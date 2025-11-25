Σοβαρό τροχαίο με τραυματισμό στη Λάρισα: Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μηχανή

Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκε ο οδηγός του δικύκλου

Σοβαρό τροχαίο με τραυματισμό στη Λάρισα: Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μηχανή
Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε αργά το απόγευμα της Τρίτης στη Λάρισα έξω από την Ιερά Μητρόπολη Λάρισας – Τυρνάβου.

Όπως αναφέρει το onlarissa.gr, το ατύχημα σημειώθηκε όταν ένα αυτοκίνητο -κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες- συγκρούστηκε με μια μηχανή.

Ως αποτέλεσμα του ατυχήματος τραυματίστιηκε ο οδηγός του δικύκλου, ο οποίος διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.

Εξαιτίας του ατυχήματος προκλήθηκε επίσης και κυκλοφοριακή συμφόρηση στην Ιωαννίνων.

Δείτε παρακάτω φωτογραφίες από το σημείο του ατυχήματος:

1764104571788-670060664-troxaio.jpg
troxaio3.jpg
troxaio1.jpg

