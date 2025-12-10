Attiki On: Σε χρόνο-ρεκόρ προχωρούν εκατοντάδες επενδύσεις μικρών επιχειρήσεων στην Αττική

120 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση 1.301 επιχειρήσεων στην Αττική - Έμπρακτη στήριξη της Περιφέρειας στον κόσμο της παραγωγής

Newsbomb

Attiki On: Σε χρόνο-ρεκόρ προχωρούν εκατοντάδες επενδύσεις μικρών επιχειρήσεων στην Αττική
ΕΛΛΑΔΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με μεγάλη ανταπόκριση από 1.301 μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα ενίσχυσης παραγωγικών επενδύσεων «Attiki On – Ενεργοποιώντας το Επιχειρείν – Δύναμη στην Ανάπτυξη – Στήριξη στην Επιχειρηματικότητα», συνολικού προϋπολογισμού 120,2 εκατ. ευρώ, που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος «Αττική» 2021-2027.

Ήδη, 406 επενδυτικά σχέδια - συνολικού προϋπολογισμού 38 εκατ. ευρώ - έχουν εγκριθεί, με τις επιχειρήσεις να περνούν άμεσα στη φάση υλοποίησης. Η δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους, με ενδιάμεσο φορέα την ΕΛΑΝΕΤ (ΕΦΕΠΑΕ), διασφαλίζοντας πλήρη χρηματοδότηση για τα εγκεκριμένα σχέδια.

Μέχρι το τέλος Ιανουαρίου 2026 αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση και να δημοσιευθούν τα συνολικά αποτελέσματα των εγκρίσεων, ενεργοποιώντας το σύνολο του διαθέσιμου προϋπολογισμού προς όφελος των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στην Αττική.

Ταχύτητα, διαφάνεια και παράλληλη αξιολόγηση

Ιδιαίτερη σημασία έχει η ταχύτητα υλοποίησης. Από τη δημοσίευση της πρόσκλησης έως σήμερα, όλα τα στάδια - υποβολή, έλεγχος επιλεξιμότητας, αξιολόγηση και έκδοση αποφάσεων ένταξης - προχώρησαν παράλληλα, ώστε να μη χαθεί πολύτιμος χρόνος για τις επιχειρήσεις που επενδύουν στον εκσυγχρονισμό και την προσαρμογή τους.

Η Περιφέρεια Αττικής, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και τους αρμόδιους φορείς, δημιούργησε ένα πλαίσιο με σαφή κριτήρια, διαφάνεια και γρήγορη διεκπεραίωση, επιτρέποντας στο πρόγραμμα να αφήσει άμεσα αποτύπωμα στην πραγματική οικονομία, με νέες επενδύσεις, νέες θέσεις εργασίας και αναβάθμιση της παραγωγικής βάσης της Αττικής.

Ισχυρή συμμετοχή της μεταποίησης

Τα έως τώρα στοιχεία δείχνουν ότι:

  • Το 53% των αιτήσεων προέρχεται από πολύ μικρές επιχειρήσεις (έως 9 εργαζόμενοι)

  • Το 47% αφορά μικρές επιχειρήσεις (άνω των 9 εργαζομένων).

Ως προς τη δραστηριότητα:

  • Το 63% των αιτήσεων αφορά επιχειρήσεις μεταποίησης

  • Το 30% επιχειρήσεις γενικών υπηρεσιών (R&D, μεταφορές, βιομηχανικός σχεδιασμός κ.ά.)

  • Το 7% επιχειρήσεις του τουρισμού

Τα στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι το «Attiki On» ανταποκρίνεται στις ανάγκες του παραγωγικού ιστού της Αττικής, δίνοντας έμφαση στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που αποτελούν τη βάση της τοπικής οικονομίας.

Συμμαχία με Επιμελητήρια και παραγωγικούς φορείς

Η πρόσκληση του προγράμματος αποτελεί προϊόν συστηματικής διαβούλευσης με τα μεγαλύτερα Επιμελητήρια και παραγωγικούς φορείς της Αττικής, που ξεκίνησε από τις αρχές Μαρτίου. Σχεδιάστηκε με απλές και προσβάσιμες διαδικασίες, ώστε ο διαθέσιμος προϋπολογισμός να κατευθυνθεί εκεί όπου υπάρχει πραγματική ανάγκη: στις μικρές και πολύ μικρές παραγωγικές μονάδες.

Η συνεργασία αυτή θα συνεχιστεί και στη φάση της υλοποίησης, με στόχο την έγκαιρη και αποτελεσματική εφαρμογή των επενδυτικών σχεδίων και τη μέγιστη αξιοποίηση των πόρων του Προγράμματος «Αττική» 2021-2027.

Παράλληλα, έχει ήδη δημοσιευθεί πρόσκληση για την ενίσχυση κοινωνικών επιχειρήσεων (Κ.ΑΛ.Ο.) ύψους 5 εκατ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ+). Για το πρώτο εξάμηνο του 2026 προγραμματίζονται οι προσκλήσεις:

  • «Συμπράξεις Έρευνας και Καινοτομίας στην Αττική»
  • «Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας (ΝΘΕ) για ανέργους σε επιχειρήσεις στρατηγικής RIS3»
  • «Στήριξη της προσαρμογής επιχειρήσεων για την ενσωμάτωση τεχνολογιών ψηφιακού μετασχηματισμού»

Δήλωση του Περιφερειάρχη Αττικής, Νίκου Χαρδαλιά

«Το “Attiki On” αποδεικνύει ότι όταν υπάρχει σχέδιο, συνέπεια και συνεργασία,
μπορούμε να κινηθούμε γρήγορα και – κυρίως – αποτελεσματικά. Όταν το
παρουσιάσαμε, δεσμευτήκαμε ότι δεν θα είναι ένα ακόμα πρόγραμμα στα χαρτιά,
αλλά ένα εργαλείο που θα φτάσει άμεσα και με ασφάλεια στις μικρές και πολύ μικρές
επιχειρήσεις της Αττικής. Σήμερα, μέσα σε λίγους μήνες, έχουμε ήδη 1.301 αιτήσεις,
406 εγκεκριμένα επενδυτικά σχέδια και μια διαδικασία αξιολόγησης που προχωρά σε
χρόνο-ρεκόρ, με όλες τις φάσεις να “τρέχουν” παράλληλα.

Η χρηματοδότηση είναι απολύτως εξασφαλισμένη, οι πρώτες επιχειρήσεις ξεκινούν
ήδη να υλοποιούν τα επενδυτικά τους πλάνα και μέχρι το τέλος Ιανουαρίου θα έχουμε
τα συνολικά αποτελέσματα των εγκρίσεων. Επενδύουμε στην καινοτομία, την
ανθεκτικότητα, την εξωστρέφεια και τη βιώσιμη ανάπτυξη, στηρίζοντας τις
επιχειρήσεις να εκσυγχρονιστούν, να μειώσουν το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα
και να δημιουργήσουν νέες, ποιοτικές θέσεις εργασίας.

Η στήριξη του επιχειρείν στην Αττική δεν αποτελεί απλώς περιφερειακή στρατηγική.
Είναι εθνική αναγκαιότητα. Η Αττική παράγει σχεδόν το μισό ΑΕΠ και τη
μεγαλύτερη απασχόληση της χώρας, συγκεντρώνοντας πάνω από το 50% των
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Αν η Αττική πάει μπροστά, πάει μπροστά
ολόκληρη η Ελλάδα. Με σχέδιο, συνέπεια και συνεργασία με τα Επιμελητήρια και
τους παραγωγικούς φορείς, κάνουμε πράξη αυτή τη στρατηγική – δίνοντας
πραγματική δύναμη στην ανάπτυξη και ουσιαστική στήριξη στην
επιχειρηματικότητα.

Μένουμε σταθερά δίπλα στην υγιή επιχειρηματικότητα, για να
είμαστε χρήσιμοι και να στηρίζουμε με κάθε τρόπο τον αγώνα για την ανάπτυξη και
την ευημερία του τόπου μας».

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:55ΚΟΣΜΟΣ

Τα τελευταία λόγια του Ozzy Osbourne στη σύζυγό του: «Φίλησέ με, αγκάλιασέ με σφιχτά»

13:51ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Ξεκινά την κατασκευή 764 οικιστικών μονάδων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη - «Συνεχίζουμε την επανάσταση», δήλωσε ο Μπεζαλέλ Σμότριτς

13:33ΚΟΣΜΟΣ

Φονική κατάρρευση κτιρίων στο Μαρόκο: Τουλάχιστον 19 νεκροί και 16 τραυματίες - Βίντεο

13:33LIFESTYLE

Ξανά ερωτευμένος ο Στέφανος Τσιτσιπάς: Τα φιλιά με τη νέα του σύντροφο - Δείτε βίντεο

13:31ΑΠΟΨΕΙΣ

Στεγαστική Κρίση στην Ελλάδα: Το ευρωπαϊκό «πόρισμα» και η ελληνική ιδιαιτερότητα

13:29ΚΟΣΜΟΣ

15χρονος αποκτά διδακτορικό στη κβαντική φυσική και τώρα σχεδιάζει να δημιουργήσει «υπεράνθρωπους» με τεχνητή νοημοσύνη

13:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Με το αντίπαλον δέος της Μελόνι συναντήθηκε σήμερα στις Βρυξέλλες ο δήμαρχος της Αθήνας Χάρης Δούκας

13:22ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκο αγροτών και στο Κιάτο - Κλειστή η εθνική στο ρεύμα προς Αθήνα

13:19ΕΛΛΑΔΑ

H Μελίνα Ασλανίδου εγκλωβισμένη στα αγροτικά μπλόκα στο Βόλο - Η πρώτη της αντίδραση

13:16WHAT THE FACT

Η NASA παρακολουθεί αστεροειδή μεγέθους αεροπλάνου που πλησιάζει τη Γη

13:14ΚΟΣΜΟΣ

Πεσκόφ: «Οι δηλώσεις Τραμπ για την Ουκρανία είναι σύμφωνες με τις απόψεις μας»

13:10ΕΛΛΑΔΑ

Ένταση στο Ρίο - Χημικά από την αστυνομία κατά αγροτών που επιχειρούσαν να φτάσουν πεζοί στη γέφυρα

13:07LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Τα 20άρια της Καινούργιου – Τι έκαναν Λιάγκας και Σκορδά

13:02ΕΛΛΑΔΑ

Αποχωρούν από το λιμάνι του Βόλου οι αγρότες - Παραμένουν στο σημείο οι παραγωγοί

13:02ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Aυτό είναι το βαρύ πιστόλι της Greek Mafia - Ο «Δήμος» , η γιάφκα της Καλλιθέας και το πλούσιο ποινικό παρελθόν του

13:02WHAT THE FACT

Η μέρα θα μετατραπεί σε νύχτα κατά τη διάρκεια της μακρύτερης ολικής ηλιακής έκλειψης του αιώνα

12:54ΥΓΕΙΑ

Νευροψυχολόγος: «Η ανία είναι ένα από τα πιο ισχυρά εργαλεία για την εξάσκηση του εγκεφάλου»

12:54ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Μικρό ρομπότ χάθηκε για 8 μήνες κάτω από τον πάγο της Ανταρκτικής - Τα σπάνια ευρήματα που κατέγραψε

12:48ΕΛΛΑΔΑ

Τελεσίγραφο στους αγρότες να εγκαταλείψουν το λιμάνι του Βόλου έως τη 1 μ.μ.

12:43ΚΟΣΜΟΣ

Mέγκαν Μαρκλ: Έστειλε μήνυμα στον άρρωστο πατέρα της - Γιατί κήρυξε πόλεμο στη Daily Mail

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:10ΕΛΛΑΔΑ

Ένταση στο Ρίο - Χημικά από την αστυνομία κατά αγροτών που επιχειρούσαν να φτάσουν πεζοί στη γέφυρα

10:55ΦΑΡΜΑΚΟ

Ξεκινά η δωρεάν χορήγηση GLP-1 φαρμάκων για την παχυσαρκία - Ποιοι τα δικαιούνται

13:19ΕΛΛΑΔΑ

H Μελίνα Ασλανίδου εγκλωβισμένη στα αγροτικά μπλόκα στο Βόλο - Η πρώτη της αντίδραση

12:48ΕΛΛΑΔΑ

Τελεσίγραφο στους αγρότες να εγκαταλείψουν το λιμάνι του Βόλου έως τη 1 μ.μ.

13:55ΚΟΣΜΟΣ

Τα τελευταία λόγια του Ozzy Osbourne στη σύζυγό του: «Φίλησέ με, αγκάλιασέ με σφιχτά»

13:02ΕΛΛΑΔΑ

Αποχωρούν από το λιμάνι του Βόλου οι αγρότες - Παραμένουν στο σημείο οι παραγωγοί

08:50ΚΟΣΜΟΣ

Αγωνία στην Ευρώπη: Τουλάχιστον 200 παιδιά γεννήθηκαν από σπέρμα με καρκινικό γονίδιο - Χρησιμοποιήθηκε και στην Ελλάδα

13:02ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Aυτό είναι το βαρύ πιστόλι της Greek Mafia - Ο «Δήμος» , η γιάφκα της Καλλιθέας και το πλούσιο ποινικό παρελθόν του

12:32LIFESTYLE

Το «καρφί» της Ιωάννας Τούνη μετά τη συνέντευξη του Αλεξάνδρου - «Το παίζεις καλός ενώ θα έπρεπε να ψάχνεις τρύπα να κρυφτείς»

10:15ΚΟΣΜΟΣ

Η εξομολόγηση Ρωσίδας σεξεργάτριας στο Ντουμπάι: «Ένιωσα σαν φτηνό κουρέλι, αλλά τώρα βγάζω πολλά»

12:10ΕΛΛΑΔΑ

Αμαλιάδα: 14χρονος εκβίαζε επί εβδομάδες 12χρονο συμμαθητή του - Του απέσπασε 8.200 ευρώ

09:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέα οργανωμένη κακοκαιρία πριν τα Χριστούγεννα - Η πρόβλεψη Μαρουσάκη

12:35ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Παύλος και Άγιος Πέτρος: Τα δύο άγνωστα νησιά στη Μεγάλη Πρέσπα που η Ελλάδα παραχώρησε σε Αλβανία και Γιουγκοσλαβία

11:52ΚΟΣΜΟΣ

Λουίτζι Μαντζόνε: Στη δημοσιότητα το βίντεο από τη στιγμή της σύλληψής του - Δήλωνε ψεύτικο όνομα

12:37ΚΟΣΜΟΣ

Jubilant Sykes: Δολοφονήθηκε ο διάσημος τραγουδιστής της όπερας και υποψήφιος για Grammy – Συνελήφθη ο γιος του

11:01ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αναδρομικά: Ξεκίνησε η καταβολή των «κομμένων» του μνημονίου - Ποιοι θα τα πάρουν και με τόκο 6%

07:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Η κυβέρνηση καταργεί τον νόμο Κατρούγκαλου - Τι αύξηση θα πάρουν 671.586 συνταξιούχοι

11:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αποδυναμώνεται ο πολικός στρόβιλος - Τι φέρνει ο φετινός χειμώνας στην Ελλάδα

10:29ΕΛΛΑΔΑ

Κοζάνη: Πανικός από πυροτεχνήματα στη Χριστουγεννιάτικη γιορτή - Καταγγελίες για τραυματισμούς - «Δεν είχαν ληφθεί τα σωστά μέτρα ασφαλείας» λένε οι επαγγελματίες στο Newsbomb

12:40ΕΛΛΑΔΑ

«Επί ποδός» οι αγρότες για την κατάληψη της γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου - Ισχυρή κινητοποίηση της ΕΛΑΣ - Βίντεο, φωτογραφίες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ