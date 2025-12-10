Γυναίκες Επιχειρηματίες στον Κλάδο HORECA: Προκλήσεις, Ευκαιρίες και Δράσεις Ενδυνάμωσης

Το Female Founders Hub @ Hospitality, από το WHEN με τη συνεργασία της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας, χαρτογράφησε τις ανάγκες των γυναικών επιχειρηματιώνκαι σχεδιάζει στοχευμένες δράσεις για τη στήριξη και την ανάπτυξή τους

Newsbomb

Γυναίκες Επιχειρηματίες στον Κλάδο HORECA: Προκλήσεις, Ευκαιρίες και Δράσεις Ενδυνάμωσης
ΕΛΛΑΔΑ
6'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Την πρώτη φάση του προγράμματος υλοποίησε το Female Founders Hub @ Hospitality, μια πρωτοβουλία του WHEN σε συνεργασία με την Ολυμπιακή Ζυθοποιία, με στόχο τη χαρτογράφηση των αναγκών των γυναικών επιχειρηματιών στον κλάδο HORECA και τον σχεδιασμό στοχευμένων δράσεων στήριξης.

Η διαδικασία περιλάμβανε τρεις διαδικτυακές ομάδες εστίασης, με τη συμμετοχή 15 γυναικών διαφορετικών ηλικιών και περιοχών της Ελλάδας. Στόχος ήταν να αναδειχθούν οι κεντρικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν, οι ανάγκες επιμόρφωσης που θεωρούν πιο σημαντικές, καθώς και οι προτάσεις τους για λύσεις που μπορούν να ενισχύσουν την επαγγελματική και επιχειρηματική τους εξέλιξη.

Αυτό το στάδιο επικεντρώθηκε στη συλλογή ποιοτικών δεδομένων μέσα από τρεις (3) διαδικτυακές ομάδες εστίασης (focus groups), με τη συμμετοχή 15 γυναικών από διαφορετικές ηλικιακές ομάδες και περιοχές της Ελλάδας. Στόχος ήταν η ανάδειξη βασικών προκλήσεων, η καταγραφή επιμορφωτικών αναγκών και η συλλογή προτάσεων για λύσεις που ενισχύουν την επαγγελματική και επιχειρηματική τους εξέλιξη.

obwhen1.jpg

Στιγμιότυπο από τη διαδραστική συζήτηση μεταξύ των συμμετεχουσών του Female Founders Hub @ Hospitality, στο πλαίσιο των δράσεων ενδυνάμωσης γυναικών επαγγελματιών στον κλάδο HORECA

Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας παρουσιάζονται σε μια ολοκληρωμένη έκθεση ευρημάτων, η οποία αποτυπώνει με σαφήνεια το εύρος και το βάθος των προκλήσεων, αναδεικνύοντας δύο κύριες κατηγορίες:

Προκλήσεις που συνδέονται με έμφυλα στερεότυπα και προκαταλήψεις

  • Έλλειψη αναγνώρισης & αμφισβήτηση ικανοτήτων
    Οι συμμετέχουσες αντιμετωπίζουν υποτίμηση και αμφισβήτηση λόγω έμφυλων στερεοτύπων, με τον ρόλο τους να μην αναγνωρίζεται πλήρως, ιδιαίτερα σε μικρότερες κοινωνίες.
  • Διαχείριση πολλαπλών ρόλων & συναισθηματική πίεση
    Οι γυναίκες περιέγραψαν την προσπάθεια να ισορροπήσουν ανάμεσα στην εργασία, τη μητρότητα και το νοικοκυριό, βιώνοντας κόπωση, άγχος και περιορισμένο χρόνο για τον στρατηγικό σχεδιασμό της επιχείρησης ή την αυτοφροντίδα τους.
  • Περιορισμένη πρόσβαση σε χρηματοδότηση
    Η δυσκολία εξασφάλισης χρηματοδότησης, ακόμη και για βιώσιμες και σταθερές επιχειρήσεις, αναδείχθηκε ως μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις.

Προκλήσεις που αφορούν τη λειτουργία, την ανάπτυξη & τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων

  • Έλλειψη προσωπικού & συνεργατών/ιδων
    Οι γυναίκες επιχειρηματίες περιέγραψαν σημαντικές δυσκολίες στην εύρεση και διατήρηση προσωπικού, ιδιαίτερα σε απομακρυσμένες περιοχές ή περιοχές με εποχικό τουρισμό.
  • Έλλειψη γνώσεων και δεξιοτήτων
    Πολλές συμμετέχουσες ανέφεραν ότι δυσκολεύονται να αξιοποιήσουν αποτελεσματικά τα social media, το ψηφιακό marketing και τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης. Παράλληλα, η διαχείριση των χρηματοοικονομικών αποτελεί πηγή άγχους και αβεβαιότητας.
  • Έλλειψη υποστηρικτικού δικτύου
    Αρκετές γυναίκες ανέδειξαν την απουσία ενός σταθερού πλαισίου ανταλλαγής εμπειριών, καθοδήγησης ή συνεργασιών, κάτι που εντείνει το αίσθημα «μοναξιάς» στη λήψη αποφάσεων.
  • Ανεπαρκείς υποδομές & βασικοί πόροι
    Οι συμμετέχουσες ανέφεραν ελλείψεις σε βασικές υποδομές, όπως ύδρευση, θέρμανση και παροχή υπηρεσιών, κυρίως σε απομακρυσμένες ή ορεινές περιοχές. Η περιορισμένη συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση εντείνει την αίσθηση αδυναμίας επίλυσης προβλημάτων.

Σημειώνεται ότι ορισμένες από τις προκλήσεις της δεύτερης κατηγορίας δεν αφορούν αποκλειστικά γυναίκες επιχειρηματίες, καθώς σε αρκετές περιπτώσεις επηρεάζουν και άνδρες του κλάδου HORECA.

Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη την έρευνα εδώ

Επόμενα βήματα

Το Female Founders Hub @Hospitality προχωρά στην επόμενη φάση με ένα στοχευμένο πρόγραμμα επιμόρφωσης και ενδυνάμωσης, το οποίο θα υλοποιηθεί στις αρχές της νέας χρονιάς. Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει τρία (3) δίωρα διαδικτυακά σεμινάρια, πάνω σε θέματα που οι συμμετέχουσες ανέδειξαν ως πιο ουσιαστικά για την επαγγελματική τους εξέλιξη.

Τα σεμινάρια θα απευθύνονται σε γυναίκες που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στον κλάδο σε όλη την Ελλάδα και θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά, διασφαλίζοντας πλήρη πρόσβαση ανεξαρτήτως γεωγραφικής τοποθεσίας. Οι θεματικές, η διαδικασία συμμετοχής και οι ημερομηνίες διεξαγωγής θα ανακοινωθούν στις αρχές του 2026 μέσω της ιστοσελίδας και των επίσημων καναλιών επικοινωνίας του WHEN και της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας.

Σχετικά με το Female Founders Hub

Το Female Founders Hub είναι η κοινότητα γυναικών επιχειρηματιών του WHEN από όλη την Ελλάδα, η οποία προσφέρει στα μέλη της ευκαιρίες επιμόρφωσης, ενδυνάμωσης και δικτύωσης, καθώς και δυνατότητες πρόσβασης σε χρηματοδότηση, mentoring και coaching. Η κοινότητα φιλοξενεί γυναίκες επιχειρηματίες με 2+ χρόνια επιχειρηματικής δραστηριότητας, οι οποίες επιθυμούν να αναπτυχθούν προσωπικά και επαγγελματικά, να ωφεληθούν και να συνεισφέρουν σε μια κοινότητα με όραμα, και να επιτύχουν τους επόμενους στόχους που θα θέσουν για την επιχείρησή τους.

Σχετικά με το WHEN

Το WHEN | Equity · Empowerment · Change είναι ένας οργανισμός με στόχο την επαγγελματική ενδυνάμωση των γυναικών και την ισότητα στην εργασία. Εστιάζει αφενός στην ατομική ενδυνάμωση, μέσα από το mentoring, την επιμόρφωση, τη δημιουργία κοινοτήτων και την εργασιακή και νομική συμβουλευτική, αφετέρου στη θετική αλλαγή του κοινωνικού, εργασιακού και οικονομικού περιβάλλοντος στο οποίο μεγαλώνουμε, εκπαιδευόμαστε και εργαζόμαστε όλοι και όλες. Για τον σκοπό αυτό, παρέχει συμβουλευτική και επιμόρφωση σε εταιρείες και οργανισμούς, υλοποιεί έρευνες για να κατανοήσει τις ανάγκες των γυναικών και τα κενά της έμφυλης ισότητας στην Ελλάδα, διατυπώνει προτάσεις πολιτικής και δημιουργεί καμπάνιες για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού σχετικά με τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν, ακόμα και σήμερα, οι γυναίκες στην ισότιμη συμμετοχή τους στη δημόσια ζωή. Το 2024, ο οργανισμός δημιούργησε το WHEN Hub, το πρώτο hub για την ενδυνάμωση των γυναικών και την έμφυλη ισότητα στην Ελλάδα, το οποίο, μεταξύ άλλων, παρέχει δημιουργική απασχόληση στα παιδιά των γονέων που έρχονται στον χώρο για να επιμορφωθούν, να δουλέψουν, να δικτυωθούν και να χτίσουν την οικονομική τους ανεξαρτησία.

www.when.org.gr | info@when.org.gr | LinkedIn | Facebook | Instagram | YouTube | TikTok | Spotify

Σχετικά με την Ολυμπιακή Ζυθοποιία

Με σταθερό βηματισμό, εξωστρέφεια, καινοτομία και κυρίως τους ανθρώπους της, η Ολυμπιακή Ζυθοποιία αναπτύσσεται σταθερά, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην εξέλιξη του κλάδου της ζυθοποιίας στη χώρα μας. Διαθέτει 2 ιδιόκτητες μονάδες παραγωγής στη Σίνδο και τη Ριτσώνα, δυναμικότητας 2,1 εκατ. Εκατόλιτρων ετησίως, όπου παράγονται 19 προϊόντα: ΦΙΞ Ελλάς, ΦΙΞ Μαύρη, ΦΙΞ Άνευ, ΦΙΞ Άνευ Λεμόνι, ΦΙΞ Άνευ Σαγκουίνι, Μythos, Mythos Radler, Mythos Ice, Mythos 0.0%, Kaiser, Carlsberg, ΝΗΣΟΣ Pilsner, Henninger, Tuborg Soda, Τuborg Tonic Water και η σειρά των mixers Tuborg Lemon / Pineapple-Lime & Spearmint / Pink Grapefruit-Blood Orange/ Mango &Passionfruit.

H Ολυμπιακή Ζυθοποιία αξιοποιεί ένα εκτενές δίκτυο συνεργατών, προμηθευτών και σημείων πώλησης, τόσο εντός όσο και εκτός συνόρων, με παρουσία σε σχεδόν 40 χώρες και στις 5 ηπείρους, εξυπηρετώντας καθημερινά χιλιάδες καταναλωτές. Παράλληλα, εισάγει και διανέμει στη χώρα μας διεθνώς αναγνωρισμένες μάρκες, όπως: τις ιρλανδικές μπύρες Guinness και Kilkenny, τη γαλλική Kronenbourg 1664 Blanc, τη βέλγικη Grimbergen, τη βαυαρικής προέλευσης Schneider Weisse και τον μηλίτη Somersby.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:30ΕΛΛΑΔΑ

Attiki On: Σε χρόνο-ρεκόρ προχωρούν εκατοντάδες επενδύσεις μικρών επιχειρήσεων στην Αττική

12:29ΕΛΛΑΔΑ

«Τα πρόβατά μου γιατρεύτηκαν από την ευλογιά - Τζάμπα θα μου τα σκοτώσουν» δηλώνει ο κτηνοτρόφος Κώστας Θεοφίλου

12:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η υπαινικτική ανάρτηση Ζιακόπουλου για τα Χριστούγεννα

12:22LIFESTYLE

Ο «περίεργος φαν» της Αριάνα Γκράντε ξανά στο στόχαστρο: Τον έδιωξαν από συναυλία της Lady Gaga

12:18ΕΛΛΑΔΑ

Αχαΐα: Χειροπέδες σε ανήλικο αγόρι και τη μητέρα του - Ο 13χρονος επιτέθηκε σε συμμαθητή του

12:16ΕΛΛΑΔΑ

Γυναίκες Επιχειρηματίες στον Κλάδο HORECA: Προκλήσεις, Ευκαιρίες και Δράσεις Ενδυνάμωσης

12:10ΕΛΛΑΔΑ

Αμαλιάδα: 14χρονος εκβίαζε επί εβδομάδες 12χρονο συμμαθητή του - Του απέσπασε 8.200 ευρώ

12:10ΕΛΛΑΔΑ

Αυτό είναι το μήνυμα απάτης με δήθεν αποστολέα το Υπουργείο Ανάπτυξης - Τι γράφει

12:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον υπουργό Επικρατείας της Αλγερίας - Τι συζητήθηκε

11:57ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ: Με σημαντικές απουσίες στη Βουλγαρία για Λουντογκόρετς

11:57ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικό μπλόκο στη νέα γέφυρα της Χαλκίδας - Τρακτέρ απέκλεισαν την πρόσβαση - Βίντεο

11:52ΚΟΣΜΟΣ

Λουίτζι Μαντζόνε: Στη δημοσιότητα το βίντεο από τη στιγμή της σύλληψής του - Δήλωνε ψεύτικο όνομα

11:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αποδυναμώνεται ο πολικός στρόβιλος - Τι φέρνει ο φετινός χειμώνας στην Ελλάδα

11:48ΚΟΣΜΟΣ

Πάμελα Άντερσον: Aποκάλυψε για πρώτη φορά τι πραγματικά συνέβη με τον Λίαμ Νίσον

11:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Επιστροφή στους Γερμανούς! Ο Γιαμπλόνσκι σφυρίζει το Άρης - Ολυμπιακός | Οι διαιτητές

11:42LIFESTYLE

Η Άννα Γουίντουρ στο... γήπεδο: Η πρώην επικεφαλής της Vogue στη ρίψη νομίσματος για αγώνα τένις - Βίντεο

11:40ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη προσοχή: Κίνδυνος απάτης με δήθεν μήνυμα από το Υπουργείο Ανάπτυξης

11:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα Δημοκρατία: Ορίστηκαν οι νέοι αναπληρωτές Γραμματείς του Οργανωτικού

11:29ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο με διάσημο μοντέλο: Ήταν εξαφανισμένη για δυο εβδομάδες και εμφανίστηκε στην εντατική

11:27LIFESTYLE

Νίκος Οικονομόπουλος: «Αν φτάσουμε στο σημείο να κρινόμαστε επειδή πιστεύουμε τότε κάτι πάει λάθος στη χώρα»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έκτακτη σύσκεψη για τους αγρότες αυτή την ώρα στο Μαξίμου υπό την προεδρία Μητσοτάκη

08:50ΚΟΣΜΟΣ

Αγωνία στην Ευρώπη: Τουλάχιστον 200 παιδιά γεννήθηκαν από σπέρμα με καρκινικό γονίδιο - Χρησιμοποιήθηκε και στην Ελλάδα

11:57ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικό μπλόκο στη νέα γέφυρα της Χαλκίδας - Τρακτέρ απέκλεισαν την πρόσβαση - Βίντεο

10:17ΕΛΛΑΔΑ

Με εκσκαφέα επιχειρούν οι αγρότες να σπάσουν την περίφραξη στο λιμάνι του Βόλου

10:15ΚΟΣΜΟΣ

Η εξομολόγηση Ρωσίδας σεξεργάτριας στο Ντουμπάι: «Ένιωσα σαν φτηνό κουρέλι, αλλά τώρα βγάζω πολλά»

07:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Η κυβέρνηση καταργεί τον νόμο Κατρούγκαλου - Τι αύξηση θα πάρουν 671.586 συνταξιούχοι

09:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέα οργανωμένη κακοκαιρία πριν τα Χριστούγεννα - Η πρόβλεψη Μαρουσάκη

11:52ΚΟΣΜΟΣ

Λουίτζι Μαντζόνε: Στη δημοσιότητα το βίντεο από τη στιγμή της σύλληψής του - Δήλωνε ψεύτικο όνομα

10:55ΦΑΡΜΑΚΟ

Ξεκινά η δωρεάν χορήγηση GLP-1 φαρμάκων για την παχυσαρκία - Ποιοι τα δικαιούνται

11:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αποδυναμώνεται ο πολικός στρόβιλος - Τι φέρνει ο φετινός χειμώνας στην Ελλάδα

12:10ΕΛΛΑΔΑ

Αμαλιάδα: 14χρονος εκβίαζε επί εβδομάδες 12χρονο συμμαθητή του - Του απέσπασε 8.200 ευρώ

11:29ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο με διάσημο μοντέλο: Ήταν εξαφανισμένη για δυο εβδομάδες και εμφανίστηκε στην εντατική

10:29ΕΛΛΑΔΑ

Κοζάνη: Πανικός από πυροτεχνήματα στη Χριστουγεννιάτικη γιορτή - Καταγγελίες για τραυματισμούς - «Δεν είχαν ληφθεί τα σωστά μέτρα ασφαλείας» λένε οι επαγγελματίες στο Newsbomb

07:41LIFESTYLE

Άννα Βίσση: Τέλος εποχής - Σταματάει από τις πίστες!

11:01ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αναδρομικά: Ξεκίνησε η καταβολή των «κομμένων» του μνημονίου - Ποιοι θα τα πάρουν και με τόκο 6%

10:17ΕΛΛΑΔΑ

Θαλάσσιος αποκλεισμός του λιμανιού του Βόλου από αλιείς - Βίντεο, φωτογραφίες

06:28WHAT THE FACT

Ποια είναι η κατσούνα, από πού προέρχεται και γιατί...πονάει περισσότερο; 

09:18ΕΛΛΑΔΑ

Στέφανος Τσιτσιπάς: Γιατί δεν δίνει το δίπλωμά του στην Τροχαία

12:35ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Παύλος και Άγιος Πέτρος: Τα δύο άγνωστα νησιά στη Μεγάλη Πρέσπα που η Ελλάδα παραχώρησε σε Αλβανία και Γιουγκοσλαβία

11:48ΚΟΣΜΟΣ

Πάμελα Άντερσον: Aποκάλυψε για πρώτη φορά τι πραγματικά συνέβη με τον Λίαμ Νίσον

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ