Διάρρηξη σε κοσμηματοπωλείο στη Γαστούνη: Το «χτύπησαν» μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα

Σκηνές… κινηματογραφικής ταινίας εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα της Πέμπτης (27/11) στο κέντρο της Γαστούνης στην Ηλεία, όταν ομάδα άγνωστων δραστών «χτύπησε» κοσμηματοπωλείο με τρόπο που θυμίζει… αντιγραφή της διάρρηξης που είχε σημειωθεί στην Αμαλιάδα πριν δύο μήνες.

Λίγο μετά τις 5:30 το πρωί, ομάδα αγνωστου αριθμού -για την ώρα- ατόμων έφτασε στο σημείο, μπλόκαρε τον δρόμο με κλεμμένο αυτοκίνητο και μέσα σε ελάχιστα λεπτά κατάφερε να σηκώσει τα μεταλλικά ρολά του καταστήματος, πριν προλάβει κανείς να αντιδράσει.

Η επιχείρηση ήταν τόσο γρήγορη και συντονισμένη, που θύμιζε χτύπημα… επαγγελματικής σπείρας, σημειώνει η εφημερίδα «Πατρίς».

Παρά τον θόρυβο και τη ζημιά στο κατάστημα, παραμένει άγνωστο τι – και αν – πρόλαβαν να αρπάξουν οι δράστες, καθώς εξαφανίστηκαν από το σημείο προτού τους εντοπίσει κάποιος.

Αστυνομικές δυνάμεις βρέθηκαν άμεσα στο σημείο και πραγματοποιούν εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών, με τις αρχές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.

Διαβάστε επίσης