Όχι, δεν είναι AI: Δρόμος στην Ήπειρο κόπηκε στα δύο μετά τη βροχή!
Έργο που χρειάστηκε τέσσερα χρόνια… άντεξε μερικές ώρες βροχής πριν κοπεί στα δύο σαν παξιμάδι.
Αν υπάρχει κάτι σταθερό στην Ήπειρο, αυτό είναι το… νερό. Κυλά παντού, ποτίζει τα πάντα και, όπως φαίνεται, κάνει και crash test στα οδικά έργα.
