Δύο ένοχοι για τον τραγικό θάνατο του 22χρονου φοιτητή Νίκου Μπιτσάκη στη Λάρισα

Την ενοχή του ιδιοκτήτη της εγκαταλειμμένης κατοικίας επί της οδού Ασκληπιού και Οικονόμου εξ’ Οικονόμου και της πρώην προϊσταμένης της Πολεοδομίας Λάρισας για τον θάνατο του 22χρονου φοιτητή από την Κρήτη Νίκου Μπιτσάκη αποφάσισε το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας.

Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας έκρινε ένοχους τον ιδιοκτήτη της εγκαταλελειμμένης κατοικίας στην οδό Ασκληπιού καθώς και την πρώην προϊσταμένη της Πολεοδομίας Λάρισας για τον θάνατο του Νικόλα Μπιτσάκη, του 22χρονου Κρητικού φοιτητή που έχασε τη ζωή του τον Φεβρουάριο του 2022, όταν το τοιχίο του εγκαταλελειμμένου κτιρίου τον καταπλάκωσε.

Ο ιδιοκτήτης της παλιάς οικίας καταδικάστηκε για τα αδικήματα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά παραυτουργία και της κοινώς επικίνδυνης βλάβης από αμέλεια, ενώ η πρώην προϊσταμένη για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά παραυτουργία.

Η ποινή φυλάκισης για τον ιδιοκτήτη είναι 2 έτη και 2 μήνες με τριετή αναστολή και για την πρώην προϊσταμένη 20 μήνες, επίσης με τριετή αναστολή.

Οι γονείς του άτυχου Νικόλα μετά την απόφαση ήταν σε πολύ κακή ψυχολογική κατάσταση και ειδικά η μητέρα του, καθώς ξέσπασαν, διαμαρτυρόμενοι για τις ποινές.

