Φθιώτιδα: Τον κατήγγειλε για ενδοοικογενειακή βία και καταδικάστηκε η ίδια

Η γυναίκα δικάστηκε ερήμην με το Δικαστήριο να την κρίνει ένοχη για τις πράξεις: «όλως ελαφράς σωματικής βλάβης και της εξύβρισης», επιβάλλοντάς της συνολική χρηματική ποινή 450 ευρώ συν τα δικαστικά έξοδα ύψους 200 ευρώ

Για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σε χωριό της Λοκρίδας στη Φθιώτιδα κλήθηκε ξημερώματα της περασμένης Παρασκευής (28/11/25) η Αστυνομία.

Συγκεκριμένα μια 50χρονη καλούσε σε βοήθεια γιατί όπως υποστήριζε ο σύζυγός της την είχε χτυπήσει και απειλήσει. Σύμφωνα με το lamiareport.gr, είχε καλέσει μάλιστα και μια γειτόνισσα γιατί είχε φοβηθεί από τη συμπεριφορά του συντρόφου της.

Η έκθεση της Αστυνομίας ωστόσο και κυρίως η κατάθεση του κατηγορούμενου συζύγου, ήταν πολύ διαφορετική.

Συγκεκριμένα κάνουν λόγο ότι η 50χρονη ήταν εμφανώς μεθυσμένη, ενώ όπως κατέθεσε ο σύζυγός της, είχε πέσει μόνη της εξαιτίας του ποτού. Ο ίδιος το μόνο που είχε προσπαθήσει να κάνει ήταν να τη σηκώσει αλλά εκείνη αντέδρασε και τον χτύπησε, με αποτέλεσμα να την απωθήσει για να αμυνθεί. Βάσει της καταγγελίας ωστόσο συνελήφθη, με τον ίδιο επίσης να καταγγέλλει τη σύζυγό του για το χτύπημα και τις βρισιές που δέχτηκε.

Έτσι αμφότεροι κλήθηκαν για εξηγήσεις το ίδιο μεσημέρι στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λαμίας, με τον σύζυγο να αντιμετωπίζει τις κατηγορίες της ενδοοικογενειακής απειλής, της όλως ελαφράς σωματικής βλάβης και της εξύβρισης και η σύζυγος τις κατηγορίες, της ελαφράς σωματικής βλάβης και της εξύβρισης.

Αναβλήθηκε μέχρι τη Δευτέρα με τον άνδρα να αφήνεται ελεύθερος με την υποχρέωση να απομακρυνθεί από το σπίτι όπου διέμεναν, τουλάχιστον μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης που ορίσθηκε για τη Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου.

Στην παραπάνω ημερομηνία το Δικαστήριο έγινε κανονικά, με τον κατηγορούμενο να είναι παρών με το συνήγορό του. Το Δικαστήριο τον έκρινε αθώο και έπαψε οριστικά την ποινική δίωξη σε βάρος του για τις άλλες δύο πράξεις.

Αντίθετα η γυναίκα του δικάστηκε ερήμην με το Δικαστήριο να την κρίνει ένοχη για τις πράξεις: «όλως ελαφράς σωματικής βλάβης και της εξύβρισης», επιβάλλοντάς της συνολική χρηματική ποινή 450 ευρώ συν τα δικαστικά έξοδα ύψους 200 ευρώ.

23:33ΕΛΛΑΔΑ

