Ίδρυμα και την Εκκλησιαστική Μέριμνα, τον Δήμαρχο, τους γονείς, αλλά και όλο το προσωπικό του σχολείου και ευχήθηκε μία καλή και ευλογημένη σχολική χρονιά με υγεία, πρόοδο και αγάπη.

Κατόπιν, χαιρετισμό απηύθυναν ο Αρχιμανδρίτης Βασίλειος Αθανασόπουλος, ως εκπρόσωπος του Μητροπολίτη Θηβών, μεταφέροντας τις ευχές του Σεβασμιωτάτου, ο Δήμαρχος Τανάγρας Βασίλης Περγάλιας και το μέλος του Δ.Σ. του Βαφειαδάκειου κ. Σταμάτης Γεωργούλης.

