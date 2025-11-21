Οίκος Ναύτου: Έκτακτη οικονομική ενίσχυση στους ναυτικούς εν όψει Χριστουγέννων – Ποιους αφορά

Ανακοίνωση από τον Οίκο Ναύτου για τη χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε ορισμένες κατηγορίες ναυτικών εν όψει των Χριστουγέννων

Οίκος Ναύτου: Έκτακτη οικονομική ενίσχυση στους ναυτικούς εν όψει Χριστουγέννων – Ποιους αφορά
Ο «Οίκος Ναύτου» ιδρύθηκε το 1927 από το τότε υπουργείο Ναυτικών, έχοντας αποστολή την προστασία και περίθαλψη των ανέργων ναυτικών και έργο του συνεχίζεται έως σήμερα.

Σε ανακοίνωση, γνωστοποιείται η απόφαση οικονομικής στήριξης ορισμένων κατηγοριών ναυτικών εν όψει των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, με το ποσό των 400 ευρώ.

Σε όλους τους δικαιούχους άνεργους ναυτικούς το ποσό ανέρχεται σε 400 ευρώ.

Η χρονική περίοδος ελέγχου των απαιτούμενων δικαιολογητικών των ενδιαφερόμενων ναυτικών για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση ορίζεται εντός ανατρεπτικής προθεσμίας από 26 Νοεμβρίου 2025 έως και 19 Δεκεμβρίου 2025.

Η πίστωση στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων θα πραγματοποιείται σταδιακά.

Η προθεσμία κατάθεσης των δικαιολογητικών για έλεγχο είναι αποκλειστική για το διάστημα από 26 Νοεμβρίου 2025 έως και 19 Δεκεμβρίου 2025.

Τα κριτήρια – Ποιοι δικαιούνται την ενίσχυση

Α) Θαλάσσια υπηρεσία

  • Να έχει πάνω από 5 χρόνια συνολική θαλάσσια υπηρεσία, εκ των οποίων τουλάχιστον 10 μήνες κατά την τελευταία τριετία (25/12/2022 – 25/12/2025) ή

  • να έχει τουλάχιστον 20 μήνες συνολική θαλάσσια υπηρεσία κατά την τελευταία πενταετία (25/12/2020 – 25/12/2025)

Β) Χρονικό διάστημα από την τελευταία απόλυση

  • Η ανεργία να ξεκινά μετά την τελευταία απόλυση και μέχρι τις 25/12/2025, με διάρκεια:

    • Μέγιστο: 24 μήνες

    • Ελάχιστο: 30 ημέρες

    • Δηλαδή, ανεργία από 25/12/2023 έως 25/11/2025 (εξαντλημένου του χρόνου που καλύπτει άδειες και τυχόν αποζημίωση για ασθένεια, απώλειας του πλοίου, εκποίησης σε Δημόσιο Πλειστηριασμό, ή αποβολή ελληνικής σημαίας πλοίου).

  • Νέο ναυτολόγιο έως 30 ημέρες μετά τις 25/11/2025 δεν διακόπτει την ανεργία.

Γ) Επιπλέον

  • Και οι δύο προϋποθέσεις (Α & Β) πρέπει να ισχύουν ταυτόχρονα/ αθροιστικά.

  • Τα ναυτολόγια στο Ν. Φυλλάδιο πρέπει να είναι επικυρωμένα από τις αρμόδιες Λιμενικές Αρχές.

Οι ειδικές κατηγορίες δικαιούχων

Α) Ναυτικοί με χρόνια νοσήματα

  • Προϋπόθεση: Τουλάχιστον 5 χρόνια συνολική θαλάσσια υπηρεσία

  • Χρόνιο νόσημα και αδυναμία ναυτολόγησης πιστοποιείται από:

    1. Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) – γίνονται υποχρεωτικά δεκτές και είναι δεσμευτικές.

    2. Για τους δικαιούχους που δεν είναι κάτοικοι περιφέρειας Αττικής, εκτός Ν. Κυθήρων και περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης αρμόδιοι είναι και τα Δημόσια Νοσοκομεία και οι Δημόσιες Μονάδες Παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας όπως Τοπικές Μονάδες Υγείας, Κέντρα Υγείας κ.ά.) πλησιέστερα στην κατοικία τους.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  • Αριθμός ΑΜΚΑ

  • Τελευταίο εκκαθαριστικό εφορίας

  • Γνωστοποίηση αποτελέσματος ΚΕΠΑ

Β) Άνεργοι ναυτικοί από τις Ένοπλες Δυνάμεις

  • Εγγεγραμμένοι στο ΓΕΝΕ.

  • Απολύθηκαν μετά τις 25/06/2025

  • Έχουν τουλάχιστον 2 χρόνια συνολική θαλάσσια υπηρεσία

Γ) Άνεργοι που επιδοτήθηκαν με Π.Δ. 228/1998

  • Εγγεγραμμένοι στο ΓΕΝΕ.

  • Επιδοτήθηκαν για τουλάχιστον 2 μήνες μετά τις 25/12/2024

  • Δεν ναυτολογήθηκαν για περισσότερο από 1 μήνα από τότε

Γενικές προϋποθέσεις για όλους τους δικαιούχους

  • Πρέπει να έχουν ελληνικό φυλλάδιο ή διαβατήριο

  • Υπηρεσία σε:

    • Πλοία με ελληνική σημαία

    • Πλοία ξένης σημαίας συμβεβλημένα με ΝΑΤ

    • Μη συμβεβλημένα πλοία με υπηρεσία εξαγορασμένη από ΝΑΤ

  • Δεν πρέπει να έχουν άλλη βιοποριστική απασχόληση μετά την αναγραφόμενη στο ναυτικό τους φυλλάδιο τελευταία απόλυση.

  • Δεν παίρνουν σύνταξη ή δώρο από την πλοιοκτήτρια εταιρεία ή βοήθημα οποιασδήποτε άλλης μορφής κατά το χρόνο της καταβολής και δεν προστατεύονται από άλλο Δημόσιο Ασφαλιστικό φορέα.

Προσοχή, εξαιρούνται επειδή δεν θεωρούνται βοήθημα άλλης μορφής:

  • Επιδόματα ανεργίας (Π.Δ. 228/1998)

  • Επιδόματα μητρότητας (Π.Δ. 894/1981 & 296/1985)

Ο χρόνος φοίτησης των σπουδαστών στις σχολές ΚΕΣΕΝ προσμετρείται ως χρόνος υπηρεσίας εφόσον έχει πραγματοποιηθεί και ολοκληρωθεί στα χρονικά διαστήματα που ορίζονται στην παράγραφο 3Α της παρούσας,

  • Σπουδαστές που παρακολουθούν κύκλο σπουδών κατά την περίοδο υποβολής δικαιολογητικών, δεν δικαιούνται την ενίσχυση.

  • Η συνδρομή των προϋποθέσεων ελέγχεται από:

    • Φάκελο με φωτοαντίγραφα ναυτικού φυλλαδίου.

    • Σε εξαιρετικές περιπτώσεις από στοιχεία Μητρώου Ναυτικής Υπηρεσίας (ΝΑΤ) με αποκλειστική ευθύνη της Κεντρικής Υπηρεσίας

Δείτε στο αρχείο όλες τις προϋποθέσεις:

ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

Δείτε εδώ όλα τα απαραίτητα έγγραφα.

