Viral βίντεο: Απόπειρα ληστείας με σκόνη τσίλι - 17 χαστούκια σε 20 δευτερόλεπτα

Η προσπάθεια μίας γυναίκας να ληστέψει ένα κοσμηματοπωλείο έχει κάνει αίσθηση στο διαδίκτυο, κυρίως λόγω του τρόπου, αλλά και της κατάληξής της.

Τα πλάνα που κυκλοφορούν προέρχονται από ένα κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης, μέσα από ένα κοσμηματοπωλείο της Ινδίας στην περιοχή Ρανίπ.

Αρχικά η γυναίκα, καλυμένη στο πρόσωπο με ντουπάτα, μέρος της ινδικής ενδυμασίας, φαίνεται να κάθεται απέναντι από τον κοσμηματοπώλη, πιθανότατα για να διαλέξει κοσμήματα, παριστάνοντας την πελάτισσα.

Ξαφνικά σηκώνεται και εκτοξεύει κάτι προς τον κοσμηματοπώλη, που αργότερα διαπιστώθηκε πως ήταν σκόνη τσίλι, πιθανότατα σε μία προσπάθεια να τον αιφνιδιάσει, ώστε να μπορέσει να αρπάξει τη λεία της.

Αλλά οι υπολογισμοί της ήταν λάθος. Η σκόνη δεν έφτασε στα μάτια του και ο άνδρας αντέδρασε αστραπιαία, αρπάζοντάς της, χτυπώντας της επανειλημμένα. Τη χαστούκισε -περίπου 17 φορές σε 20 δευτερόλεπτα- πριν πηδήξει στον πάγκο και την σύρει έξω, ακινητοποιώντας την.

Ωστόσο, όταν έφτασε η αστυνομία η γυναίκα, άγνωστο πώς είχε φύγει, ενώ ο καταστηματάρχης αρνήθηκε να υποβάλει επίσημη καταγγελία.

Τώρα οι αρχές παρά την άρνηση του κοσμηματοπώλη, αναζητούν την επιδοξη ληστή με βάση τα βίντεο από το κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης.