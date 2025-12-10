Κίνηση στους δρόμους: Μεγάλες καθυστερήσεις σε Κηφισό και Κηφισίας - Αργές ταχύτητες στην Αττική Οδό
Πού εντοπίζονται τα σημαντικότερα προβλήματα
Αυξημένη κίνηση και αργές ταχύτητες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στις βασικές οδικές αρτηρίες της Αθήνας το πρωί της Τετάρτης (10/12).
Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση στον Κηφισό, ο οποίος είναι στο «κόκκινο» και στα δύο ρεύματα από το Αιγάλεω έως τη Νέα Ιωνία, ενώ σημαντικές καθυστερήσεις παρατηρούνται στη Λεωφόρο Αθηνών, από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά, στην Κηφισίας, από Αμπελόκηπους έως Χαλάνδρι, στην Κατεχάκη, τη Μεσογείων και την Ποσειδώνος, στο ύψος του Αλίμου.
Την ίδια ώρα καθυστερήσεις έως και 20 λεπτών παρατηρούνται στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, και 10 λεπτών στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
