Attiki On: Σε χρόνο-ρεκόρ προχωρούν εκατοντάδες επενδύσεις μικρών επιχειρήσεων στην Αττική

Με μεγάλη ανταπόκριση από 1.301 μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα ενίσχυσης παραγωγικών επενδύσεων «Attiki On – Ενεργοποιώντας το Επιχειρείν – Δύναμη στην Ανάπτυξη – Στήριξη στην Επιχειρηματικότητα», συνολικού προϋπολογισμού 120,2 εκατ. ευρώ, που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος «Αττική» 2021-2027.

Ήδη, 406 επενδυτικά σχέδια - συνολικού προϋπολογισμού 38 εκατ. ευρώ - έχουν εγκριθεί, με τις επιχειρήσεις να περνούν άμεσα στη φάση υλοποίησης. Η δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους, με ενδιάμεσο φορέα την ΕΛΑΝΕΤ (ΕΦΕΠΑΕ), διασφαλίζοντας πλήρη χρηματοδότηση για τα εγκεκριμένα σχέδια.

Μέχρι το τέλος Ιανουαρίου 2026 αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση και να δημοσιευθούν τα συνολικά αποτελέσματα των εγκρίσεων, ενεργοποιώντας το σύνολο του διαθέσιμου προϋπολογισμού προς όφελος των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στην Αττική.

Ταχύτητα, διαφάνεια και παράλληλη αξιολόγηση

Ιδιαίτερη σημασία έχει η ταχύτητα υλοποίησης. Από τη δημοσίευση της πρόσκλησης έως σήμερα, όλα τα στάδια - υποβολή, έλεγχος επιλεξιμότητας, αξιολόγηση και έκδοση αποφάσεων ένταξης - προχώρησαν παράλληλα, ώστε να μη χαθεί πολύτιμος χρόνος για τις επιχειρήσεις που επενδύουν στον εκσυγχρονισμό και την προσαρμογή τους.

Η Περιφέρεια Αττικής, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και τους αρμόδιους φορείς, δημιούργησε ένα πλαίσιο με σαφή κριτήρια, διαφάνεια και γρήγορη διεκπεραίωση, επιτρέποντας στο πρόγραμμα να αφήσει άμεσα αποτύπωμα στην πραγματική οικονομία, με νέες επενδύσεις, νέες θέσεις εργασίας και αναβάθμιση της παραγωγικής βάσης της Αττικής.

Ισχυρή συμμετοχή της μεταποίησης

Τα έως τώρα στοιχεία δείχνουν ότι:

Το 53% των αιτήσεων προέρχεται από πολύ μικρές επιχειρήσεις (έως 9 εργαζόμενοι)

Το 47% αφορά μικρές επιχειρήσεις (άνω των 9 εργαζομένων).

Ως προς τη δραστηριότητα:

Το 63% των αιτήσεων αφορά επιχειρήσεις μεταποίησης

Το 30% επιχειρήσεις γενικών υπηρεσιών (R&D, μεταφορές, βιομηχανικός σχεδιασμός κ.ά.)

Το 7% επιχειρήσεις του τουρισμού

Τα στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι το «Attiki On» ανταποκρίνεται στις ανάγκες του παραγωγικού ιστού της Αττικής, δίνοντας έμφαση στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που αποτελούν τη βάση της τοπικής οικονομίας.

Συμμαχία με Επιμελητήρια και παραγωγικούς φορείς

Η πρόσκληση του προγράμματος αποτελεί προϊόν συστηματικής διαβούλευσης με τα μεγαλύτερα Επιμελητήρια και παραγωγικούς φορείς της Αττικής, που ξεκίνησε από τις αρχές Μαρτίου. Σχεδιάστηκε με απλές και προσβάσιμες διαδικασίες, ώστε ο διαθέσιμος προϋπολογισμός να κατευθυνθεί εκεί όπου υπάρχει πραγματική ανάγκη: στις μικρές και πολύ μικρές παραγωγικές μονάδες.

Η συνεργασία αυτή θα συνεχιστεί και στη φάση της υλοποίησης, με στόχο την έγκαιρη και αποτελεσματική εφαρμογή των επενδυτικών σχεδίων και τη μέγιστη αξιοποίηση των πόρων του Προγράμματος «Αττική» 2021-2027.

Παράλληλα, έχει ήδη δημοσιευθεί πρόσκληση για την ενίσχυση κοινωνικών επιχειρήσεων (Κ.ΑΛ.Ο.) ύψους 5 εκατ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ+). Για το πρώτο εξάμηνο του 2026 προγραμματίζονται οι προσκλήσεις:

«Συμπράξεις Έρευνας και Καινοτομίας στην Αττική»

«Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας (ΝΘΕ) για ανέργους σε επιχειρήσεις στρατηγικής RIS3»

«Στήριξη της προσαρμογής επιχειρήσεων για την ενσωμάτωση τεχνολογιών ψηφιακού μετασχηματισμού»

Δήλωση του Περιφερειάρχη Αττικής, Νίκου Χαρδαλιά

«Το “Attiki On” αποδεικνύει ότι όταν υπάρχει σχέδιο, συνέπεια και συνεργασία,

μπορούμε να κινηθούμε γρήγορα και – κυρίως – αποτελεσματικά. Όταν το

παρουσιάσαμε, δεσμευτήκαμε ότι δεν θα είναι ένα ακόμα πρόγραμμα στα χαρτιά,

αλλά ένα εργαλείο που θα φτάσει άμεσα και με ασφάλεια στις μικρές και πολύ μικρές

επιχειρήσεις της Αττικής. Σήμερα, μέσα σε λίγους μήνες, έχουμε ήδη 1.301 αιτήσεις,

406 εγκεκριμένα επενδυτικά σχέδια και μια διαδικασία αξιολόγησης που προχωρά σε

χρόνο-ρεκόρ, με όλες τις φάσεις να “τρέχουν” παράλληλα.

Η χρηματοδότηση είναι απολύτως εξασφαλισμένη, οι πρώτες επιχειρήσεις ξεκινούν

ήδη να υλοποιούν τα επενδυτικά τους πλάνα και μέχρι το τέλος Ιανουαρίου θα έχουμε

τα συνολικά αποτελέσματα των εγκρίσεων. Επενδύουμε στην καινοτομία, την

ανθεκτικότητα, την εξωστρέφεια και τη βιώσιμη ανάπτυξη, στηρίζοντας τις

επιχειρήσεις να εκσυγχρονιστούν, να μειώσουν το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα

και να δημιουργήσουν νέες, ποιοτικές θέσεις εργασίας.

Η στήριξη του επιχειρείν στην Αττική δεν αποτελεί απλώς περιφερειακή στρατηγική.

Είναι εθνική αναγκαιότητα. Η Αττική παράγει σχεδόν το μισό ΑΕΠ και τη

μεγαλύτερη απασχόληση της χώρας, συγκεντρώνοντας πάνω από το 50% των

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Αν η Αττική πάει μπροστά, πάει μπροστά

ολόκληρη η Ελλάδα. Με σχέδιο, συνέπεια και συνεργασία με τα Επιμελητήρια και

τους παραγωγικούς φορείς, κάνουμε πράξη αυτή τη στρατηγική – δίνοντας

πραγματική δύναμη στην ανάπτυξη και ουσιαστική στήριξη στην

επιχειρηματικότητα.

Μένουμε σταθερά δίπλα στην υγιή επιχειρηματικότητα, για να

είμαστε χρήσιμοι και να στηρίζουμε με κάθε τρόπο τον αγώνα για την ανάπτυξη και

την ευημερία του τόπου μας».