Σοβαρό τροχαίο με τραυματισμό στη Λάρισα: Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μηχανή

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε αργά το απόγευμα της Τρίτης στη Λάρισα έξω από την Ιερά Μητρόπολη Λάρισας – Τυρνάβου.

Όπως αναφέρει το onlarissa.gr, το ατύχημα σημειώθηκε όταν ένα αυτοκίνητο -κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες- συγκρούστηκε με μια μηχανή.

Ως αποτέλεσμα του ατυχήματος τραυματίστιηκε ο οδηγός του δικύκλου, ο οποίος διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.

Εξαιτίας του ατυχήματος προκλήθηκε επίσης και κυκλοφοριακή συμφόρηση στην Ιωαννίνων.

Δείτε παρακάτω φωτογραφίες από το σημείο του ατυχήματος:

