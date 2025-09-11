Old School Alert: Σχολικός αγιασμός τη δεκαετία του '90

Ίσως το ξύπνημα ανήμερα του Αγιασμού να ήταν το μοναδικό σε όλη τη σχολική σεζόν γκρίνια. Με προσμονή από την προηγούμενη. Όχι βεβαίως-βεβαίως γιατί ανυπομονούσαμε να καθίσουμε ξανά στα θρανία, αλλά για την επανένωση με φίλους και συμμαθητές μετά από σχεδόν τρεις μήνες. Η προετοιμασία ποτέ δεν είχε να κάνει με τον εσωτερικό μας κόσμο, αλλά με την εμφάνιση και την άνεση...

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας