Συγκινεί ο Γιάννης Δαμιανός που βούτηξε για τον Σταυρό και καθηλώθηκε στο αναπηρικό αμαξίδιο

Σχεδόν πέντε χρόνια έχουν περάσει από την ημέρα που ο Γιάννης Δαμιανός έσπασε τον αυχένα του και έμεινε καθηλωμένος σε καροτσάκι. Ο Γιάννης Δαμιανός ανήμερα των Φώτων του 2021 βούτηξε στον Αμάρυνθο Εύβοιας για να πιάσει τον Σταυρό καθώς είχε κάνει τάμα για τον αδελφό του που έπασχε από λευχαιμία. Το ατύχημα είχε συγκλονίσει τότε ολόκληρη την Ελλάδα.

Ο Γιάννης Δαμιανός μίλησε σχεδόν πέντε χρόνια μετά το τρομακτικό ατύχημα στην εκπομπή «Όπου υπάρχει Ελλάδα» όπου περιέγραψε τη στιγμή που κατάλαβε ότι τραυματίστηκε σοβαρά.

«Ήταν μια άτυχη στιγμή, τα νερά ήταν θολά, έπεσα με το κεφάλι και έσπασα τον αυχένα μου. Μένω 11 δευτερόλεπτα στο νερό σε σοκ... Εκείνη τη στιγμή έκανα εισρόφηση θαλασσινού νερού γιατί ήμουν μπρούμυτα μέσα στο νερό, θυμάμαι και δεν θυμάμαι πολλά πράγματα. Δεν ένιωσα πόνο, ένα μούδιασμα ένιωσα σε όλο μου το κορμί και απλά κάποια στιγμή ήρθε ο πατέρας μου και με γύρισε και στη συνέχεια μαζεύτηκαν κι οι φίλοι μου και με βγάλανε... Δεν υπήρχαν αίματα, δεν είχα χτυπήσει σε κάποιον βράχο γιατί ακούστηκε κι αυτό... Άμμος ήταν κάτω, απλά ήταν ρηχά και από τον κραδασμό χτυπώντας το κεφάλι μου έσπασε ο αυχένας», λέει χαρακτηριστικά και συμπληρώνει: «Κατάλαβα εξ αρχής ότι παρέλυσα. Κατάλαβα ότι δεν μπορούσα να κουνήσω ούτε τα χέρια μου ούτε τα πόδια μου». Ο Γιάννης ήθελε να εκπληρώσει ένα τάμα που είχε κάνει για τον αδελφό του, Γιάννη που έδινε μάχη τότε με τη λευχαιμία. «Είχα κάνει κι ένα τάμα για τον αδελφό μου, ήταν η συνολική πίεση που είχα... Ήταν να γίνει αυτό το πράγμα», δηλώνει ο Γιάννης Δαμιανός.

Σε ένα περίεργο παιχνίδι της μοίρας, έναν χρόνο αργότερα, ήταν ο αδελφός του αυτός που βούτηξε για να πιάσει τον Σταυρό, αυτή τη φορά για τον Γιάννη.

Ο Γιάννης έδωσε για περίπου 55 ημέρες μία συγκλονιστική μάχη στην Εντατική όπου αναγκάστηκε να νοσηλευθεί καθώς έπαθε χημική πνευμονία.

«Έπαθα χημική πνευμονία με αποτέλεσμα να μείνω δύο μήνες στην Εντατική και συνολικά στο νοσοκομείο έναν χρόνο. Ήταν πολύ επικίνδυνο αυτό που είχα πάθει, λόγω της εισρόφησης του θαλασσινού νερού», λέει.

Στις σημερινές του δηλώσεις συγκινεί με τα όσα λέει: «Δεν είπα ποτέ γιατί Θεέ μου... Γιατί μου το έκανες εμένα; Ήταν να γίνει ήταν μια άτυχη στιγμή. Δεν είναι κριτής ο Θεός, ούτε τιμωρός, ο θυμός είναι αυτός που σε στεναχωρεί. Έλεγα στην αρχή γιατί να το πάθω σε τόσο μεγάλο βαθμό. Σκεφτόμουν γιατί να μην μπορώ να κουνάω λίγο το ένα μου χέρι, θα ήταν μια διευκόλυνση για μένα».

Στο πλευρό του Γιάννη βρίσκεται από την πρώτη στιγμή, η σύζυγός του Μαρία με την οποία παντρεύτηκαν δύο χρόνια μετά το τρομακτικό ατύχημα.

«Όταν ένας άνθρωπος είναι σε σχέση και παθαίνει τέτοιον τραυματισμό, το σοκ είναι ίδιο και για τους δύο. Εγώ είμαι στο αμαξίδιο, η Μαρία το περνάει όλο αυτό. Ο πόνος είναι και για τους δύο βαρύς. Είναι δυνατή η Μαρία», λέει.

Συγκινητικές ήταν και οι δηλώσεις του αναφορικά με τον βοήθεια που λαμβάνει από τον περίγυρό του αλλά και από άγνωστους. «Η βοήθεια που έλαβα τον πρώτο καιρό και τους ευχαριστώ γι' αυτό ήταν από τον κόσμο», αναφέρει μεταξύ άλλων.

Παράλληλα, ο Γιάννης Δαμιανός περνά το δικό του μήνυμα: «Στη ζωή έχω κερδίσει, δεν έχω χάσει... Σίγουρα υπάρχουν και στιγμές που πέφτει η ψυχολογία σου, αλλά είμαστε εδώ!».

Δείτε το βίντεο του ΣΚΑΪ:

Διαβάστε επίσης