Αγιασμός - Χάρης Δούκας: Νέα σχολική χρονιά, το κουδούνι χτύπησε και γεμίζουμε ελπίδα

Στο 111ο σχολείο Αθηνών βρέθηκε σήμερα για τον αγιασμό ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας για τη νέα σχολική χρονιά.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων μαζί με το επιτελείο του βρέθηκαν στο σχολείο γαι να ευχηθούν σε όλους, μαθητές και εκπαιδευτικούς να έχουν μία καλή νέα σχολική χρονική χρονιά με υγεία χαμόγελα και δύναμη.

Δείτε περισσότερες φωτογραφίες:

01 06 Πηγή: Newsbomb.gr/ Χάρης Γκίκας 02 06 Πηγή: Newsbomb.gr/ Χάρης Γκίκας 03 06 Πηγή: Newsbomb.gr/ Χάρης Γκίκας 04 06 Πηγή: Newsbomb.gr/ Χάρης Γκίκας 05 06 Πηγή: Newsbomb.gr/ Χάρης Γκίκας 06 06 Πηγή: Newsbomb.gr/ Χάρης Γκίκας

Μετά την ολοκλήρωση του αγιασμού στη σχολική μονάδα για τη νέα σχολική χρονιά, ο κ. Δούκας έστειλε το δικό του μήνυμα για την έναρξή της.

«Νέα σχολική χρονιά, το κουδούνι χτύπησε και γεμίζουμε ελπίδα γιατί τα νέα παιδιά, η νέα γενιά είναι η μόνη ελπίδα για μία καλύτερη κοινωνία» ανέφερε αρχικά ο Δήμαρχος Αθηναίων και συνέχισε:

«Κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε, νομίζω 80 σχολεία είναι σε καλύτερη κατάσταση από πέρισυ με εντατική δουλειά όλον τον Αύγουστο. Θέλουμε ακόμα περισσότερα το επόμενο διάστημα».

«Βεβαίως να ευχηθούμε και στους εκπαιδευτικούς, την εκπαιδευτική κοινότητα και στους μαθητές μια καλή σχολική χρονιά με υγεία, χαμόγελα και δύναμη», κατέληξε στο μήνυμα του ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.

Δείτε το βίντεο:

