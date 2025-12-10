Δολοφονήθηκε διάσημος τραγουδιστής όπερας και υποψήφιος για Grammy – Συνελήφθη ο γιος του

Ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της όπερας στις ΗΠΑ, ο Jubilant Sykes, βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του στη Σάντα Μόνικα της Καλιφόρνια.

Ο υποψήφιος για Grammy τραγουδιστής φέρεται να μαχαιρώθηκε θανάσιμα, με τον ενήλικο γιο του να συλλαμβάνεται επί τόπου ως ύποπτος για ανθρωποκτονία. Η σύζυγός του κάλεσε το 911 περίπου στις 9:19 μ.μ., αναφέροντας ότι είχε γίνει μάρτυρας επίθεσης στην οποία εμπλεκόταν ο γιος τους, σύμφωνα με την αστυνομία. Οι αστυνομικοί μπήκαν στο σπίτι, όπου βρήκαν τον Sykes με εκτεταμένα τραύματα, και λίγο αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο 31χρονος Micah Sykes, γιος του θύματος, συνελήφθη μέσα στην κατοικία. Ο Micah, για τον οποίο γείτονες και αστυνομικοί ανέφεραν ότι είχε ιστορικό ψυχικής ασθένειας, οδηγήθηκε στη φυλακή κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία, ενώ η Εισαγγελία της Κομητείας Λος Άντζελες θα εξετάσει την άσκηση επίσημων κατηγοριών.​

«Με βάση την προκαταρκτική έρευνα, οι ντετέκτιβ πιστεύουν ότι επρόκειτο για ένα μεμονωμένο περιστατικό εντός της οικίας», δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας, τονίζοντας ότι η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη. Σύμφωνα με γείτονα, ο Micah ζούσε με τους γονείς του αλλά περνούσε το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου του στο γκαράζ, όπου συχνά έβαζε πολύ δυνατά μουσική. «Ήταν λίγο περίεργος», είπε για τον γιο του τραγουδιστή – τον μοναδικό από τα παιδιά του Sykes που εξακολουθούσε να διαμένει στο σπίτι.​