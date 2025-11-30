Κρήτη: Κλείνει ο κύριος διάδρομος προσγείωσης του αεροδρομίου «Ν. Καζαντζάκης»

Κλειστός θα παραμείνει ο κύριος διάδρομος προσγείωσης του αεροδρομίου «Ν. Καζαντζάκης» στο Ηράκλειο, από τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026 έως και τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026, λόγω εκτέλεσης σημαντικών έργων αναβάθμισης και συντήρησης. Σύμφωνα με το Cretalive.gr, οι εργασίες αφορούν το οδόστρωμα του βασικού διαδρόμου, με στόχο την ενίσχυση του επιπέδου επιχειρησιακής ασφάλειας του αερολιμένα.

Παρά το κλείσιμο του κύριου διαδρόμου, το αεροδρόμιο θα παραμείνει λειτουργικό. Οι πτήσεις θα εξυπηρετούνται από τον δεύτερο διάδρομο με την εφαρμογή ειδικών περιορισμών ασφαλείας. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, κατά το διάστημα των εργασιών θα μπορούν να πραγματοποιούνται πτήσεις μόνο με αεροσκάφη έως 72 θέσεων, ενώ τα δρομολόγια θα εκτελούνται αποκλειστικά από το πρώτο φως της ημέρας έως τη δύση του ηλίου.

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας έχει ήδη εκδώσει σχετικό NOTAM για το χρονικό αυτό διάστημα, προκειμένου να ενημερωθούν έγκαιρα οι αεροπορικές εταιρείες και οι επιβάτες. Τονίζει πως «τα έργα αναβάθμισης εντάσσονται στο πλαίσιο της συνολικής προσπάθειας ανανέωσης και θωράκισης των υποδομών του αεροδρομίου “Νίκος Καζαντζάκης”, ενόψει και της αυξημένης ζήτησης που καταγράφεται τα τελευταία χρόνια». Η επιλογή των συγκεκριμένων ημερομηνιών προέκυψε έπειτα από συντονισμό με τις αεροπορικές εταιρείες και λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία επιβατικής κίνησης, ώστε να περιοριστεί στο ελάχιστο η ταλαιπωρία των ταξιδιωτών.

Διαβάστε επίσης