Φθιώτιδα: Συνελήφθη 65χρονος για υπόθεση εκδικητικής πορνογραφίας

Για υπόθεση εκδικητικής πορνογραφίας συνελήφθη την Κυριακή (23/11/25) από Αστυνομικούς του ΑΤ Στυλίδας, ένας 65χρονος άνδρας.

Όπως αναφέρει το lamiareport.gr, ο 65χρονος κατηγορείται ότι ενώ βρισκόταν με παρέα σε ταβέρνα έδειξε μία γυμνή φωτογραφία γυναίκας με την οποία στο παρελθόν είχε περιστασιακή σχέση. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες στο διπλανό τραπέζι καθόταν ο αδελφός της γυναίκας ο οποίος στη συνέχεια κατήγγειλε τον 65χρονο στην αστυνομία.

Ο άνδρας εντοπίστηκε από αστυνομικούς και συνελήφθη το μεσημέρι της Κυριακής κατηγορούμενος για τις πράξεις της εκδικητικής πορνογραφίας και της παραβίασης προσωπικών δεδομένων.

Ο 65χρονος το μεσημέρι της Παρασκευής (28/11) οδηγήθηκε ενώπιων του ανακριτή όπου ισχυρίστηκε ότι ουδέποτε έδειξε καμία φωτογραφία σε κανέναν φίλο του. Σημειώνεται ότι το κινητό τηλέφωνο του κατηγορούμενου κατασχέσθηκε και έχει αποσταλεί στα ειδικά εργαστήρια της Ελληνικής Αστυνομίας για πλήρη έλεγχο.

Ο 65χρονος αφέθηκε ελεύθερος προς το παρόν με τη σύμφωνη γνώμη Ανακριτή και Εισαγγελέα, ωστόσο σε βάρος του επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και την παρουσίαση στο αστυνομικό τμήμα του τόπου κατοικίας του, τρεις φορές το μήνα. Επιπλέον απαγορεύεται να προσεγγίζει την εγκαλούσα σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων.

