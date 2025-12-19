Διακοπές ρεύματος την Παρασκευή (19/12) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

Newsbomb

Διακοπή Ρεύματος
Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Παρασκευή, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.

Δείτε στον πίνακα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής και τις ώρες που θα σημειωθεί διακοπή ρεύματος:

Από ημ/νία και ώρα

Έως ημ/νία και ώρα

Δήμος/κοινότητα

Περιγραφή περιοχής

Αριθμός Σημειώματος

Σκοπός διακοπής

19/12/2025 6:30:00 πμ

19/12/2025 5:30:00 μμ

ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ

ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ - ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΩΝ - ΟΛΥΜΠΙΩΝ - ΦΙΛΩΤΑ - ΗΦΑΙΣΤΙΩΝΟΣ - ΑΜΥΝΤΑ - ΚΑΣΣΑΝΔΡΟΥ - ΑΝΤΙΟΧΟΥ - ΣΕΛΕΥΚΟΥ - ΑΝΑΨΥΧΗΣ - ΚΛΕΙΣΤΟΥ - ΣΕΛΕΥΚΟΥ

612

Κατασκευές

19/12/2025 7:30:00 πμ

19/12/2025 4:30:00 μμ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΑΣ.

Κατασκευές

19/12/2025 8:00:00 πμ

19/12/2025 11:00:00 πμ

ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ

ΣΑΜΟΥ - ΔΑΡΔΑΝΕΛΙΩΝ - ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

574

Κατασκευές

19/12/2025 8:00:00 πμ

19/12/2025 11:00:00 πμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΛΕΩΦ. ΒΑΣ. ΣΟΑΦΙΑΣ 69 από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

1406

Λειτουργία

19/12/2025 8:00:00 πμ

19/12/2025 12:00:00 μμ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΔΙΛΟΦΟΥ, ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ, ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ, ΚΥΜΗΣ, ΛΗΤΟΥΣ, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, ΦΩΚΙΔΟΣ, ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ.

990

Κατασκευές

19/12/2025 8:00:00 πμ

19/12/2025 12:00:00 μμ

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:Ρ.ΦΕΡΑΙΟΥ απο κάθετο: ΣΟΛΩΝΟΣ έως κάθετο: ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΟΓΟΘΕΤΗ απο κάθετο: Ρ.ΦΕΡΑΙΟΥ έως κάθετο: ΔΡΟΣΙΝΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ απο κάθετο: ΑΝΤ.ΓΙΑΝΝΟΥΡΗ έως κάθετο: Ρ.ΦΕΡΑΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 105 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ απο κάθετο: Ρ.ΦΕΡΑΙΟΥ έως κάθετο: ΑΓ.ΛΑΥΡΑΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΥΚΛΕΙΔΟΥ απο κάθετο: 13ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ έως κάθετο: ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Κατασκευές

19/12/2025 8:00:00 πμ

19/12/2025 12:00:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΔΟΙΡΑΝΗΣ απο κάθετο: ΣΕΧΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΜΕΓΙΣΤΗΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΣΕΧΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΣΕΧΟΠΟΥΛΟΥ ΝΟ 5 έως κάθετο: ΔΟΙΡΑΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

1604

Κατασκευές

19/12/2025 8:00:00 πμ

19/12/2025 2:00:00 μμ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Μονά/Ζυγά οδός:Δ. ΒΟΥΡΔΟΥΛΗ απο κάθετο: ΝΟ 43 έως κάθετο: 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ απο κάθετο: ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ έως κάθετο: ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Ζυγά οδός:ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ ΝΟ 2 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ

Κατασκευές

19/12/2025 8:00:00 πμ

19/12/2025 3:00:00 μμ

ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΓΕΡΑΚΑΣ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ - ΜΕΝΕΛΑΟΥ - ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΥ - ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ 5ΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΓΑΡΓΗΤΤΟΥ - ΕΥΡΙΠΙΔΗ - ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ - ΛΕΩΝΙΔΑ - ΦΙΛΟΛΑΟΥ - ΓΑΡΓΗΤΤΟΥ - ΗΛΕΚΤΡΑΣ - ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ - ΚΛΕΙΤΑΡΧΟΥ - ΙΣΜΗΝΗΣ - ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΚΛΕΙΤΑΡΧΟΥ

1540

Λειτουργία

19/12/2025 8:00:00 πμ

19/12/2025 3:00:00 μμ

ΑΛΙΜΟΥ

Ζυγά οδός:ΚΟΡΥΖΗ ΝΟ 26 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

1595

Κατασκευές

19/12/2025 8:00:00 πμ

19/12/2025 4:00:00 μμ

ΚΡΩΠΙΑΣ

ΚΟΡΩΠΙ - ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ - ΚΟΚΟΒΕΝΤΙ - ΑΛΘΕΑ - ΚΥΠΡΟΥ - ΚΡΩΠΙΑΣ - ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ - ΨΑΡΡΩΝ - ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ - ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΟΥΝΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ ΚΕΚΡΩΠΟΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ ΛΕΩΝΙΔΑ

325

Λειτουργία

19/12/2025 8:00:00 πμ

19/12/2025 4:00:00 μμ

ΚΡΩΠΙΑΣ

ΚΟΡΩΠΙ - ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ - ΚΟΚΟΒΕΝΤΙ - ΑΛΘΕΑ - ΚΥΠΡΟΥ - ΚΡΩΠΙΑΣ - ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ - ΨΑΡΡΩΝ - ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ - ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΟΥΝΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ ΚΕΚΡΩΠΟΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ ΛΕΩΝΙΔΑ - ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ - ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΑΓΙΑΣ ΛΑΥΡΑΣ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

80

Λειτουργία

19/12/2025 8:00:00 πμ

19/12/2025 4:00:00 μμ

ΚΡΩΠΙΑΣ

ΚΟΡΩΠΙ - ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ - ΚΟΚΟΒΕΝΤΙ - ΑΛΘΕΑ - ΚΥΠΡΟΥ - ΚΡΩΠΙΑΣ - ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ - ΨΑΡΡΩΝ - ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ - ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΟΥΝΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ ΚΕΚΡΩΠΟΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ ΛΕΩΝΙΔΑ - ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ - ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΑΓΙΑΣ ΛΑΥΡΑΣ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

325

Λειτουργία

19/12/2025 8:00:00 πμ

19/12/2025 4:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ.

1031

Κατασκευές

19/12/2025 12:00:00 μμ

19/12/2025 4:00:00 μμ

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΝΙΟΒΗΣ, ΚΡΗΤΗΣ, ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ, ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ, ΚΥΒΕΛΗΣ, ΜΠΟΤΣΑΡΗ, ΑΡΚΑΔΙΟΥ, ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ, ΠΕΥΚΩΝ, ΜΠΑΡΚΟΥΛΗ.

1033

Κατασκευές

19/12/2025 12:00:00 μμ

19/12/2025 6:00:00 μμ

ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΝΕΣΤΟΡΟΣ.

1034

Κατασκευές

Ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:21ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Νεκρός 19χρονος που έπεσε από μπαλκόνι τετάρτου ορόφου στο κέντρο

08:20ΚΟΣΜΟΣ

Συμφωνία για το «αμερικανικό» Τik Tok: Συνεχίζει τη λειτουργία του στις ΗΠΑ - Οι όροι του «ντιλ»

08:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αύξηση λογαριασμών κατά 2,48 ευρώ τον μήνα εισηγείται η ΕΥΔΑΠ για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας

08:02ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Καθυστερήσεις σε Κηφισό, λιμάνι Πειραιά, Κηφισίας, Αττική Οδό – Πού έχει μποτιλιάρισμα

08:02ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Κίνα δίνει το πράσινο φως για την αυτόνομη οδήγηση Επιπέδου 3

07:55ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Φιλαδέλφεια: Νεκρός μοτοσικλετιστής έπειτα από σύγκρουση με τρόλεϊ

07:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παράταση για την πληρωμή ενοικίων μέσω τράπεζας – Αλλαγές και «ανάσες» στον ΕΝΦΙΑ

07:46ΚΟΣΜΟΣ

Νέες φωτογραφίες από το αρχείο Έπσταϊν: Το δείπνο με τους δισεκατομμυριούχους και τα γυμνά σώματα με αποσπάσματα από τη «Λολίτα»

07:44ΚΟΣΜΟΣ

Πυροβολισμοί στο πανεπιστήμιο Μπράουν: Αυτοκτόνησε ο δράστης της επίθεσης – Συνδέεται και με δολοφονία καθηγητή του ΜΙΤ

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Παρασκευή στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:23ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυτόματη είσπραξη ΦΠΑ από την εφορία – Οι προϋποθέσεις και τα δύο σενάρια

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Παρασκευή στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Όταν ο Σκέρτσος «έδωσε» τον Αυγενάκη, στο Μαξίμου ψάχνουν τον υπεύθυνο για το φιάσκο με τον ΕΛΓΑ, έρχεται αναβάθμιση Πετραλιά, η Alpha Bank και η στρόφιγγα που πρέπει να ανοίξει και ο διαγωνισμός για τη ΔΕΘ και η ευχή

06:46ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 19 Δεκεμβρίου

06:36ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague, Ολυμπιακός - Βιλερμπάν: Να μαζέψει τα… κομμάτια του και να βγάλει αντίδραση

06:32LIFESTYLE

Ριζικές αλλαγές στη βραδινή ζώνη – Σειρές σταματούν, σόου τελειώνουν

06:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι δύο προτάσεις Τσίπρα για άμεση λύση της κρίσης με τους αγρότες - «Λύσεις υπάρχουν, όπως και λεφτά στο δημόσιο ταμείο»

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Η ώρα του νέου ρωσικού υπερηχητικού πυραύλου Oreshnik: Το νέο μήνυμα Πούτιν και η ανάπτυξη στη Λευκορωσία - Στόχοι σε όλη την Ευρώπη εντός εμβέλειας

06:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φοροδιαφυγή: Τα τσουχτερά πρόστιμα και οι αποδείξεις - Παραδείγματα και εξαιρέσεις

06:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αυστηρό μήνυμα Μητσοτάκη στους αγρότες: «Ναι» στον διάλογο, αλλά δεν θα ενδώσουμε σε μαξιμαλισμό και λύσεις που οδηγούν εκτός ευρωπαϊκού πλαισίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:17ΕΘΝΙΚΑ

FDI «Κίμων»: Ξεκίνησε το ταξίδι του το «στολίδι» του στόλου - Οι σταθμοί μέχρι να φτάσει στην Ελλάδα - Βίντεο

19:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Αρναούτογλου: Με βροχές και χιόνια έρχονται τα Χριστούγεννα - Πώς θα κυλήσει το σκηνικό μέχρι τέλος του έτους

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 19 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:00ΕΘΝΙΚΑ

FDI «Κίμων»: Η Ελλάδα παρέλαβε την πρώτη της Belh@rra - Πώς αλλάζει το ναυτικό μας δόγμα - Ειδικός αναλυτής εξηγεί στο Newsbomb το πριν και το μετά

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Για λίγο ακόμα ο ηλιόλουστος καιρός – «Κλείδωσε» η πρόγνωση για τις ημέρες των Χριστουγέννων

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Όταν ο Σκέρτσος «έδωσε» τον Αυγενάκη, στο Μαξίμου ψάχνουν τον υπεύθυνο για το φιάσκο με τον ΕΛΓΑ, έρχεται αναβάθμιση Πετραλιά, η Alpha Bank και η στρόφιγγα που πρέπει να ανοίξει και ο διαγωνισμός για τη ΔΕΘ και η ευχή

07:46ΚΟΣΜΟΣ

Νέες φωτογραφίες από το αρχείο Έπσταϊν: Το δείπνο με τους δισεκατομμυριούχους και τα γυμνά σώματα με αποσπάσματα από τη «Λολίτα»

06:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αυστηρό μήνυμα Μητσοτάκη στους αγρότες: «Ναι» στον διάλογο, αλλά δεν θα ενδώσουμε σε μαξιμαλισμό και λύσεις που οδηγούν εκτός ευρωπαϊκού πλαισίου

08:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αύξηση λογαριασμών κατά 2,48 ευρώ τον μήνα εισηγείται η ΕΥΔΑΠ για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Κλιμακώνουν τη στάση τους οι αγρότες: Κλείνουν παρακαμπτήριους και σηκώνουν μπάρες στα διόδια – Το πλάνο των κινητοποιήσεων τα Χριστούγεννα

08:21ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Νεκρός 19χρονος που έπεσε από μπαλκόνι τετάρτου ορόφου στο κέντρο

06:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι δύο προτάσεις Τσίπρα για άμεση λύση της κρίσης με τους αγρότες - «Λύσεις υπάρχουν, όπως και λεφτά στο δημόσιο ταμείο»

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Η ώρα του νέου ρωσικού υπερηχητικού πυραύλου Oreshnik: Το νέο μήνυμα Πούτιν και η ανάπτυξη στη Λευκορωσία - Στόχοι σε όλη την Ευρώπη εντός εμβέλειας

02:50ΚΟΣΜΟΣ

Σύνοδος κορυφής: Χωρίς συμφωνία για τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία – Οι ηγέτες της Ε.Ε. ενέκριναν δάνειο ύψους 90 δισ. ευρώ στην Ουκρανία

06:32LIFESTYLE

Ριζικές αλλαγές στη βραδινή ζώνη – Σειρές σταματούν, σόου τελειώνουν

17:54ΚΟΣΜΟΣ

Ένας κατά συρροή άπιστος ομολογεί: Οι 10 λέξεις που με «γλιτώνουν» από τις υποψίες της γυναίκας μου

22:47ΕΛΛΑΔΑ

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με τον γιο της στο Telekom Center για το ματς Παναθηναϊκός – Χάποελ Τελ Αβίβ

08:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Αλλάζει το μοτίβο του καιρού - Πλησιάζει οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό

06:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Πιερρακάκης παίρνει πάνω του τον μετασχηματισμό των ΕΛΤΑ: Σημεία εξυπηρέτησης μέχρι και σε σούπερ μάρκετ και βιβλιοπωλεία

06:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για δάνεια στην Ουκρανία: Να εξαιρεθούν από τους δημοσιονομικούς κανόνες της Ε.Ε.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ