Σοβαρό τροχαίο με τραυματισμό στη Λάρισα: Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μηχανή
Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκε ο οδηγός του δικύκλου
Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε αργά το απόγευμα της Τρίτης στη Λάρισα έξω από την Ιερά Μητρόπολη Λάρισας – Τυρνάβου.
Όπως αναφέρει το onlarissa.gr, το ατύχημα σημειώθηκε όταν ένα αυτοκίνητο -κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες- συγκρούστηκε με μια μηχανή.
Ως αποτέλεσμα του ατυχήματος τραυματίστιηκε ο οδηγός του δικύκλου, ο οποίος διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.
Εξαιτίας του ατυχήματος προκλήθηκε επίσης και κυκλοφοριακή συμφόρηση στην Ιωαννίνων.
Δείτε παρακάτω φωτογραφίες από το σημείο του ατυχήματος:
