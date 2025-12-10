Γυναίκες Επιχειρηματίες στον Κλάδο HORECA: Προκλήσεις, Ευκαιρίες και Δράσεις Ενδυνάμωσης

Την πρώτη φάση του προγράμματος υλοποίησε το Female Founders Hub @ Hospitality, μια πρωτοβουλία του WHEN σε συνεργασία με την Ολυμπιακή Ζυθοποιία, με στόχο τη χαρτογράφηση των αναγκών των γυναικών επιχειρηματιών στον κλάδο HORECA και τον σχεδιασμό στοχευμένων δράσεων στήριξης.

Αυτό το στάδιο επικεντρώθηκε στη συλλογή ποιοτικών δεδομένων μέσα από τρεις (3) διαδικτυακές ομάδες εστίασης (focus groups), με τη συμμετοχή 15 γυναικών από διαφορετικές ηλικιακές ομάδες και περιοχές της Ελλάδας. Στόχος ήταν η ανάδειξη βασικών προκλήσεων, η καταγραφή επιμορφωτικών αναγκών και η συλλογή προτάσεων για λύσεις που ενισχύουν την επαγγελματική και επιχειρηματική τους εξέλιξη.

Στιγμιότυπο από τη διαδραστική συζήτηση μεταξύ των συμμετεχουσών του Female Founders Hub @ Hospitality, στο πλαίσιο των δράσεων ενδυνάμωσης γυναικών επαγγελματιών στον κλάδο HORECA

Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας παρουσιάζονται σε μια ολοκληρωμένη έκθεση ευρημάτων, η οποία αποτυπώνει με σαφήνεια το εύρος και το βάθος των προκλήσεων, αναδεικνύοντας δύο κύριες κατηγορίες:

Προκλήσεις που συνδέονται με έμφυλα στερεότυπα και προκαταλήψεις

Έλλειψη αναγνώρισης & αμφισβήτηση ικανοτήτων

Οι συμμετέχουσες αντιμετωπίζουν υποτίμηση και αμφισβήτηση λόγω έμφυλων στερεοτύπων, με τον ρόλο τους να μην αναγνωρίζεται πλήρως, ιδιαίτερα σε μικρότερες κοινωνίες. Διαχείριση πολλαπλών ρόλων & συναισθηματική πίεση

Οι γυναίκες περιέγραψαν την προσπάθεια να ισορροπήσουν ανάμεσα στην εργασία, τη μητρότητα και το νοικοκυριό, βιώνοντας κόπωση, άγχος και περιορισμένο χρόνο για τον στρατηγικό σχεδιασμό της επιχείρησης ή την αυτοφροντίδα τους. Περιορισμένη πρόσβαση σε χρηματοδότηση

Η δυσκολία εξασφάλισης χρηματοδότησης, ακόμη και για βιώσιμες και σταθερές επιχειρήσεις, αναδείχθηκε ως μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις.

Προκλήσεις που αφορούν τη λειτουργία, την ανάπτυξη & τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων

Έλλειψη προσωπικού & συνεργατών/ιδων

Οι γυναίκες επιχειρηματίες περιέγραψαν σημαντικές δυσκολίες στην εύρεση και διατήρηση προσωπικού, ιδιαίτερα σε απομακρυσμένες περιοχές ή περιοχές με εποχικό τουρισμό. Έλλειψη γνώσεων και δεξιοτήτων

Πολλές συμμετέχουσες ανέφεραν ότι δυσκολεύονται να αξιοποιήσουν αποτελεσματικά τα social media, το ψηφιακό marketing και τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης. Παράλληλα, η διαχείριση των χρηματοοικονομικών αποτελεί πηγή άγχους και αβεβαιότητας. Έλλειψη υποστηρικτικού δικτύου

Αρκετές γυναίκες ανέδειξαν την απουσία ενός σταθερού πλαισίου ανταλλαγής εμπειριών, καθοδήγησης ή συνεργασιών, κάτι που εντείνει το αίσθημα «μοναξιάς» στη λήψη αποφάσεων. Ανεπαρκείς υποδομές & βασικοί πόροι

Οι συμμετέχουσες ανέφεραν ελλείψεις σε βασικές υποδομές, όπως ύδρευση, θέρμανση και παροχή υπηρεσιών, κυρίως σε απομακρυσμένες ή ορεινές περιοχές. Η περιορισμένη συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση εντείνει την αίσθηση αδυναμίας επίλυσης προβλημάτων.

Σημειώνεται ότι ορισμένες από τις προκλήσεις της δεύτερης κατηγορίας δεν αφορούν αποκλειστικά γυναίκες επιχειρηματίες, καθώς σε αρκετές περιπτώσεις επηρεάζουν και άνδρες του κλάδου HORECA.

Επόμενα βήματα

Το Female Founders Hub @Hospitality προχωρά στην επόμενη φάση με ένα στοχευμένο πρόγραμμα επιμόρφωσης και ενδυνάμωσης, το οποίο θα υλοποιηθεί στις αρχές της νέας χρονιάς. Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει τρία (3) δίωρα διαδικτυακά σεμινάρια, πάνω σε θέματα που οι συμμετέχουσες ανέδειξαν ως πιο ουσιαστικά για την επαγγελματική τους εξέλιξη.

Τα σεμινάρια θα απευθύνονται σε γυναίκες που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στον κλάδο σε όλη την Ελλάδα και θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά, διασφαλίζοντας πλήρη πρόσβαση ανεξαρτήτως γεωγραφικής τοποθεσίας. Οι θεματικές, η διαδικασία συμμετοχής και οι ημερομηνίες διεξαγωγής θα ανακοινωθούν στις αρχές του 2026 μέσω της ιστοσελίδας και των επίσημων καναλιών επικοινωνίας του WHEN και της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας.

Σχετικά με το Female Founders Hub

Το Female Founders Hub είναι η κοινότητα γυναικών επιχειρηματιών του WHEN από όλη την Ελλάδα, η οποία προσφέρει στα μέλη της ευκαιρίες επιμόρφωσης, ενδυνάμωσης και δικτύωσης, καθώς και δυνατότητες πρόσβασης σε χρηματοδότηση, mentoring και coaching. Η κοινότητα φιλοξενεί γυναίκες επιχειρηματίες με 2+ χρόνια επιχειρηματικής δραστηριότητας, οι οποίες επιθυμούν να αναπτυχθούν προσωπικά και επαγγελματικά, να ωφεληθούν και να συνεισφέρουν σε μια κοινότητα με όραμα, και να επιτύχουν τους επόμενους στόχους που θα θέσουν για την επιχείρησή τους.

Σχετικά με το WHEN

Το WHEN | Equity · Empowerment · Change είναι ένας οργανισμός με στόχο την επαγγελματική ενδυνάμωση των γυναικών και την ισότητα στην εργασία. Εστιάζει αφενός στην ατομική ενδυνάμωση, μέσα από το mentoring, την επιμόρφωση, τη δημιουργία κοινοτήτων και την εργασιακή και νομική συμβουλευτική, αφετέρου στη θετική αλλαγή του κοινωνικού, εργασιακού και οικονομικού περιβάλλοντος στο οποίο μεγαλώνουμε, εκπαιδευόμαστε και εργαζόμαστε όλοι και όλες. Για τον σκοπό αυτό, παρέχει συμβουλευτική και επιμόρφωση σε εταιρείες και οργανισμούς, υλοποιεί έρευνες για να κατανοήσει τις ανάγκες των γυναικών και τα κενά της έμφυλης ισότητας στην Ελλάδα, διατυπώνει προτάσεις πολιτικής και δημιουργεί καμπάνιες για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού σχετικά με τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν, ακόμα και σήμερα, οι γυναίκες στην ισότιμη συμμετοχή τους στη δημόσια ζωή. Το 2024, ο οργανισμός δημιούργησε το WHEN Hub, το πρώτο hub για την ενδυνάμωση των γυναικών και την έμφυλη ισότητα στην Ελλάδα, το οποίο, μεταξύ άλλων, παρέχει δημιουργική απασχόληση στα παιδιά των γονέων που έρχονται στον χώρο για να επιμορφωθούν, να δουλέψουν, να δικτυωθούν και να χτίσουν την οικονομική τους ανεξαρτησία.

Σχετικά με την Ολυμπιακή Ζυθοποιία

Με σταθερό βηματισμό, εξωστρέφεια, καινοτομία και κυρίως τους ανθρώπους της, η Ολυμπιακή Ζυθοποιία αναπτύσσεται σταθερά, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην εξέλιξη του κλάδου της ζυθοποιίας στη χώρα μας. Διαθέτει 2 ιδιόκτητες μονάδες παραγωγής στη Σίνδο και τη Ριτσώνα, δυναμικότητας 2,1 εκατ. Εκατόλιτρων ετησίως, όπου παράγονται 19 προϊόντα: ΦΙΞ Ελλάς, ΦΙΞ Μαύρη, ΦΙΞ Άνευ, ΦΙΞ Άνευ Λεμόνι, ΦΙΞ Άνευ Σαγκουίνι, Μythos, Mythos Radler, Mythos Ice, Mythos 0.0%, Kaiser, Carlsberg, ΝΗΣΟΣ Pilsner, Henninger, Tuborg Soda, Τuborg Tonic Water και η σειρά των mixers Tuborg Lemon / Pineapple-Lime & Spearmint / Pink Grapefruit-Blood Orange/ Mango &Passionfruit.

H Ολυμπιακή Ζυθοποιία αξιοποιεί ένα εκτενές δίκτυο συνεργατών, προμηθευτών και σημείων πώλησης, τόσο εντός όσο και εκτός συνόρων, με παρουσία σε σχεδόν 40 χώρες και στις 5 ηπείρους, εξυπηρετώντας καθημερινά χιλιάδες καταναλωτές. Παράλληλα, εισάγει και διανέμει στη χώρα μας διεθνώς αναγνωρισμένες μάρκες, όπως: τις ιρλανδικές μπύρες Guinness και Kilkenny, τη γαλλική Kronenbourg 1664 Blanc, τη βέλγικη Grimbergen, τη βαυαρικής προέλευσης Schneider Weisse και τον μηλίτη Somersby.