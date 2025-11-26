Αλίαρτος: Αυτοκίνητο «καρφώθηκε» σε καρότσα τρακτέρ - Βίντεο και φωτογραφίες

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης 25 Νοεμβρίου στον επαρχιακό δρόμο Αλιάρτου-Ακραιφνίου, μετά το ύψος του βιολογικού έξω από την Αλίαρτο όταν ένα αυτοκίνητο έπεσε στην καρότσα τρακτέρ.

Σύμφωνα με το permissos.gr, το αυτοκίνητο που οδηγούσε κάτοικος της περιοχής συγκρούστηκε, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, με καρότσα προπορευόμενου τρακτέρ, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο 73χρονος οδηγός του ΙΧ και να μεταφερθεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Θηβών.

Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που το αυτοκίνητο διαλύθηκε στο μπροστινό μέρος, με την καμπίνα του οχήματος να παραμορφώνεται. Την προανάκριση ανέλαβε το Α.Τ.Αλιάρτου.





Διαβάστε επίσης