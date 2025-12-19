Διακοπές ρεύματος την Παρασκευή (19/12) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.
Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Παρασκευή, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.
Δείτε στον πίνακα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής και τις ώρες που θα σημειωθεί διακοπή ρεύματος:
Από ημ/νία και ώρα
Έως ημ/νία και ώρα
Δήμος/κοινότητα
Περιγραφή περιοχής
Αριθμός Σημειώματος
Σκοπός διακοπής
19/12/2025 6:30:00 πμ
19/12/2025 5:30:00 μμ
ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ
ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ - ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΩΝ - ΟΛΥΜΠΙΩΝ - ΦΙΛΩΤΑ - ΗΦΑΙΣΤΙΩΝΟΣ - ΑΜΥΝΤΑ - ΚΑΣΣΑΝΔΡΟΥ - ΑΝΤΙΟΧΟΥ - ΣΕΛΕΥΚΟΥ - ΑΝΑΨΥΧΗΣ - ΚΛΕΙΣΤΟΥ - ΣΕΛΕΥΚΟΥ
612
Κατασκευές
19/12/2025 7:30:00 πμ
19/12/2025 4:30:00 μμ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΑΣ.
Κατασκευές
19/12/2025 8:00:00 πμ
19/12/2025 11:00:00 πμ
ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ
ΣΑΜΟΥ - ΔΑΡΔΑΝΕΛΙΩΝ - ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
574
Κατασκευές
19/12/2025 8:00:00 πμ
19/12/2025 11:00:00 πμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά οδός:ΛΕΩΦ. ΒΑΣ. ΣΟΑΦΙΑΣ 69 από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ
1406
Λειτουργία
19/12/2025 8:00:00 πμ
19/12/2025 12:00:00 μμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΔΙΛΟΦΟΥ, ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ, ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ, ΚΥΜΗΣ, ΛΗΤΟΥΣ, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, ΦΩΚΙΔΟΣ, ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ.
990
Κατασκευές
19/12/2025 8:00:00 πμ
19/12/2025 12:00:00 μμ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
Μονά/Ζυγά οδός:Ρ.ΦΕΡΑΙΟΥ απο κάθετο: ΣΟΛΩΝΟΣ έως κάθετο: ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΟΓΟΘΕΤΗ απο κάθετο: Ρ.ΦΕΡΑΙΟΥ έως κάθετο: ΔΡΟΣΙΝΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ απο κάθετο: ΑΝΤ.ΓΙΑΝΝΟΥΡΗ έως κάθετο: Ρ.ΦΕΡΑΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 105 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ απο κάθετο: Ρ.ΦΕΡΑΙΟΥ έως κάθετο: ΑΓ.ΛΑΥΡΑΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΥΚΛΕΙΔΟΥ απο κάθετο: 13ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ έως κάθετο: ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
Κατασκευές
19/12/2025 8:00:00 πμ
19/12/2025 12:00:00 μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΔΟΙΡΑΝΗΣ απο κάθετο: ΣΕΧΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΜΕΓΙΣΤΗΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΣΕΧΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΣΕΧΟΠΟΥΛΟΥ ΝΟ 5 έως κάθετο: ΔΟΙΡΑΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
1604
Κατασκευές
19/12/2025 8:00:00 πμ
19/12/2025 2:00:00 μμ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Μονά/Ζυγά οδός:Δ. ΒΟΥΡΔΟΥΛΗ απο κάθετο: ΝΟ 43 έως κάθετο: 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ απο κάθετο: ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ έως κάθετο: ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Ζυγά οδός:ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ ΝΟ 2 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ
Κατασκευές
19/12/2025 8:00:00 πμ
19/12/2025 3:00:00 μμ
ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΓΕΡΑΚΑΣ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ - ΜΕΝΕΛΑΟΥ - ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΥ - ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ 5ΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΓΑΡΓΗΤΤΟΥ - ΕΥΡΙΠΙΔΗ - ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ - ΛΕΩΝΙΔΑ - ΦΙΛΟΛΑΟΥ - ΓΑΡΓΗΤΤΟΥ - ΗΛΕΚΤΡΑΣ - ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ - ΚΛΕΙΤΑΡΧΟΥ - ΙΣΜΗΝΗΣ - ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΚΛΕΙΤΑΡΧΟΥ
1540
Λειτουργία
19/12/2025 8:00:00 πμ
19/12/2025 3:00:00 μμ
ΑΛΙΜΟΥ
Ζυγά οδός:ΚΟΡΥΖΗ ΝΟ 26 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ
1595
Κατασκευές
19/12/2025 8:00:00 πμ
19/12/2025 4:00:00 μμ
ΚΡΩΠΙΑΣ
ΚΟΡΩΠΙ - ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ - ΚΟΚΟΒΕΝΤΙ - ΑΛΘΕΑ - ΚΥΠΡΟΥ - ΚΡΩΠΙΑΣ - ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ - ΨΑΡΡΩΝ - ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ - ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΟΥΝΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ ΚΕΚΡΩΠΟΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ ΛΕΩΝΙΔΑ
325
Λειτουργία
19/12/2025 8:00:00 πμ
19/12/2025 4:00:00 μμ
ΚΡΩΠΙΑΣ
ΚΟΡΩΠΙ - ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ - ΚΟΚΟΒΕΝΤΙ - ΑΛΘΕΑ - ΚΥΠΡΟΥ - ΚΡΩΠΙΑΣ - ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ - ΨΑΡΡΩΝ - ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ - ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΟΥΝΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ ΚΕΚΡΩΠΟΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ ΛΕΩΝΙΔΑ - ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ - ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΑΓΙΑΣ ΛΑΥΡΑΣ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
80
Λειτουργία
19/12/2025 8:00:00 πμ
19/12/2025 4:00:00 μμ
ΚΡΩΠΙΑΣ
ΚΟΡΩΠΙ - ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ - ΚΟΚΟΒΕΝΤΙ - ΑΛΘΕΑ - ΚΥΠΡΟΥ - ΚΡΩΠΙΑΣ - ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ - ΨΑΡΡΩΝ - ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ - ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΟΥΝΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ ΚΕΚΡΩΠΟΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ ΛΕΩΝΙΔΑ - ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ - ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΑΓΙΑΣ ΛΑΥΡΑΣ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
325
Λειτουργία
19/12/2025 8:00:00 πμ
19/12/2025 4:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ.
1031
Κατασκευές
19/12/2025 12:00:00 μμ
19/12/2025 4:00:00 μμ
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΝΙΟΒΗΣ, ΚΡΗΤΗΣ, ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ, ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ, ΚΥΒΕΛΗΣ, ΜΠΟΤΣΑΡΗ, ΑΡΚΑΔΙΟΥ, ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ, ΠΕΥΚΩΝ, ΜΠΑΡΚΟΥΛΗ.
1033
Κατασκευές
19/12/2025 12:00:00 μμ
19/12/2025 6:00:00 μμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΝΕΣΤΟΡΟΣ.
1034
Κατασκευές
